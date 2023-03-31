عربي
https://sputnikarabic.ae/20230331/السودان-الموارد-المعدنية-تعلن-إجلاء-كافة-المصابين-في-انهيار-منجم-بالولاية-الشمالية-1075390637.html
السودان... الموارد المعدنية تعلن إجلاء كافة المصابين في انهيار منجم بالولاية الشمالية
السودان... الموارد المعدنية تعلن إجلاء كافة المصابين في انهيار منجم بالولاية الشمالية
أعلنت الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة إجلاء كافة الضحايا من القتلى والمصابين جراء انهيار منجم تركمان على بعد 70 كيلومتراً من مدينة وادي حلفا... 31.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-31T23:55+0000
2023-03-31T23:55+0000
أخبار السودان اليوم
انفجار السودان
العالم العربي
أخبار العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/09/01/1046418024_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e3abdd0f845126e0824212462d0ae0e4.jpg
الخرطوم - سبوتنيك. وتسبب الانهيار في وفاة 14 شخص وإصابة 6 من المعدنين التقليديين الذين تسللوا للمنجم، رغم وجود حراسات أمنية، وقاموا باستخدام آلات ثقيلة مما تسبب في حدوث الانهيار.وكشف مدير مكتب شركة الموارد المعدنية بالولاية الشمالية معتز حاج نور عن تسخير كافة إمكانيات الشركة لإدارة البيئة والسلامة عقب وقوع الحادث لإسعاف المصابين وإجلاء العالقين، مترحماً على الذين فقدوا أرواحهم وسائلاً الله الشفاء للجرحى والمصابين.وفي السياق دعا مشرف البيئة والسلامة بمكتب الشركة بالولاية الشمالية، تامر عبد السلام، المعدنين التقليديين لاتخاذ الحيطة والحذر وعدم التسلل للمناجم المهجورة للمحافظة على أرواحهم.وكشف تامر عن زيارة وفد الشركة لمكان الحادث وإجلاء كافة المصابين لمستشفى وادي حلفا وعددهم 6 أشخاص بإصابات خفيفة ومتوسطة.وقال تامر إن الذين فقدوا أرواحهم قاموا بقطع "الشاكلات، الدعامات" التي تحول دون سقوط الصخور، الأمر الذي تسبب في وقوع الانهيار وحدوث الوفاة، مؤكداً في الوقت ذاته وجود الحراسات الأمنية بالمنجم، مناشداً أصحاب الآبار والمناجم بتشديد الحراسات الأمنية للحفاظ على ممتلكاتهم وأرواح المعدنيين الذين يخاطرون بأنفسهم.
https://sputnikarabic.ae/20230331/10-قتلى-إثر-انهيار-منجم-ذهب-في-السودان-1075368741.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/09/01/1046418024_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_c981da64f4d0309fdb59cf379e8e3d7a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار السودان اليوم, انفجار السودان, العالم العربي, أخبار العالم العربي
أخبار السودان اليوم, انفجار السودان, العالم العربي, أخبار العالم العربي

السودان... الموارد المعدنية تعلن إجلاء كافة المصابين في انهيار منجم بالولاية الشمالية

23:55 GMT 31.03.2023
© AFP 2023 / Juan Barretoتعقيم كاتدرائية زيباكويرا، وهي كنيسة تقع تحت الأرض بنيت في منجم ملح، 45 كلم شمال مدينة بوغوتا، كولومبيا 30 أغسطس 2020
تعقيم كاتدرائية زيباكويرا، وهي كنيسة تقع تحت الأرض بنيت في منجم ملح، 45 كلم شمال مدينة بوغوتا، كولومبيا 30 أغسطس 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2023
© AFP 2023 / Juan Barreto
تابعنا عبرTelegram
أعلنت الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة إجلاء كافة الضحايا من القتلى والمصابين جراء انهيار منجم تركمان على بعد 70 كيلومتراً من مدينة وادي حلفا بالولاية الشمالية.
الخرطوم - سبوتنيك. وتسبب الانهيار في وفاة 14 شخص وإصابة 6 من المعدنين التقليديين الذين تسللوا للمنجم، رغم وجود حراسات أمنية، وقاموا باستخدام آلات ثقيلة مما تسبب في حدوث الانهيار.
تعقيم كاتدرائية زيباكويرا، وهي كنيسة تقع تحت الأرض بنيت في منجم ملح، 45 كلم شمال مدينة بوغوتا، كولومبيا 30 أغسطس 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2023
10 قتلى إثر انهيار منجم ذهب في السودان
10:01 GMT
وكشف مدير مكتب شركة الموارد المعدنية بالولاية الشمالية معتز حاج نور عن تسخير كافة إمكانيات الشركة لإدارة البيئة والسلامة عقب وقوع الحادث لإسعاف المصابين وإجلاء العالقين، مترحماً على الذين فقدوا أرواحهم وسائلاً الله الشفاء للجرحى والمصابين.
وفي السياق دعا مشرف البيئة والسلامة بمكتب الشركة بالولاية الشمالية، تامر عبد السلام، المعدنين التقليديين لاتخاذ الحيطة والحذر وعدم التسلل للمناجم المهجورة للمحافظة على أرواحهم.
وكشف تامر عن زيارة وفد الشركة لمكان الحادث وإجلاء كافة المصابين لمستشفى وادي حلفا وعددهم 6 أشخاص بإصابات خفيفة ومتوسطة.
وقال تامر إن الذين فقدوا أرواحهم قاموا بقطع "الشاكلات، الدعامات" التي تحول دون سقوط الصخور، الأمر الذي تسبب في وقوع الانهيار وحدوث الوفاة، مؤكداً في الوقت ذاته وجود الحراسات الأمنية بالمنجم، مناشداً أصحاب الآبار والمناجم بتشديد الحراسات الأمنية للحفاظ على ممتلكاتهم وأرواح المعدنيين الذين يخاطرون بأنفسهم.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 20:33 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала