https://sputnikarabic.ae/20230331/خبير-اقتصادي-قرار-لندن-إرسال-قذائف-اليورانيوم-دليل-عن-اليأس-البريطاني-1075369122.html
باحث كبير يصف تقديم بريطانيا قذائف يورانيوم لكييف بـ"خطوة يائسة لإمبراطورية تحتضر"
باحث كبير يصف تقديم بريطانيا قذائف يورانيوم لكييف بـ"خطوة يائسة لإمبراطورية تحتضر"
أعلن أستاذ الاقتصاد، ريتشارد وولف، أن تسليم قذائف اليورانيوم المنضب إلى القوات المسلحة الأوكرانية قرار غير مسؤول من قبل بريطانيا وسيؤدي إلى تعميق الصراع في... 31.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-31T10:11+0000
2023-03-31T10:11+0000
2023-03-31T10:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن إرسال "ذخيرة اليورانيوم المنضب البريطانية إلى أوكرانيا هو خطوة مخزية نحو تصعيد الأعمال العدائية من قبل حكومة خاسرة لإمبراطورية القديمة".في وقت سابق، قالت نائبة وزير الدفاع البريطاني أنابيل جولدي إن لندن سترسل ذخيرة اليورانيوم المستنفد إلى أوكرانيا.وقال لافروف في مؤتمر صحفي عقب محادثاته مع وزير الخارجية الإريتري: "هذه خطوة نحو زيادة التصعيد والتصعيد سيكون كبيرا".
https://sputnikarabic.ae/20230328/صحيفة-تكشف-حقائق-جديدة-عن-استخدام-اليورانيوم-المنضب-البريطاني-في-العراق-1075242549.html
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العالم
باحث كبير يصف تقديم بريطانيا قذائف يورانيوم لكييف بـ"خطوة يائسة لإمبراطورية تحتضر"
10:11 GMT 31.03.2023 (تم التحديث: 10:36 GMT 31.03.2023) تابعنا عبر
أعلن أستاذ الاقتصاد، ريتشارد وولف، أن تسليم قذائف اليورانيوم المنضب إلى القوات المسلحة الأوكرانية قرار غير مسؤول من قبل بريطانيا وسيؤدي إلى تعميق الصراع في أوكرانيا.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن إرسال "ذخيرة اليورانيوم المنضب البريطانية إلى أوكرانيا هو خطوة مخزية نحو تصعيد الأعمال العدائية من قبل حكومة خاسرة لإمبراطورية القديمة".
ووصف وولف الخطوة البريطانية بأنها "عمل يائس يترك اسوأ إرث تاريخي" بالنسبة لهذه البلاد.
في وقت سابق، قالت نائبة وزير الدفاع البريطاني أنابيل جولدي إن لندن سترسل ذخيرة اليورانيوم المستنفد إلى أوكرانيا.
وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن احتمال إمداد بريطانيا كييف بقذائف اليورانيوم المنضب يعد خطوة نحو تصعيد كبير للوضع.
وقال لافروف في مؤتمر صحفي عقب محادثاته مع وزير الخارجية الإريتري: "هذه خطوة نحو زيادة التصعيد والتصعيد سيكون كبيرا".