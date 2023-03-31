عربي
https://sputnikarabic.ae/20230331/بايدن-يرفض-التعليق-على-توجيه-لائحة-اتهام-إلى-ترامب-ومحاكمته-فيديو-1075383863.html
بايدن يرفض التعليق على توجيه لائحة اتهام إلى ترامب ومحاكمته... فيديو
بايدن يرفض التعليق على توجيه لائحة اتهام إلى ترامب ومحاكمته... فيديو
رفض الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الجمعة، الإدلاء بأي تعليقات بشأن توجيه لائحة اتهام إلى سلفه، دونالد ‏ترامب، في القضية المتعلقة بدفعه أموالا إلى ممثلة... 31.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-31T17:43+0000
2023-03-31T17:43+0000
جو بايدن
دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/09/1073327789_0:0:1918:1078_1920x0_80_0_0_8cc87c4021affee538dbed703fc091c4.jpg
وقال بايدن في تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض: "ليس لدي أي تعليق على ترامب."وعندما سُئل عما إذا كان قلقا بشأن الاحتجاجات على محاكمة ترامب، قال "لا، لن أتحدث عن لائحة اتهام ترامب".وصوتت لجنة تحكيم كبرى في مانهاتن بمدينة نيويورك الأمريكية، أمس الخميس، على اتهام ترامب بتهم تتعلق بدوره المزعوم في دفع أموال مقابل إقناع ممثلة الأفلام الإباحية، ستورمي دانيلز، على عدم التحدث عن علاقتها المزعموم معه، خلال حملته الانتخابية الرئاسية 2016.ووفقا لهيئة المحلفين الكبرى، فقد دفع محامي ترامب، مايكل كوهين 130 ألف دولار للممثلة الإباحية السابقة ستورمي دانيلز خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2016 لسحب علاقتها المزعومة بترامب عام 2006.في سياق متصل، أكدت السكرتيرة الصحفية للبيت، الأبيض كارين جان بيير، اليوم الجمعة: "لن نعلق على أي قضية جارية".وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قال أمس الخميس، أن لائحة الاتهام الموجهة ضده كانت "اضطهادا سياسيا وتدخلا في الانتخابات"، واتهم المدعي العام في مانهاتن، ألفين براغ، "بالقيام بعمل جو بايدن القذر".وعبّر جمهوريون بارزون آخرون بالمثل عن غضبهم من براغ، وهو ديمقراطي منتخب، ومنهم رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، الذي تعهد بمحاسبته على "إساءة استخدام غير مسبوقة للسلطة".وفي عام 2018، أعلنت، ستورمي دانيالز، مرة أخرى عن مزاعم تتعلق بصلتها بترامب، واتهمت كوهين أيضا بمحاولة ترهيبها من أجل التستر على هذه القصة، وحاولت بالفعل توجيه اتهامات ضد ترامب في المحكمة، ولكن في عام 2018، تم رفض الدعوى لمحاولة اتهام الرئيس السابق بالتشهير.
https://sputnikarabic.ae/20230331/-نزول-أنصار-ترامب-إلى-الشارع-في-ولاية-فلوريدا-للاحتجاج-على-لائحة-الاتهام-1075351842.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/09/1073327789_96:0:1800:1278_1920x0_80_0_0_3fa79b32c24cd1e44e518afff25821b0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
جو بايدن, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
جو بايدن, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن

بايدن يرفض التعليق على توجيه لائحة اتهام إلى ترامب ومحاكمته... فيديو

17:43 GMT 31.03.2023
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKIالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2023
الرئيس الأمريكي، جو بايدن
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKI
تابعنا عبرTelegram
رفض الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الجمعة، الإدلاء بأي تعليقات بشأن توجيه لائحة اتهام إلى سلفه، دونالد ‏ترامب، في القضية المتعلقة بدفعه أموالا إلى ممثلة أفلام إباحية، مقابل عدم حديثها عن علاقتها المزعومة ‏معه، قبل 17 عاما.‏
وقال بايدن في تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض: "ليس لدي أي تعليق على ترامب."
وعندما سُئل عما إذا كان قلقا بشأن الاحتجاجات على محاكمة ترامب، قال "لا، لن أتحدث عن لائحة اتهام ترامب".
وصوتت لجنة تحكيم كبرى في مانهاتن بمدينة نيويورك الأمريكية، أمس الخميس، على اتهام ترامب بتهم تتعلق بدوره المزعوم في دفع أموال مقابل إقناع ممثلة الأفلام الإباحية، ستورمي دانيلز، على عدم التحدث عن علاقتها المزعموم معه، خلال حملته الانتخابية الرئاسية 2016.
ووفقا لهيئة المحلفين الكبرى، فقد دفع محامي ترامب، مايكل كوهين 130 ألف دولار للممثلة الإباحية السابقة ستورمي دانيلز خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2016 لسحب علاقتها المزعومة بترامب عام 2006.
أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب، حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية، الولايات المتحدة 7 نوفمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2023
نزول أنصار ترامب إلى الشارع بولاية فلوريدا احتجاجا على لائحة اتهامه... فيديو
00:31 GMT
في سياق متصل، أكدت السكرتيرة الصحفية للبيت، الأبيض كارين جان بيير، اليوم الجمعة: "لن نعلق على أي قضية جارية".
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قال أمس الخميس، أن لائحة الاتهام الموجهة ضده كانت "اضطهادا سياسيا وتدخلا في الانتخابات"، واتهم المدعي العام في مانهاتن، ألفين براغ، "بالقيام بعمل جو بايدن القذر".
وعبّر جمهوريون بارزون آخرون بالمثل عن غضبهم من براغ، وهو ديمقراطي منتخب، ومنهم رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، الذي تعهد بمحاسبته على "إساءة استخدام غير مسبوقة للسلطة".
وفي عام 2018، أعلنت، ستورمي دانيالز، مرة أخرى عن مزاعم تتعلق بصلتها بترامب، واتهمت كوهين أيضا بمحاولة ترهيبها من أجل التستر على هذه القصة، وحاولت بالفعل توجيه اتهامات ضد ترامب في المحكمة، ولكن في عام 2018، تم رفض الدعوى لمحاولة اتهام الرئيس السابق بالتشهير.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:18 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала