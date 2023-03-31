https://sputnikarabic.ae/20230331/تفاصيل-استراتيجية-السياسة-الخارجية-الروسية-الجديدة-1075378255.html

تفاصيل استراتيجية السياسة الخارجية الروسية الجديدة

تفاصيل استراتيجية السياسة الخارجية الروسية الجديدة

أظهرت وثيقة المفهوم الجديد للسياسة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، التي أشارت فيها موسكو إلى أن روسيا تعتبر أن المسار الأميركي هو المصدر الرئيسي للمخاطر على... 31.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-31T14:12+0000

2023-03-31T14:12+0000

2023-03-31T14:12+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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موسكو - سبوتنيك. وجاء في نص الوثيقة التي نشرت على البوابة الرسمية للحكومة الروسية: "روسيا تعتبر المسار الأميركي هو المصدر الرئيسي للسياسة المعادية لروسيا والمخاطر على أمنها، والسلام الدولي القائم على التوازن والتنمية العادلة للبشرية".في الوقت نفسه أقر المفهوم الجديد بأن روسيا لا تعتبر نفسها عدوا للغرب ولا تعزل نفسها عنه، وليس لديها نوايا معادية له.كما شددت الوثيقة على أنه من المهم للغاية بالنسبة لروسيا، التعميق الشامل للعلاقات والتنسيق مع مراكز القوى العالمية؛ موضحة أنه:وأقر المفهوم الجديد للسياسة الخارجية الروسية، بأن روسيا تعتزم إعطاء الأولوية للقضاء على بقايا هيمنة الولايات المتحدة وغيرها من الدول غير الصديقة على الشؤون العالمية.كما لفتت الوثيقة إلى أن موسكو تتطلع إلى توفير الأمن لجميع البلدان على أساس المعاملة بالمثل؛ مؤكدة أن "روسيا ستسعى إلى ضمان الأمن لجميع الدول على قدم المساواة على أساس مبدأ المعاملة بالمثل".وأكدت الاستراتيجية الجديدة على أن روسيا ترفض إساءة استخدام الدول غير الصديقة لمراكزها في التأثير على الاقتصاد العالمي؛ قائلة إن "روسيا ستساعد على الحد من فرص الدول غير الصديقة في إساءة استخدام احتكارها أو مركزها المهيمن في مجالات معينة من الاقتصاد العالمي، كما ستساعد في توسيع مشاركة الدول النامية في الإدارة الاقتصادية العالمية".وأقر المفهوم الجديد للسياسة الخارجية الروسية، بأنه يمكن لروسيا استخدام القوات المسلحة لصد ومنع الهجمات عليها وعلى حلفائها.هذا، ووافق الرئيس فلاديمير بوتين، اليوم، 31 آذار/مارس، على الصياغة الجديدة لمفهوم السياسة الخارجية الروسية. وأعلن ذلك في الاجتماع مع الأعضاء الدائمين لمجلس الأمن الروسي، مشدداً على أن التغييرات الجذرية التي طرأت على الحياة الدولية قد تطلبت من قيادة البلاد إدخال تعديلات جدية على محتويات الوثائق المحورية للتخطيط الاستراتيجي، بما فيه مفهوم السياسة الخارجية لروسيا للاتحادية.وكانت آخر مرة قامت فيها روسيا بتحديث مفهوم السياسة الخارجية في عام 2016. وفي نهاية كانون الثاني/يناير 2022، أعلن الرئيس بوتين، أن وزارة الخارجية قد وضعت مسودة لمفهوم جديد، يأخذ في الاعتبار التغيرات في السياسة الدولية، ولكن بعد مناقشة الوثيقة في اجتماع لمجلس الأمن، أوعز الرئيس بوضع اللمسات الأخيرة عليه. وتمت الموافقة النهائية على المفهوم المحدث اليوم 31 آذار/مارس.

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https://sputnikarabic.ae/20230331/لافروف-المفهوم-الجديد-لسياستنا-الخارجية-يؤكد-مبدأ-عدم-تجزئة-الأمن-القائم-على-المعاملة-بالمثل-1075372462.html

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