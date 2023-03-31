عربي
https://sputnikarabic.ae/20230331/حزب-الله-حل-الوضع-المأزوم-يكون-بإنجاز-الاستحقاقات-وفي-مقدمها-انتخاب-رئيس-للجمهورية-1075380474.html
حزب الله: حل الوضع المأزوم يكون بإنجاز الاستحقاقات وفي مقدمها انتخاب رئيس للجمهورية
حزب الله: حل الوضع المأزوم يكون بإنجاز الاستحقاقات وفي مقدمها انتخاب رئيس للجمهورية
قال نعيم قاسم، نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني، إن حل ما يحدث في لبنان من "وضع مأزوم" يتم بإنجاز كافة الاستحقاقات. 31.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-31T14:49+0000
2023-03-31T14:49+0000
الأخبار
العالم العربي
لبنان
أخبار لبنان
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/05/11/1048984238_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_439690a8986e0108347415e74c04e27e.jpg
وحسب إذاعة النور، أكد قاسم أن تغيير النظام في لبنان ليس أولوية، بينما "إنجاز الاستحقاقات" هو الأولوية.وتابع قاسم أن حل الأزمة في لبنان ليس بالشتائم وتحميل المسؤوليات "بل يجب التفتيش عن حل للتحاور والتفاهم لإنجاز الاستحقاق الرئاسي.واعتبر نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني، أن الاستحقاق الرئاسي "مقدمة إلزامية طبيعية لأي حل في لبنان ومن غيره لا حل حتى لو بحثنا في كل أقطار الدنيا".وأوضح "أن لبنان لا يملك ترف الوقت لتكبير الحجر بالحديث عن تغيير النظام أو تعديل الطائف كأولوية، مضيفا: "علينا إنجاز الاستحقاقات الداهمة، منها انتخاب رئيس وتشكيل حكومة وخطة إنقاذ وبعد ذلك نناقش كل الأمور الباقية".وكان لبنان قد دخل يوم 31 أكتوبر الماضي في فراغ رئاسي مع انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون، دون انتخاب خلفا له، حيث أدى الانقسام السياسي وعدم اتفاق الكتل البرلمانية على شخصية توافقية إلى إخفاق البرلمان 11 مرة منذ سبتمبر الماضي في انتخاب رئيس جديد للبلاد.
https://sputnikarabic.ae/20230330/عسكريون-متقاعدون-يعتصمون-أمام-مصرف-لبنان-المركزي-احتجاجا-على-تردي-الأوضاع-المعيشية-1075330622.html
https://sputnikarabic.ae/20230330/محلل-سياسي-لبنان-في-مرحلة-الخطر-والخوف-من-عنف-متنقل-بين-المناطق--1075346049.html
لبنان
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/05/11/1048984238_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_abbf0f5f3fceb1c3219897bcc2c1e531.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار, العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, أخبار العالم الآن
الأخبار, العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, أخبار العالم الآن

حزب الله: حل الوضع المأزوم يكون بإنجاز الاستحقاقات وفي مقدمها انتخاب رئيس للجمهورية

14:49 GMT 31.03.2023
© Sputnik . Abedal Kader Albaiتظاهرة اللبنانيين على الحدود اللبنانية مع إسرائيل، لبنان 16 مايو 2021
تظاهرة اللبنانيين على الحدود اللبنانية مع إسرائيل، لبنان 16 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2023
© Sputnik . Abedal Kader Albai
تابعنا عبرTelegram
قال نعيم قاسم، نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني، إن حل ما يحدث في لبنان من "وضع مأزوم" يتم بإنجاز كافة الاستحقاقات.
وحسب إذاعة النور، أكد قاسم أن تغيير النظام في لبنان ليس أولوية، بينما "إنجاز الاستحقاقات" هو الأولوية.
وتابع قاسم أن حل الأزمة في لبنان ليس بالشتائم وتحميل المسؤوليات "بل يجب التفتيش عن حل للتحاور والتفاهم لإنجاز الاستحقاق الرئاسي.
العسكريون المتقاعدون اعتصموا أمام مصرف لبنان والتحركات ستتصاعد حتى تحقيق المطالب - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2023
عسكريون متقاعدون يعتصمون أمام مصرف لبنان المركزي احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية
أمس, 13:02 GMT
واعتبر نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني، أن الاستحقاق الرئاسي "مقدمة إلزامية طبيعية لأي حل في لبنان ومن غيره لا حل حتى لو بحثنا في كل أقطار الدنيا".
وأوضح "أن لبنان لا يملك ترف الوقت لتكبير الحجر بالحديث عن تغيير النظام أو تعديل الطائف كأولوية، مضيفا: "علينا إنجاز الاستحقاقات الداهمة، منها انتخاب رئيس وتشكيل حكومة وخطة إنقاذ وبعد ذلك نناقش كل الأمور الباقية".
العسكريون المتقاعدون اعتصموا أمام مصرف لبنان والتحركات ستتصاعد حتى تحقيق المطالب - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2023
محلل سياسي: لبنان في مرحلة الخطر والخوف من عنف متنقل بين المناطق
أمس, 19:36 GMT
وكان لبنان قد دخل يوم 31 أكتوبر الماضي في فراغ رئاسي مع انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون، دون انتخاب خلفا له، حيث أدى الانقسام السياسي وعدم اتفاق الكتل البرلمانية على شخصية توافقية إلى إخفاق البرلمان 11 مرة منذ سبتمبر الماضي في انتخاب رئيس جديد للبلاد.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:18 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала