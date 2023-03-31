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- سبوتنيك عربي, 1920
الغزو الأمريكي للعراق عام 2003
بدأ قصف العراق جوا في 19 مارس2003، وغزوه برا في 20 مارس. واستمرت الحملة لأكثر من شهر، بما في ذلك 26 يوما من العمليات القتالية الكبرى، التي قامت بها قوة مشتركة من القوات الأمريكية والبريطانية والأسترالية والبولندية. وفي 1 مايو2003، أعلن الرئيس الأمريكي جورج بوش (الابن) نهاية العمليات القتالية الكبرى.
https://sputnikarabic.ae/20230331/المركز-العراقي-للوقاية-من-الإشعاع-يؤكد-استخدام-أمريكا-لليورانيوم-خلال-غزو-العراق-1075363889.html
المركز العراقي للوقاية من الإشعاع يؤكد استخدام أمريكا لليورانيوم خلال غزو العراق
المركز العراقي للوقاية من الإشعاع يؤكد استخدام أمريكا لليورانيوم خلال غزو العراق
أكد مدير المركز العراقي للوقاية من الإشعاع في وزارة البيئة العراقية، صباح الحسيني، اليوم الجمعة، استخدام القوات الأمريكية اليورانيوم المنضب خلال عملية غزو... 31.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-31T09:06+0000
2023-03-31T09:06+0000
الغزو الأمريكي للعراق عام 2003
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بغداد - سبوتنيك. وقال الحسيني، في مقابلة مع "سبوتنيك"، حول ما إذا ثبت لدى المركز استخدام القوات الأمريكية ذخيرة تحتوي على اليورانيوم المنضب خلال غزو العراق عام 2003، "بالتأكيد، ولكن لا توجد نسب محددة لإنها عبارة عن آليات مدمرة".وأوضح "كما هو معروف اليورانيوم المنضب يستخدم في الأسلحة لتسهيل عملية اختراق الدروع والمركبات المدرعة، وعادة المكان الذي يتم فيه استهداف هذه المدرعة يتلوث وتتلوث التربة التي حولها حيث يتم التعامل مع نفس هذه الآلية ومع التربة الملوثة، حتى نصل إلى قراءات طبيعية تتطابق مع الخلفية الإشعاعية الموجودة في العراق، ونقول إن هذا الموقع مطهر ونبقى نراقبه".وأضاف "بالتأكيد كان من آثار هذا الاستخدام المفرط لهذا التلوث، تزايد حالات الإصابة بالسرطان في مناطق جنوب البلاد، وخاصة في محافظة البصرة".وأشار إلى أن مجلس السرطان بوزارة الصحة يسجل هذا الارتفاع وهناك إحصاءات رسمية تدل على ارتفاع نسب الإصابة بالسرطان بالعراق، لكن ربطه بشكل مباشر مع الإشعاع يحتاج إلى أدلة علمية وإلى دراسات طويلة الأمد، ولكن من المؤكد أن الإشعاع هو واحد من مسببات السرطان في العالم كما هو معروف.وبشأن ما إذا كانت القوات الأمريكية قد استخدمت هذه الذخيرة في مدينة الفلوجة غربي العراق بعد عام 2003، أجاب الحسيني "لدينا في الفلوجة حالياً موقع واحد، وهو مؤشر لدينا وسيتم التعامل معه، لكن بشكل مفرط مثل ساحة المعركة في البصرة كلا، في الفلوجة أقل بكثير".وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أعلنت في 24 آذار/ مارس الجاري، أن القوات الأمريكية استخدمت ما لا يقل عن 300 طن من اليورانيوم المنضب خلال غزو العراق.وأكدت أن واشنطن استخدمت حينها على نطاقٍ واسع مثل هذه الذخيرة في توجيه ضربات إلى أهداف في المدن العراقية، العمارة، بغداد، البصرة، كربلاء، الفلوجة.
https://sputnikarabic.ae/20230324/الدفاع-الروسية-أمريكا-استخدمت-300-طن-من-اليورانيوم-المنضب-في-حرب-العراق-1075091694.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, العالم العربي, الأخبار, حصري
العراق, أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, العالم العربي, الأخبار, حصري

المركز العراقي للوقاية من الإشعاع يؤكد استخدام أمريكا لليورانيوم خلال غزو العراق

09:06 GMT 31.03.2023
© AFP 2023 / AHMAD AL-RUBAYEعسكريون أمريكيون في العراق
عسكريون أمريكيون في العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2023
© AFP 2023 / AHMAD AL-RUBAYE
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حصري
أكد مدير المركز العراقي للوقاية من الإشعاع في وزارة البيئة العراقية، صباح الحسيني، اليوم الجمعة، استخدام القوات الأمريكية اليورانيوم المنضب خلال عملية غزو العراق عام 2003.
بغداد - سبوتنيك. وقال الحسيني، في مقابلة مع "سبوتنيك"، حول ما إذا ثبت لدى المركز استخدام القوات الأمريكية ذخيرة تحتوي على اليورانيوم المنضب خلال غزو العراق عام 2003، "بالتأكيد، ولكن لا توجد نسب محددة لإنها عبارة عن آليات مدمرة".
وأوضح "كما هو معروف اليورانيوم المنضب يستخدم في الأسلحة لتسهيل عملية اختراق الدروع والمركبات المدرعة، وعادة المكان الذي يتم فيه استهداف هذه المدرعة يتلوث وتتلوث التربة التي حولها حيث يتم التعامل مع نفس هذه الآلية ومع التربة الملوثة، حتى نصل إلى قراءات طبيعية تتطابق مع الخلفية الإشعاعية الموجودة في العراق، ونقول إن هذا الموقع مطهر ونبقى نراقبه".

وأضاف "بالتأكيد كان من آثار هذا الاستخدام المفرط لهذا التلوث، تزايد حالات الإصابة بالسرطان في مناطق جنوب البلاد، وخاصة في محافظة البصرة".
صورة من الجو على مدينة هيروشيما بعد ضربها بقنبلة ذرية من قبل سلاح الجو الأمريكي، عام 1945 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2023
الغزو الأمريكي للعراق عام 2003
الدفاع الروسية تكشف عن مدينة عربية أصبحت مثل هيروشيما نتيجة قصفها باليورانيوم المنضب الأمريكي
24 مارس, 11:05 GMT
وأشار إلى أن مجلس السرطان بوزارة الصحة يسجل هذا الارتفاع وهناك إحصاءات رسمية تدل على ارتفاع نسب الإصابة بالسرطان بالعراق، لكن ربطه بشكل مباشر مع الإشعاع يحتاج إلى أدلة علمية وإلى دراسات طويلة الأمد، ولكن من المؤكد أن الإشعاع هو واحد من مسببات السرطان في العالم كما هو معروف.

وبشأن ما إذا كانت القوات الأمريكية قد استخدمت هذه الذخيرة في مدينة الفلوجة غربي العراق بعد عام 2003، أجاب الحسيني "لدينا في الفلوجة حالياً موقع واحد، وهو مؤشر لدينا وسيتم التعامل معه، لكن بشكل مفرط مثل ساحة المعركة في البصرة كلا، في الفلوجة أقل بكثير".
وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أعلنت في 24 آذار/ مارس الجاري، أن القوات الأمريكية استخدمت ما لا يقل عن 300 طن من اليورانيوم المنضب خلال غزو العراق.

وأكدت أن واشنطن استخدمت حينها على نطاقٍ واسع مثل هذه الذخيرة في توجيه ضربات إلى أهداف في المدن العراقية، العمارة، بغداد، البصرة، كربلاء، الفلوجة.
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