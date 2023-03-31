https://sputnikarabic.ae/20230331/السعودية-تفتتح-نيابة-الحج-والعمرة-لتحقيق-العدالة-الناجزة-1075383312.html
السعودية تفتتح "نيابة الحج والعمرة"... "لتحقيق العدالة الناجزة"
السعودية تفتتح "نيابة الحج والعمرة"... "لتحقيق العدالة الناجزة"
شهدت المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، افتتاح "نيابة الحج والعمرة"، بجوار الحرم المكي في مكة المكرمة. 31.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-31T17:04+0000
2023-03-31T17:04+0000
2023-03-31T17:04+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
العالم العربي
الأخبار
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/13/1065273150_0:1099:1648:2026_1920x0_80_0_0_66319f0e4e92f4d2a758995be86ea23b.jpg
ويرتكز دور النيابة الجديدة، على الحماية العدلية للحاج والمعتمرين، والنظر في الجرائم الجنائية خلال أداء شعيرتي الحج والعمرة، وفقا لبيان من النيابة العامة السعودية.كما أن "نيابة الحج والعمرة" تختص "بمباشرة الإجراءات الجزائية المتصلة بالجرائم الجنائية التي من شأنها انتهاك الشعائر، أو الجناية على الحرم المكي الشريف، والتحقق من تمتع الحجاج والمعتمرين بالحقوق والضمانات المكفولة لهم، وتفعيل دور العدالة الناجزة التي تتكامل مع شعائر الحج والعمرة ومكانة الحرم المكي الشريف في نفوس المسلمين"، بحسب البيان السعودي.من ناحيته، أكد النائب العام السعودي، الشيخ سعود بن عبد الله المعجب، على "ضرورة إنهاء القضايا الجنائية التي تباشرها نيابة الحج والعمرة فورا، ومراعاة المصالح المحمية في سرعة إنهاء القضايا، وتفعيل تدابير لاحتواء السلوكيات التي لا تؤثر على سكينة الحج أو العمرة ولا تخل بالأمن الوطني، وبما يتفق من نصوص نظام الإجراءات الجزائية والصلاحيات القضائية الممنوحة لأعضاء النيابة العامة".وحذر المعجب في بيان النيابة العامة السعودية "من حرمة الجناية بجميع صورها على الحجاج والمعتمرين، ومن استغلال الشعائر الدينية، أو الأماكن المقدسة، والتي تعتبر من القضايا التي تطالب النيابة العامة بتطبيق أشد العقوبات بحق المتهمين فيها".
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/13/1065273150_0:945:1648:2181_1920x0_80_0_0_fc8c361755f1fe290e48aa376ce85bfd.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, الأخبار, العالم
السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, الأخبار, العالم
السعودية تفتتح "نيابة الحج والعمرة"... "لتحقيق العدالة الناجزة"
تابعنا عبر
شهدت المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، افتتاح "نيابة الحج والعمرة"، بجوار الحرم المكي في مكة المكرمة.
ويرتكز دور النيابة الجديدة، على الحماية العدلية للحاج والمعتمرين، والنظر في الجرائم الجنائية خلال أداء شعيرتي الحج والعمرة
، وفقا لبيان من النيابة العامة السعودية.
كما أن "نيابة الحج والعمرة" تختص "بمباشرة الإجراءات الجزائية المتصلة بالجرائم الجنائية التي من شأنها انتهاك الشعائر، أو الجناية على الحرم المكي الشريف، والتحقق من تمتع الحجاج والمعتمرين بالحقوق والضمانات المكفولة لهم، وتفعيل دور العدالة الناجزة التي تتكامل مع شعائر الحج والعمرة ومكانة الحرم المكي الشريف في نفوس المسلمين"، بحسب البيان السعودي.
من ناحيته، أكد النائب العام السعودي، الشيخ سعود بن عبد الله المعجب، على "ضرورة إنهاء القضايا الجنائية التي تباشرها نيابة الحج والعمرة فورا، ومراعاة المصالح المحمية في سرعة إنهاء القضايا، وتفعيل تدابير لاحتواء السلوكيات التي لا تؤثر على سكينة الحج أو العمرة ولا تخل بالأمن الوطني، وبما يتفق من نصوص نظام الإجراءات الجزائية والصلاحيات القضائية الممنوحة لأعضاء النيابة العامة".
وحذر المعجب في بيان النيابة العامة السعودية
"من حرمة الجناية بجميع صورها على الحجاج والمعتمرين، ومن استغلال الشعائر الدينية، أو الأماكن المقدسة، والتي تعتبر من القضايا التي تطالب النيابة العامة بتطبيق أشد العقوبات بحق المتهمين فيها".