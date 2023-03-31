https://sputnikarabic.ae/20230331/السلطات-المكسيكية-توقف-5-متهمين-في-قضية-حريق-مركز-احتجاز-المهاجرين-1075357810.html
السلطات المكسيكية توقف 5 متهمين في قضية حريق مركز احتجاز المهاجرين
السلطات المكسيكية توقف 5 متهمين في قضية حريق مركز احتجاز المهاجرين
ألقت السلطات المكسيكية القبض على 5 متهمين بحريق راح ضحيته العشرات، داخل مركز احتجاز للمهاجرين. 31.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-31T08:10+0000
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مكسيكو سيتي- سبوتنيك. ووفقا لوزيرة السلامة العامة المكسيكية، روزا أيسيلا رودريغيز، فإن 5 من أصل 6 مذكرات توقيف صادرة عن المدعين المكسيكيين كجزء من التحقيق في حريق هذا الأسبوع في مركز احتجاز المهاجرين في مدينة سيوداد خواريز، والذي أسفر عن مقتل 39 شخصًا على الأقل، قد تمت بالفعل.وقالت رودريغيز في مؤتمر صحفي يوم الخميس "تم بالفعل تنفيذ خمس مذكرات توقيف، وهناك شخص آخر لم يتم القبض عليه، وقد مثل الآخرون بالفعل أمام قاض".وكان حريق كبير قد اندلع في 28 مارس/ آذار الجاري، داخل مركز احتجاز للمهاجرين الذين حاولوا بشكل غير قانوني عبور الحدود الأمريكية المكسيكية، ووفقا للرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، فإن المعتقلين أشعلوا النار بأنفسهم احتجاجًا على عمليات الترحيل.وقد قُتل ما لا يقل عن 39 شخصًا في الحريق، وأصيب 28 آخرون، وتم التعرف على جميع الضحايا، حيث تبين أن معظمهم من غواتيمالا، وهناك أيضًا أشخاص من سلفادور وفنزويلا وهندوراس وكولومبيا.يشار إلى أنه في يناير/ كانون الثاني، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن هناك حاجة إلى مزيد من الموارد من أجل معالجة التدفق الهائل للمهاجرين على مدى العامين الماضيين، بعد زيارة الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.طالع أيضا: المكسيك.. العثور على جثث 5 نساء متفحمة وسط البلاد
https://sputnikarabic.ae/20230328/ارتفاع-حصيلة-قتلى-حريق-في-أحد-مراكز-الهجرة-بالمكسيك-إلى-39-1075241181.html
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أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار, المكسيك
أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار, المكسيك
السلطات المكسيكية توقف 5 متهمين في قضية حريق مركز احتجاز المهاجرين
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ألقت السلطات المكسيكية القبض على 5 متهمين بحريق راح ضحيته العشرات، داخل مركز احتجاز للمهاجرين.
مكسيكو سيتي- سبوتنيك. ووفقا لوزيرة السلامة العامة المكسيكية، روزا أيسيلا رودريغيز، فإن 5 من أصل 6 مذكرات توقيف صادرة عن المدعين المكسيكيين كجزء من التحقيق في حريق هذا الأسبوع في مركز احتجاز المهاجرين
في مدينة سيوداد خواريز، والذي أسفر عن مقتل 39 شخصًا على الأقل، قد تمت بالفعل.
وقالت رودريغيز في مؤتمر صحفي يوم الخميس "تم بالفعل تنفيذ خمس مذكرات توقيف، وهناك شخص آخر لم يتم القبض عليه، وقد مثل الآخرون بالفعل أمام قاض".
وبحسب الوزيرة، صدرت أوامر القبض على ثلاثة من مسؤولي الهجرة واثنين من حراس الأمن الخاص ومهاجر متهم بإشعال النار.
وكان حريق كبير قد اندلع في 28 مارس/ آذار الجاري، داخل مركز احتجاز للمهاجرين الذين حاولوا بشكل غير قانوني عبور الحدود الأمريكية المكسيكية، ووفقا للرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، فإن المعتقلين أشعلوا النار بأنفسهم احتجاجًا على عمليات الترحيل.
وقد قُتل ما لا يقل عن
39 شخصًا في الحريق، وأصيب 28 آخرون، وتم التعرف على جميع الضحايا، حيث تبين أن معظمهم من غواتيمالا، وهناك أيضًا أشخاص من سلفادور وفنزويلا وهندوراس وكولومبيا.
يشار إلى أنه في يناير/ كانون الثاني، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن هناك حاجة إلى مزيد من الموارد من أجل معالجة التدفق الهائل للمهاجرين على مدى العامين الماضيين، بعد زيارة الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.