https://sputnikarabic.ae/20230331/اليابان-تحظر-تصدير-ألعاب-الأطفال-إلى-روسيا-1075353892.html
اليابان تحظر تصدير ألعاب الأطفال إلى روسيا
اليابان تحظر تصدير ألعاب الأطفال إلى روسيا
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، اليوم الجمعة، عن قائمة جديدة للمنتجات التي يُمنع تصديرها إلى روسيا، شملت ألعاب ودراجات الأطفال. 31.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-31T04:13+0000
2023-03-31T04:13+0000
2023-03-31T05:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار اليابان
روسيا
أخبار روسيا اليوم
عقوبات أمريكية ضد روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104515/64/1045156425_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_5bfdf22b8a4396806407032ba64abfdc.jpg
طوكيو - سبوتنيك. وبحسب بيان لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، لن تصدر اليابان معدات البناء، بما في ذلك الحفارات الهيدروليكية والجرافات، ومحركات الطائرات والسفن، والأجهزة الإلكترونية للملاحة وراديو الطيران ومركبات الفضاء وقطع الغيار لها، والطائرات دون طيار، والأجهزة البصرية والتصويرية.وينطبق الحظر أيضًا على الفولاذ ومنتجات الصلب والألومنيوم وغلايات البخار وقطع الغيار لها ومعدات التشكيل والمولدات والمركبات وقطع الغيار لها والألياف البصرية والكابلات الضوئية وأدوات القياس والأدوات الدقيقة وقطع الغيار لها والنظارات الثنائية والألعاب.وأشار بيان الوزارة إلى أن هذه الإجراءات تدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من يوم 7 أبريل/ نيسان المقبل.ويوم السبت 25 فبراير /شباط 2023، قررت الحكومة اليابانية توسيع نطاق عقوباتها المفروضة على روسيا بعد خطوات مماثلة من قبل الولايات المتحدة وكندا ودول الاتحاد الأوروبي.وأعلن رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، أن حكومته ستتخذ الإجراءات التالية كعقوبات جديدة ضد روسيا، تشمل تجميد أصول الأفراد والمنظمات الروسية، وتجديد قائمة المنظمات التي تحظر الصادرات إليها، وتوسيع قائمة السلع المحظورة للتصدير إلى روسيا، والتي يمكن أن تعزز أسس الصناعة الروسية، مثل قطع غيار الطائرات المسيرة، وتجميد أصول المنظمات المالية الروسية.وكانت اليابان قد فرضت عقوبات على روسيا على خلفية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، معلنةً تجميد أصول 892 شخصا، وفرضت 83 مؤسسة يابانية بما في ذلك البنوك حظرا على الصادرات من اليابان إلى 363 منظمة وشركة ومؤسسة مرتبطة بصناعة الدفاع.وفرضت طوكيو أيضا حظرا على تصدير أشباه الموصلات إلى روسيا، ومعدات إنتاج النفط، والسلع الفاخرة (الأحجار الكريمة، والكحول الباهظ الثمن، والسيارات الفاخرة)، وأجهزة الكمبيوتر، وطابعات 3D، وحظرت استيراد الذهب والآلات وبعض أنواع الخشب ومشروب الفودكا من روسيا، كما تم فرض حظر على الاستثمارات الجديدة وبعض الخدمات المالية.
https://sputnikarabic.ae/20220329/اليابان-تحظر-رسميا-تصدير-الذهب-إلى-روسيا-1060605270.html
https://sputnikarabic.ae/20220926/اليابان-تفرض-عقوبات-جديدة-ضد-روسيا-1068238148.html
أخبار اليابان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104515/64/1045156425_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_5d7a6396587b838cf2b2309e22201493.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار اليابان, روسيا, أخبار روسيا اليوم, عقوبات أمريكية ضد روسيا
أخبار اليابان, روسيا, أخبار روسيا اليوم, عقوبات أمريكية ضد روسيا
اليابان تحظر تصدير ألعاب الأطفال إلى روسيا
04:13 GMT 31.03.2023 (تم التحديث: 05:12 GMT 31.03.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، اليوم الجمعة، عن قائمة جديدة للمنتجات التي يُمنع تصديرها إلى روسيا، شملت ألعاب ودراجات الأطفال.
طوكيو - سبوتنيك
. وبحسب بيان لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، لن تصدر اليابان معدات البناء، بما في ذلك الحفارات الهيدروليكية والجرافات، ومحركات الطائرات والسفن، والأجهزة الإلكترونية للملاحة وراديو الطيران ومركبات الفضاء وقطع الغيار لها، والطائرات دون طيار، والأجهزة البصرية والتصويرية.
وينطبق الحظر أيضًا على الفولاذ ومنتجات الصلب والألومنيوم وغلايات البخار وقطع الغيار لها ومعدات التشكيل والمولدات والمركبات وقطع الغيار لها والألياف البصرية والكابلات الضوئية وأدوات القياس والأدوات الدقيقة وقطع الغيار لها والنظارات الثنائية والألعاب.
وأشار بيان الوزارة إلى أن هذه الإجراءات تدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من يوم 7 أبريل/ نيسان المقبل.
ويوم السبت 25 فبراير /شباط 2023، قررت الحكومة اليابانية توسيع نطاق عقوباتها المفروضة على روسيا بعد خطوات مماثلة من قبل الولايات المتحدة وكندا ودول الاتحاد الأوروبي.
وأعلن رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، أن حكومته ستتخذ الإجراءات التالية كعقوبات جديدة ضد روسيا، تشمل تجميد أصول الأفراد والمنظمات الروسية، وتجديد قائمة المنظمات التي تحظر الصادرات إليها، وتوسيع قائمة السلع المحظورة للتصدير إلى روسيا، والتي يمكن أن تعزز أسس الصناعة الروسية، مثل قطع غيار الطائرات المسيرة، وتجميد أصول المنظمات المالية الروسية.
26 سبتمبر 2022, 04:19 GMT
وكانت اليابان قد فرضت عقوبات على روسيا على خلفية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، معلنةً تجميد أصول 892 شخصا، وفرضت 83 مؤسسة يابانية بما في ذلك البنوك حظرا على الصادرات من اليابان إلى 363 منظمة وشركة ومؤسسة مرتبطة بصناعة الدفاع.
وفرضت طوكيو أيضا حظرا على تصدير أشباه الموصلات إلى روسيا
، ومعدات إنتاج النفط، والسلع الفاخرة (الأحجار الكريمة، والكحول الباهظ الثمن، والسيارات الفاخرة)، وأجهزة الكمبيوتر، وطابعات 3D، وحظرت استيراد الذهب والآلات وبعض أنواع الخشب ومشروب الفودكا من روسيا، كما تم فرض حظر على الاستثمارات الجديدة وبعض الخدمات المالية.