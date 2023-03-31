https://sputnikarabic.ae/20230331/بيلوسي-عن-اتهام-ترامب-لا-أحد-فوق-القانون-وللجميع-الحق-في-محاكمة-لإثباء-براءته--1075352606.html

بيلوسي عن اتهام ترامب: لا أحد فوق القانون وللجميع الحق في محاكمة لإثباء براءته

بيلوسي عن اتهام ترامب: لا أحد فوق القانون وللجميع الحق في محاكمة لإثباء براءته

أصدرت نانسي بيلوسي، الرئيسة السابقة لمجلس النواب، بيانًا على خلفية توجيه هيئة محلفين كبرى في منهاتن اتهام للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بجريمة جنائية. 31.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-31T01:47+0000

2023-03-31T01:47+0000

2023-03-31T01:47+0000

نانسي بيلوسي

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بيلوسي، التي قادت الديمقراطيين في مجلس النواب خلال عامين من رئاسة ترامب وشغلت منصب رئيسة المجلس في العامين الأخيرين من فترته الرئاسية، تجنبت ذكر اسمه.وقالت بيلوسي في تغريدة عبر موقع "تويتر" : "لقد تصرفت هيئة المحلفين على أساس الحقائق والقانون. لا أحد فوق القانون، وكل شخص لديه الحق في محاكمة لإثبات براءته. نأمل أن يحترم الرئيس السابق النظام بسلمية الذي يمنحه هذا الحق".يأتي هذا بعد أن صوّتت هيئة محلّفين كبرى في نيويورك على توجيه الاتهام إلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشأن مدفوعات ماليّة جرى تسديدها لشراء صمت نجمة أفلام إباحيّة حول علاقة مزعومة معه قبل انتخابات عام 2016,ووصف ترامب، الذي يعتزم الترشح في الانتخابات الرئاسية عام 2024، الاتهامات بأنها "مطاردة ساحرة".من جانبه، وصف حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس، الذي قد يتحدى ترامب في الانتخابات الرئاسية القادمة، الاتهامات بأنها "غير أمريكية"، وأن النظام القانوني يتم "تسليحه" لتحقيق أجندة سياسية.ووفقا لهيئة المحلفين الكبرى، دفع محامي ترامب، مايكل كوهين 130 ألف دولار للممثلة الإباحية السابقة ستورمي دانيلز خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2016 لسحب علاقتها المزعومة بترامب عام 2006.وفي عام 2018، أعلنت دانيلز مرة أخرى عن مزاعم تتعلق بصلتها بترامب، واتهمت كوهين أيضا بمحاولة ترهيبها من أجل التستر على هذه القصة، وحاولت بالفعل توجيه اتهامات ضد ترامب في المحكمة، ولكن في عام 2018، تم رفض الدعوى لمحاولة اتهام الرئيس السابق بالتشهير.

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نانسي بيلوسي