https://sputnikarabic.ae/20230331/حزب-الله-حل-الوضع-المأزوم-يكون-بإنجاز-الاستحقاقات-وفي-مقدمها-انتخاب-رئيس-للجمهورية-1075380474.html

حزب الله: حل الوضع المأزوم يكون بإنجاز الاستحقاقات وفي مقدمها انتخاب رئيس للجمهورية

حزب الله: حل الوضع المأزوم يكون بإنجاز الاستحقاقات وفي مقدمها انتخاب رئيس للجمهورية

قال نعيم قاسم، نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني، إن حل ما يحدث في لبنان من "وضع مأزوم" يتم بإنجاز كافة الاستحقاقات. 31.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-31T14:49+0000

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2023-03-31T14:49+0000

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وحسب إذاعة النور، أكد قاسم أن تغيير النظام في لبنان ليس أولوية، بينما "إنجاز الاستحقاقات" هو الأولوية.وتابع قاسم أن حل الأزمة في لبنان ليس بالشتائم وتحميل المسؤوليات "بل يجب التفتيش عن حل للتحاور والتفاهم لإنجاز الاستحقاق الرئاسي.واعتبر نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني، أن الاستحقاق الرئاسي "مقدمة إلزامية طبيعية لأي حل في لبنان ومن غيره لا حل حتى لو بحثنا في كل أقطار الدنيا".وأوضح "أن لبنان لا يملك ترف الوقت لتكبير الحجر بالحديث عن تغيير النظام أو تعديل الطائف كأولوية، مضيفا: "علينا إنجاز الاستحقاقات الداهمة، منها انتخاب رئيس وتشكيل حكومة وخطة إنقاذ وبعد ذلك نناقش كل الأمور الباقية".وكان لبنان قد دخل يوم 31 أكتوبر الماضي في فراغ رئاسي مع انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون، دون انتخاب خلفا له، حيث أدى الانقسام السياسي وعدم اتفاق الكتل البرلمانية على شخصية توافقية إلى إخفاق البرلمان 11 مرة منذ سبتمبر الماضي في انتخاب رئيس جديد للبلاد.

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