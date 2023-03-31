https://sputnikarabic.ae/20230331/بوتين-يقيل-سفيري-روسيا-لدى-لاتفيا-وإستونيا---1075368016.html
بوتين يعفي سفيري روسيا لدى لاتفيا وإستونيا
بوتين يعفي سفيري روسيا لدى لاتفيا وإستونيا
وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، على مرسوم يعفي سفيري روسيا لدى لاتفيا وإستونيا، ميخائيل فانين وفلاديمير ليباييف، من واجباتهما كسفيرين. 31.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-31T09:32+0000
2023-03-31T09:32+0000
2023-03-31T09:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/1f/1065785815_0:252:3107:2000_1920x0_80_0_0_d9147d6b52bee3679086cd7539f5c320.jpg
موسكو - سبوتنيك. وجاء في نص المرسوم: "إعفاء فلاديمير غيورغييفيتش ليباييف من مهام السفير فوق العادة والمفوض من قبل روسيا لدى جمهورية إستونيا... إعفاء فانين ميخائيل فالنتينوفيتش من مهام السفير فوق العادة والمفوض من قبل روسيا لدى جمهورية لاتفيا".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/1f/1065785815_201:0:2930:2047_1920x0_80_0_0_bfcf801b9a610376b6a329ed094c64fe.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
بوتين يعفي سفيري روسيا لدى لاتفيا وإستونيا
09:32 GMT 31.03.2023 (تم التحديث: 09:44 GMT 31.03.2023) تابعنا عبر
يتبع
وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، على مرسوم يعفي سفيري روسيا لدى لاتفيا وإستونيا، ميخائيل فانين وفلاديمير ليباييف، من واجباتهما كسفيرين.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في نص المرسوم: "إعفاء فلاديمير غيورغييفيتش ليباييف من مهام السفير فوق العادة والمفوض من قبل روسيا لدى جمهورية إستونيا... إعفاء فانين ميخائيل فالنتينوفيتش من مهام السفير فوق العادة والمفوض من قبل روسيا لدى جمهورية لاتفيا".