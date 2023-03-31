https://sputnikarabic.ae/20230331/السودان-الموارد-المعدنية-تعلن-إجلاء-كافة-المصابين-في-انهيار-منجم-بالولاية-الشمالية-1075390637.html
السودان... الموارد المعدنية تعلن إجلاء كافة المصابين في انهيار منجم بالولاية الشمالية
السودان... الموارد المعدنية تعلن إجلاء كافة المصابين في انهيار منجم بالولاية الشمالية
أعلنت الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة إجلاء كافة الضحايا من القتلى والمصابين جراء انهيار منجم تركمان على بعد 70 كيلومتراً من مدينة وادي حلفا... 31.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-31T23:55+0000
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2023-03-31T23:55+0000
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الخرطوم - سبوتنيك. وتسبب الانهيار في وفاة 14 شخص وإصابة 6 من المعدنين التقليديين الذين تسللوا للمنجم، رغم وجود حراسات أمنية، وقاموا باستخدام آلات ثقيلة مما تسبب في حدوث الانهيار.وكشف مدير مكتب شركة الموارد المعدنية بالولاية الشمالية معتز حاج نور عن تسخير كافة إمكانيات الشركة لإدارة البيئة والسلامة عقب وقوع الحادث لإسعاف المصابين وإجلاء العالقين، مترحماً على الذين فقدوا أرواحهم وسائلاً الله الشفاء للجرحى والمصابين.وفي السياق دعا مشرف البيئة والسلامة بمكتب الشركة بالولاية الشمالية، تامر عبد السلام، المعدنين التقليديين لاتخاذ الحيطة والحذر وعدم التسلل للمناجم المهجورة للمحافظة على أرواحهم.وكشف تامر عن زيارة وفد الشركة لمكان الحادث وإجلاء كافة المصابين لمستشفى وادي حلفا وعددهم 6 أشخاص بإصابات خفيفة ومتوسطة.وقال تامر إن الذين فقدوا أرواحهم قاموا بقطع "الشاكلات، الدعامات" التي تحول دون سقوط الصخور، الأمر الذي تسبب في وقوع الانهيار وحدوث الوفاة، مؤكداً في الوقت ذاته وجود الحراسات الأمنية بالمنجم، مناشداً أصحاب الآبار والمناجم بتشديد الحراسات الأمنية للحفاظ على ممتلكاتهم وأرواح المعدنيين الذين يخاطرون بأنفسهم.
https://sputnikarabic.ae/20230331/10-قتلى-إثر-انهيار-منجم-ذهب-في-السودان-1075368741.html
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أخبار السودان اليوم, انفجار السودان, العالم العربي, أخبار العالم العربي
أخبار السودان اليوم, انفجار السودان, العالم العربي, أخبار العالم العربي
السودان... الموارد المعدنية تعلن إجلاء كافة المصابين في انهيار منجم بالولاية الشمالية
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أعلنت الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة إجلاء كافة الضحايا من القتلى والمصابين جراء انهيار منجم تركمان على بعد 70 كيلومتراً من مدينة وادي حلفا بالولاية الشمالية.
الخرطوم - سبوتنيك
. وتسبب الانهيار في وفاة 14 شخص وإصابة 6 من المعدنين التقليديين الذين تسللوا للمنجم، رغم وجود حراسات أمنية، وقاموا باستخدام آلات ثقيلة مما تسبب في حدوث الانهيار.
وكشف مدير مكتب شركة الموارد المعدنية بالولاية الشمالية معتز حاج نور عن تسخير كافة إمكانيات الشركة لإدارة البيئة والسلامة عقب وقوع الحادث لإسعاف المصابين وإجلاء العالقين
، مترحماً على الذين فقدوا أرواحهم وسائلاً الله الشفاء للجرحى والمصابين.
وفي السياق دعا مشرف البيئة والسلامة بمكتب الشركة بالولاية الشمالية، تامر عبد السلام، المعدنين التقليديين لاتخاذ الحيطة والحذر وعدم التسلل للمناجم المهجورة للمحافظة على أرواحهم.
وكشف تامر عن زيارة وفد الشركة لمكان الحادث وإجلاء كافة المصابين لمستشفى وادي حلفا وعددهم 6 أشخاص بإصابات خفيفة ومتوسطة.
وقال تامر إن الذين فقدوا أرواحهم قاموا بقطع "الشاكلات، الدعامات" التي تحول دون سقوط الصخور، الأمر الذي تسبب في وقوع الانهيار وحدوث الوفاة، مؤكداً في الوقت ذاته وجود الحراسات الأمنية بالمنجم، مناشداً أصحاب الآبار والمناجم بتشديد الحراسات الأمنية للحفاظ على ممتلكاتهم وأرواح المعدنيين الذين يخاطرون بأنفسهم.