https://sputnikarabic.ae/20230331/بوتين-يوقع-مرسوم-السياسة-الخارجية-الجديدة-لروسيا-الاتحادية-1075372981.html
بوتين يوقع مرسوم السياسة الخارجية الجديدة لروسيا الاتحادية
بوتين يوقع مرسوم السياسة الخارجية الجديدة لروسيا الاتحادية
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أنه وقّع مرسوم السياسة الخارجية الجديدة لروسيا الاتحادية. 31.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-31T11:57+0000
2023-03-31T11:57+0000
2023-03-31T12:06+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/1f/1075372661_0:0:3177:1787_1920x0_80_0_0_bcd52252043a3c5d0b3f9382bf9af341.jpg
وقال بوتين خلال اجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي: "وقعت اليوم مرسوماً ينص على المفهوم الجديد للسياسة الخارجية الروسية".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/1f/1075372661_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_2d7b90ae085f5e5c30695bacbc6f74c3.jpg
بوتين يعقد اجتماعا مع الأعضاء الدائمين لمجلس الأمن الروسي
يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة 31 مارس/آذار، اجتماعا مع الأعضاء الدائمين لمجلس الأمن الروسي عبر تقنية الفيديو.
2023-03-31T11:57+0000
true
PT7M59S
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, видео
بوتين يوقع مرسوم السياسة الخارجية الجديدة لروسيا الاتحادية
11:57 GMT 31.03.2023 (تم التحديث: 12:06 GMT 31.03.2023) تابعنا عبر
يتبع
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أنه وقّع مرسوم السياسة الخارجية الجديدة لروسيا الاتحادية.
وقال بوتين خلال اجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي: "وقعت اليوم مرسوماً ينص على المفهوم الجديد للسياسة الخارجية الروسية".