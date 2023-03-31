عربي
بوتين يوقع مرسوم السياسة الخارجية الجديدة لروسيا الاتحادية
https://sputnikarabic.ae/20230331/بوتين-يوقع-مرسوم-السياسة-الخارجية-الجديدة-لروسيا-الاتحادية-1075372981.html
بوتين يوقع مرسوم السياسة الخارجية الجديدة لروسيا الاتحادية
بوتين يوقع مرسوم السياسة الخارجية الجديدة لروسيا الاتحادية
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أنه وقّع مرسوم السياسة الخارجية الجديدة لروسيا الاتحادية. 31.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-31T11:57+0000
2023-03-31T12:06+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/1f/1075372661_0:0:3177:1787_1920x0_80_0_0_bcd52252043a3c5d0b3f9382bf9af341.jpg
وقال بوتين خلال اجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي: "وقعت اليوم مرسوماً ينص على المفهوم الجديد للسياسة الخارجية الروسية".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
بوتين يعقد اجتماعا مع الأعضاء الدائمين لمجلس الأمن الروسي
يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة 31 مارس/آذار، اجتماعا مع الأعضاء الدائمين لمجلس الأمن الروسي عبر تقنية الفيديو.
2023-03-31T11:57+0000
true
PT7M59S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/1f/1075372661_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_2d7b90ae085f5e5c30695bacbc6f74c3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, видео
روسيا, видео

بوتين يوقع مرسوم السياسة الخارجية الجديدة لروسيا الاتحادية

11:57 GMT 31.03.2023 (تم التحديث: 12:06 GMT 31.03.2023)
© Ruptly
تابعنا عبرTelegram
يتبع
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أنه وقّع مرسوم السياسة الخارجية الجديدة لروسيا الاتحادية.
وقال بوتين خلال اجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي: "وقعت اليوم مرسوماً ينص على المفهوم الجديد للسياسة الخارجية الروسية".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:24 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала