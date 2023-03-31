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بوتين يوقع مرسوم السياسة الخارجية الجديدة لروسيا الاتحادية
Артиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230331/القوات-الروسية-تدمر-رتلا-كاملا-من-الدبابات-الأوكرانية-فيديو--1075371745.html
القوات الروسية تدمر رتلا كاملا من الدبابات الأوكرانية... فيديو
القوات الروسية تدمر رتلا كاملا من الدبابات الأوكرانية... فيديو
دمرت النيران الدقيقة للمدفعية وطائرات دون طيار روسية، رتلا من المركبات المدرعة الأوكرانية في اتجاه كريمينايا بجمهورية لوغانسك الشعبية. 31.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-31T11:49+0000
2023-03-31T11:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
تدمير
تصنيع دبابة
أخبار أوكرانيا
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تُظهر لقطات فيديو نشرها موقع "روسكي أروجي"، قصف قافلة من دبابات "بي إم بي-2" تابعة للقوات الأوكرانية بواسطة طائرة دون طيار تابعة للفيلق الثاني بالجيش الروسي.القذيفة الأولى تصيب المدرعة الأمامية للدورية، لتتوقف بقية المدرعات ويهرب منها جنود القوات المسلحة الأوكرانية، الذين يحاولون إجلاء الجرحى والقتلى من زملائهم، بينما انهالت موجة أخرى من الانفجارات عليهم.تجدر الإشارة إلى أنه، وفقًا لوزارة الدفاع في روسيا الاتحادية، في مناطق غربانيكوفكا وسينكوفكا في مقاطعة خاركوف، وكذلك نوفوسيلوفسكوي وستيلماخوفكا بجمهورية لوغانسك الشعبية، يصل عدد أفراد الجيش الأوكراني إلى 50 جنديا. حيث تم تدمير سيارتين بنيران المدفعية والطيران.وفي كراسني ليمان، تعرضت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية للهجوم من قبل المدفعية والطيارين الروس في مناطق: تشيرفونايا ديبروفا ونيفسكوي ويامبولوفكا وتورسكوي وغريغوروفكا. خلال النهار، تم تحييد ما يصل إلى 130 جنديا أوكرانيا وتدمير مركبتين قتاليتين مدرّعتين، ونظام إطلاق صواريخ غراد متعدد ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز "أكاتسيا".
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روسيا, تدمير, تصنيع دبابة, أخبار أوكرانيا
روسيا, تدمير, تصنيع دبابة, أخبار أوكرانيا

القوات الروسية تدمر رتلا كاملا من الدبابات الأوكرانية... فيديو

11:49 GMT 31.03.2023
© Sputnik . Sergey Averinدبابة أوكرانية مدمرة في منطقة دونباس
دبابة أوكرانية مدمرة في منطقة دونباس - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2023
© Sputnik . Sergey Averin
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دمرت النيران الدقيقة للمدفعية وطائرات دون طيار روسية، رتلا من المركبات المدرعة الأوكرانية في اتجاه كريمينايا بجمهورية لوغانسك الشعبية.
تُظهر لقطات فيديو نشرها موقع "روسكي أروجي"، قصف قافلة من دبابات "بي إم بي-2" تابعة للقوات الأوكرانية بواسطة طائرة دون طيار تابعة للفيلق الثاني بالجيش الروسي.
القذيفة الأولى تصيب المدرعة الأمامية للدورية، لتتوقف بقية المدرعات ويهرب منها جنود القوات المسلحة الأوكرانية، الذين يحاولون إجلاء الجرحى والقتلى من زملائهم، بينما انهالت موجة أخرى من الانفجارات عليهم.
تجدر الإشارة إلى أنه، وفقًا لوزارة الدفاع في روسيا الاتحادية، في مناطق غربانيكوفكا وسينكوفكا في مقاطعة خاركوف، وكذلك نوفوسيلوفسكوي وستيلماخوفكا بجمهورية لوغانسك الشعبية، يصل عدد أفراد الجيش الأوكراني إلى 50 جنديا. حيث تم تدمير سيارتين بنيران المدفعية والطيران.
وفي كراسني ليمان، تعرضت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية للهجوم من قبل المدفعية والطيارين الروس في مناطق: تشيرفونايا ديبروفا ونيفسكوي ويامبولوفكا وتورسكوي وغريغوروفكا. خلال النهار، تم تحييد ما يصل إلى 130 جنديا أوكرانيا وتدمير مركبتين قتاليتين مدرّعتين، ونظام إطلاق صواريخ غراد متعدد ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز "أكاتسيا".
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Военнослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:24 GMT
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