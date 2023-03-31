https://sputnikarabic.ae/20230331/حزب-الله-يوجه-رسالة-إلى-إسرائيل-باللغة-العبرية-فيديو-1075380338.html

‏"حزب الله" يوجه رسالة إلى إسرائيل باللغة العبرية... فيديو

‏"حزب الله" يوجه رسالة إلى إسرائيل باللغة العبرية... فيديو

تداولت تقارير إسرائيلية، قيام حسابات تابعة لـ"حزب الله" اللبناني، بإرسال رسالة إلى إسرائيل باللغة العبرية. 31.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-31T14:51+0000

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والرسالة التي تم نشرها، أمس الخميس، عبارة عن مقطع مصور، يظهر فيه عناصر التنظيم مسلحين إلى جانب علم لبنان وعلم السلطة الفلسطينية.وفي خلفية الفيديو، يقول قارئ الرسالة إلى إسرائيل باللغة العبرية: "وجودك المؤقت أضعف من شبكة العنكبوت، ستختفي وستبقى فلسطين عربية"، وفقا لقناة "i24" الإخبارية الإسرائيلية.وأضاف أن "المقاومة تتربص لكم بكامل قوتها من حيث لا تدرون".وكان نائب الأمين العام لـ"حزب الله"، الشيخ نعيم قاسم، قال عبر حسابه على "تويتر" مؤخرا، إنه "مهما طال الاحتلال لا بد أن يزول، مع شعب صابر ومجاهد ومضح كالشعب الفلسطيني"، مشيرا إلى بعض الآيات القرآنية.كما صرح قاسم في تصريحات لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، أن "الصراع الداخلي في إسرائيل سيكون أهم سبب لسقوطها"، في إشارة منه إلى الاضطراب السياسي الذي تمر به إسرائيل حاليا بشأن إصلاح النظام القضائي في البلاد.وأكد نائب الأمين العام لـ"جزب الله" كذلك في تغريدات أخرى، أن المنطقة بدأت تتحرك في عكس الاتجاه الأمريكي الإسرائيلي، في إشارة إلى عودة العلاقات بين السعودية وإيران.

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