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بوتين يعفي سفيري روسيا لدى لاتفيا وإستونيا
Артиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230331/بوتين-يقيل-سفيري-روسيا-لدى-لاتفيا-وإستونيا---1075368016.html
بوتين يعفي سفيري روسيا لدى لاتفيا وإستونيا
بوتين يعفي سفيري روسيا لدى لاتفيا وإستونيا
وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، على مرسوم يعفي سفيري روسيا لدى لاتفيا وإستونيا، ميخائيل فانين وفلاديمير ليباييف، من واجباتهما كسفيرين. 31.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-31T09:32+0000
2023-03-31T09:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في نص المرسوم: "إعفاء فلاديمير غيورغييفيتش ليباييف من مهام السفير فوق العادة والمفوض من قبل روسيا لدى جمهورية إستونيا... إعفاء فانين ميخائيل فالنتينوفيتش من مهام السفير فوق العادة والمفوض من قبل روسيا لدى جمهورية لاتفيا".
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روسيا

بوتين يعفي سفيري روسيا لدى لاتفيا وإستونيا

09:32 GMT 31.03.2023 (تم التحديث: 09:44 GMT 31.03.2023)
© Sputnik . Mikhail Klimentiev / الانتقال إلى بنك الصورفلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2023
© Sputnik . Mikhail Klimentiev
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يتبع
وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، على مرسوم يعفي سفيري روسيا لدى لاتفيا وإستونيا، ميخائيل فانين وفلاديمير ليباييف، من واجباتهما كسفيرين.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في نص المرسوم: "إعفاء فلاديمير غيورغييفيتش ليباييف من مهام السفير فوق العادة والمفوض من قبل روسيا لدى جمهورية إستونيا... إعفاء فانين ميخائيل فالنتينوفيتش من مهام السفير فوق العادة والمفوض من قبل روسيا لدى جمهورية لاتفيا".
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Военнослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:17 GMT
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