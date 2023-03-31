https://sputnikarabic.ae/20230331/الكرملين-يستنكر-دعوة-إحدى-الصحف-الأمريكية-لطرد-الصحفيين-الروس-ويصفها-بـ-السخيفة-1075373809.html
الكرملين يستنكر دعوة إحدى الصحف الأمريكية لطرد الصحفيين الروس ويصفها بـ "السخيفة"
الكرملين يستنكر دعوة إحدى الصحف الأمريكية لطرد الصحفيين الروس ويصفها بـ "السخيفة"
وصف الكرملين الروسي دعوة صحيفة "وول ستريت جورنال" لطرد جميع الصحفيين الروس بأنها دعوة سخيفة وخاطئة. 31.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-31T12:56+0000
2023-03-31T12:56+0000
2023-03-31T12:56+0000
أخبار العالم الآن
العالم
أخبار روسيا اليوم
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/1a/1062725211_0:145:3042:1856_1920x0_80_0_0_16e0ec93cd300db360159587213fe054.jpg
موسكو - سبوتنيك. ووفق تصريحات له قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف يوم الجمعة إن دعوة صحيفة وول ستريت جورنال لطرد جميع الصحفيين الروس سخيفة وخاطئة.وكانت الصحيفة قد دعت السلطات الأمريكية إلى النظر في إجراءات انتقامية مثل طرد السفير الروسي وجميع الصحفيين الروس العاملين في البلاد، وذلك إثر بعد اعتقال إيفان غيرشكوفيتش مراسل مكتب "وول ستريت جورنال" في موسكو بتهمة التجسس يوم الخميس.ولهذا قال بيسكوف: "وفي هذا الصدد، فإن المطالبة بطرد جميع الصحفيين الروس، يمكن للصحيفة أن تفعل ذلك، لكن هذا لا ينبغي أن يحدث، وببساطة لا يوجد سبب لذلك. إذا كان هناك أي انتهاك للقانون، فهناك من يتجاوز نطاق الأنشطة التي ينص عليها القانون، نعم، ولكن في هذه الحالة، فإن تقييد حقوق الصحفيين ذوي الضمير الحي سيكون أمرا عبثيا وخاطئا".وكان غيرشكوفيتش قد اعتقل الأربعاء في مدينة يكاترينبرغ الروسية للاشتباه في قيامه بالتجسس لصالح الولايات المتحدة. قال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي إن الصحفي كان يجمع معلومات سرية حول أنشطة إحدى شركات المجمعات الصناعية العسكرية الروسية.وفيما تنفي صحيفة "وول ستريت جورنال" مزاعم التجسس، قالت وزارة الخارجية الروسية إنه تم منح حق الوصول إلى القنصلية للصحفي غيرشكوفيتش.طالع أيضا: الخارجية الروسية: العمل الذي قام به موظف "وول ستريت جورنال" في يكاترينبورغ لا يمت للصحافة بصلة
https://sputnikarabic.ae/20230330/الكرملين-تم-القبض-على-مراسل-صحيفة-وول-ستريت-جورنال-متلبسا--1075323595.html
https://sputnikarabic.ae/20230330/زاخاروفا-تم-منح-صحفي-وول-ستريت-جورنال-المعتقل-في-روسيا-حق-الوصول-القنصلي-1075342739.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/1a/1062725211_311:0:3042:2048_1920x0_80_0_0_33ae3a8acbd49704df83446f9907a62f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, العالم, أخبار روسيا اليوم, الأخبار
أخبار العالم الآن, العالم, أخبار روسيا اليوم, الأخبار
الكرملين يستنكر دعوة إحدى الصحف الأمريكية لطرد الصحفيين الروس ويصفها بـ "السخيفة"
تابعنا عبر
وصف الكرملين الروسي دعوة صحيفة "وول ستريت جورنال" لطرد جميع الصحفيين الروس بأنها دعوة سخيفة وخاطئة.
موسكو - سبوتنيك. ووفق تصريحات له قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف يوم الجمعة إن دعوة صحيفة وول ستريت
جورنال لطرد جميع الصحفيين الروس سخيفة وخاطئة.
وكانت الصحيفة قد دعت السلطات الأمريكية إلى النظر في إجراءات انتقامية مثل طرد السفير الروسي وجميع الصحفيين الروس العاملين في البلاد، وذلك إثر بعد اعتقال إيفان غيرشكوفيتش مراسل مكتب "وول ستريت جورنال" في موسكو بتهمة التجسس يوم الخميس.
وأوضح بيسكوف إن جميع الصحفيين الحاصلين على اعتماد ساري المفعول في روسيا يمكنهم مواصلة أنشطتهم الصحفية في البلاد، ولا يواجهون أي قيود.
ولهذا قال بيسكوف: "وفي هذا الصدد، فإن المطالبة بطرد جميع الصحفيين الروس، يمكن للصحيفة أن تفعل ذلك، لكن هذا لا ينبغي أن يحدث، وببساطة لا يوجد سبب لذلك. إذا كان هناك أي انتهاك للقانون، فهناك من يتجاوز نطاق الأنشطة التي ينص عليها القانون، نعم، ولكن في هذه الحالة، فإن تقييد حقوق الصحفيين ذوي الضمير الحي سيكون أمرا عبثيا وخاطئا".
وكان غيرشكوفيتش قد اعتقل الأربعاء في مدينة يكاترينبرغ الروسية للاشتباه في قيامه بالتجسس لصالح الولايات المتحدة. قال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي إن الصحفي كان يجمع معلومات سرية حول أنشطة إحدى شركات المجمعات الصناعية العسكرية الروسية.
ويوم الخميس، قضت محكمة ليفورتوفو الجزئية في موسكو بوضع المراسل في الحبس الاحتياطي لمدة شهرين.
وفيما تنفي صحيفة "وول ستريت جورنال" مزاعم التجسس، قالت وزارة الخارجية الروسية إنه تم منح حق الوصول إلى القنصلية للصحفي غيرشكوفيتش.