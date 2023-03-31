https://sputnikarabic.ae/20230331/القوات-الروسية-تدمر-رتلا-كاملا-من-الدبابات-الأوكرانية-فيديو--1075371745.html
القوات الروسية تدمر رتلا كاملا من الدبابات الأوكرانية... فيديو
القوات الروسية تدمر رتلا كاملا من الدبابات الأوكرانية... فيديو
دمرت النيران الدقيقة للمدفعية وطائرات دون طيار روسية، رتلا من المركبات المدرعة الأوكرانية في اتجاه كريمينايا بجمهورية لوغانسك الشعبية. 31.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-31T11:49+0000
2023-03-31T11:49+0000
2023-03-31T11:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
تدمير
تصنيع دبابة
أخبار أوكرانيا
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تُظهر لقطات فيديو نشرها موقع "روسكي أروجي"، قصف قافلة من دبابات "بي إم بي-2" تابعة للقوات الأوكرانية بواسطة طائرة دون طيار تابعة للفيلق الثاني بالجيش الروسي.القذيفة الأولى تصيب المدرعة الأمامية للدورية، لتتوقف بقية المدرعات ويهرب منها جنود القوات المسلحة الأوكرانية، الذين يحاولون إجلاء الجرحى والقتلى من زملائهم، بينما انهالت موجة أخرى من الانفجارات عليهم.تجدر الإشارة إلى أنه، وفقًا لوزارة الدفاع في روسيا الاتحادية، في مناطق غربانيكوفكا وسينكوفكا في مقاطعة خاركوف، وكذلك نوفوسيلوفسكوي وستيلماخوفكا بجمهورية لوغانسك الشعبية، يصل عدد أفراد الجيش الأوكراني إلى 50 جنديا. حيث تم تدمير سيارتين بنيران المدفعية والطيران.وفي كراسني ليمان، تعرضت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية للهجوم من قبل المدفعية والطيارين الروس في مناطق: تشيرفونايا ديبروفا ونيفسكوي ويامبولوفكا وتورسكوي وغريغوروفكا. خلال النهار، تم تحييد ما يصل إلى 130 جنديا أوكرانيا وتدمير مركبتين قتاليتين مدرّعتين، ونظام إطلاق صواريخ غراد متعدد ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز "أكاتسيا".
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
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https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101414/91/1014149177_179:0:2910:2048_1920x0_80_0_0_24da472ea72d860fafc5d0d804aeb67a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, تدمير, تصنيع دبابة, أخبار أوكرانيا
روسيا, تدمير, تصنيع دبابة, أخبار أوكرانيا
القوات الروسية تدمر رتلا كاملا من الدبابات الأوكرانية... فيديو
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دمرت النيران الدقيقة للمدفعية وطائرات دون طيار روسية، رتلا من المركبات المدرعة الأوكرانية في اتجاه كريمينايا بجمهورية لوغانسك الشعبية.
تُظهر لقطات فيديو نشرها موقع "روسكي أروجي"، قصف قافلة من دبابات "بي إم بي-2" تابعة للقوات الأوكرانية بواسطة طائرة دون طيار تابعة للفيلق الثاني بالجيش الروسي.
القذيفة الأولى تصيب المدرعة الأمامية للدورية، لتتوقف بقية المدرعات ويهرب منها جنود القوات المسلحة الأوكرانية، الذين يحاولون إجلاء الجرحى والقتلى من زملائهم، بينما انهالت موجة أخرى من الانفجارات عليهم.
تجدر الإشارة إلى أنه، وفقًا لوزارة الدفاع في روسيا الاتحادية، في مناطق غربانيكوفكا وسينكوفكا في مقاطعة خاركوف، وكذلك نوفوسيلوفسكوي وستيلماخوفكا بجمهورية لوغانسك الشعبية، يصل عدد أفراد الجيش الأوكراني إلى 50 جنديا. حيث تم تدمير سيارتين بنيران المدفعية والطيران.
وفي كراسني ليمان، تعرضت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية للهجوم من قبل المدفعية والطيارين الروس في مناطق: تشيرفونايا ديبروفا ونيفسكوي ويامبولوفكا وتورسكوي وغريغوروفكا. خلال النهار، تم تحييد ما يصل إلى 130 جنديا أوكرانيا وتدمير مركبتين قتاليتين مدرّعتين، ونظام إطلاق صواريخ غراد متعدد ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز "أكاتسيا".