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‏"حزب الله" يوجه رسالة إلى إسرائيل باللغة العبرية... فيديو
‏"حزب الله" يوجه رسالة إلى إسرائيل باللغة العبرية... فيديو
تداولت تقارير إسرائيلية، قيام حسابات تابعة لـ"حزب الله" اللبناني، بإرسال رسالة إلى إسرائيل باللغة العبرية. 31.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-31T14:51+0000
2023-03-31T14:51+0000
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والرسالة التي تم نشرها، أمس الخميس، عبارة عن مقطع مصور، يظهر فيه عناصر التنظيم مسلحين إلى جانب علم لبنان وعلم السلطة الفلسطينية.وفي خلفية الفيديو، يقول قارئ الرسالة إلى إسرائيل باللغة العبرية: "وجودك المؤقت أضعف من شبكة العنكبوت، ستختفي وستبقى فلسطين عربية"، وفقا لقناة "i24" الإخبارية الإسرائيلية.وأضاف أن "المقاومة تتربص لكم بكامل قوتها من حيث لا تدرون".وكان نائب الأمين العام لـ"حزب الله"، الشيخ نعيم قاسم، قال عبر حسابه على "تويتر" مؤخرا، إنه "مهما طال الاحتلال لا بد أن يزول، مع شعب صابر ومجاهد ومضح كالشعب الفلسطيني"، مشيرا إلى بعض الآيات القرآنية.كما صرح قاسم في تصريحات لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، أن "الصراع الداخلي في إسرائيل سيكون أهم سبب لسقوطها"، في إشارة منه إلى الاضطراب السياسي الذي تمر به إسرائيل حاليا بشأن إصلاح النظام القضائي في البلاد.وأكد نائب الأمين العام لـ"جزب الله" كذلك في تغريدات أخرى، أن المنطقة بدأت تتحرك في عكس الاتجاه الأمريكي الإسرائيلي، في إشارة إلى عودة العلاقات بين السعودية وإيران.
https://sputnikarabic.ae/20230330/الآلاف-في-إسرائيل-يقطعون-الشوارع-احتجاجا-على-التدخل-الأمريكي-والمطالبة-بالإصلاح-القضائي--فيديو-1075345205.html
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أخبار حزب الله, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, العالم, الأخبار
أخبار حزب الله, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, العالم, الأخبار

‏"حزب الله" يوجه رسالة إلى إسرائيل باللغة العبرية... فيديو

14:51 GMT 31.03.2023
© Sputnik . Abedal Kader Albaiتظاهرة اللبنانيين على الحدود اللبنانية مع إسرائيل، لبنان 16 مايو 2021
تظاهرة اللبنانيين على الحدود اللبنانية مع إسرائيل، لبنان 16 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2023
تظاهرة اللبنانيين على الحدود اللبنانية مع إسرائيل، لبنان 16 مايو 2021
© Sputnik . Abedal Kader Albai
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تداولت تقارير إسرائيلية، قيام حسابات تابعة لـ"حزب الله" اللبناني، بإرسال رسالة إلى إسرائيل باللغة العبرية.
والرسالة التي تم نشرها، أمس الخميس، عبارة عن مقطع مصور، يظهر فيه عناصر التنظيم مسلحين إلى جانب علم لبنان وعلم السلطة الفلسطينية.
وفي خلفية الفيديو، يقول قارئ الرسالة إلى إسرائيل باللغة العبرية: "وجودك المؤقت أضعف من شبكة العنكبوت، ستختفي وستبقى فلسطين عربية"، وفقا لقناة "i24" الإخبارية الإسرائيلية.
وأضاف أن "المقاومة تتربص لكم بكامل قوتها من حيث لا تدرون".
وكان نائب الأمين العام لـ"حزب الله"، الشيخ نعيم قاسم، قال عبر حسابه على "تويتر" مؤخرا، إنه "مهما طال الاحتلال لا بد أن يزول، مع شعب صابر ومجاهد ومضح كالشعب الفلسطيني"، مشيرا إلى بعض الآيات القرآنية.
مؤيدو رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يحتشدون لدعم مشروع قانون الإصلاح القضائي المثير للجدل التابع لحكومته في شارع في تل أبيب، 30 مارس/ آذار 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2023
الآلاف في إسرائيل يقطعون الشوارع احتجاجا على التدخل الأمريكي والمطالبة بالإصلاح القضائي... فيديو
أمس, 18:50 GMT
كما صرح قاسم في تصريحات لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، أن "الصراع الداخلي في إسرائيل سيكون أهم سبب لسقوطها"، في إشارة منه إلى الاضطراب السياسي الذي تمر به إسرائيل حاليا بشأن إصلاح النظام القضائي في البلاد.
وأكد نائب الأمين العام لـ"جزب الله" كذلك في تغريدات أخرى، أن المنطقة بدأت تتحرك في عكس الاتجاه الأمريكي الإسرائيلي، في إشارة إلى عودة العلاقات بين السعودية وإيران.
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