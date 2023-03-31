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Артиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230331/خروج-صواريخ-يارس-النووية-العابرة-للقارات-من-مقرات-تخزينها-فيديو----1075379463.html
خروج صواريخ "يارس" النووية العابرة للقارات من مقرات تخزينها... فيديو
خروج صواريخ "يارس" النووية العابرة للقارات من مقرات تخزينها... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لخروج أنظمة الصواريخ الروسية العابرة للقارات "يارس"، من مقرات تخزينها في مدينة نوفوسيبيرسك بهدف المشاركة في تدريبات دورية. 31.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-31T14:47+0000
2023-03-31T14:47+0000
رصد عسكري
روسيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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ويظهر في الفيديو الذي نشرته الدفاع الروسية، خروج منظومات صواريخ "ياريس" من مقرات تخزينها وسيرها باتجاه الأماكن المحددة.ونوهت الدفاع الروسية إلى أن منظومات صواريخ "يارس" الاستراتيجية العابرة للقارات تنفذ أثناء الخدمة القتالية في المواقع الميدانية العديد من المهام التمهيدية، بما في ذلك المهام الفنية.يذكر أن صاروخ "يارس" النووي يحمل 3 رؤوس نووية تتراوح قدرة كل منها بين 150 إلى 200 كيلوطن.وتستطيع تلك الصواريخ ضرب أي موقع في العالم، بسبب مداها الهائل حيث تصنف على أنها عابرة للقارات.تمتلك روسيا صواريخ عابرة للقارات تمثل قوة ردع استراتيجية لأعدائها حول العالم، وأهم ما يميزها أنها جاهزة للإطلاق في أية لحظة ويمكنها ضرب أي هدف حتى تلك الأهداف التي قد تكون في أي مكان على أراضي الولايات المتحدة الأمريكية.
https://sputnikarabic.ae/20230331/القوات-الروسية-تدمر-رتلا-كاملا-من-الدبابات-الأوكرانية-فيديو--1075371745.html
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رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

خروج صواريخ "يارس" النووية العابرة للقارات من مقرات تخزينها... فيديو

14:47 GMT 31.03.2023
© Sputnik . Vadim Savitsky / الانتقال إلى بنك الصورصاروخ يارس
صاروخ يارس - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2023
© Sputnik . Vadim Savitsky
/
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نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لخروج أنظمة الصواريخ الروسية العابرة للقارات "يارس"، من مقرات تخزينها في مدينة نوفوسيبيرسك بهدف المشاركة في تدريبات دورية.
ويظهر في الفيديو الذي نشرته الدفاع الروسية، خروج منظومات صواريخ "ياريس" من مقرات تخزينها وسيرها باتجاه الأماكن المحددة.
ونوهت الدفاع الروسية إلى أن منظومات صواريخ "يارس" الاستراتيجية العابرة للقارات تنفذ أثناء الخدمة القتالية في المواقع الميدانية العديد من المهام التمهيدية، بما في ذلك المهام الفنية.
© Photoالصاروخ النووي الاستراتيجي يارس
الصاروخ النووي الاستراتيجي يارس - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2023
الصاروخ النووي الاستراتيجي يارس
© Photo

وتعمل القوات على تنفيذ خطط لتغيير المواقع الميدانية (أماكن التموضع) وتنفيذ خطط انتشار، وتطوير آليات لتنفيذ دوريات قتالية جديدة.

دبابة أوكرانية مدمرة في منطقة دونباس - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر رتلا كاملا من الدبابات الأوكرانية... فيديو
11:49 GMT

تشارك حوالي 300 وحدة من هذه الآليات الضخمة الحجم في المناورات.

© Sputnik / منظومة الصواريخ الاستراتيجية "إر إس-24 يارس"
منظومة الصواريخ الاستراتيجية إر إس-24 يارس - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2023
منظومة الصواريخ الاستراتيجية "إر إس-24 يارس"
© Sputnik /
يذكر أن صاروخ "يارس" النووي يحمل 3 رؤوس نووية تتراوح قدرة كل منها بين 150 إلى 200 كيلوطن.
© Sputnik . Sergei Pyatakov / منظومة صاروخية استراتيجية من نوع "يارس"
منظومة صاروخية استراتيجية من نوع يارس - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2023
منظومة صاروخية استراتيجية من نوع "يارس"
© Sputnik . Sergei Pyatakov /
وتستطيع تلك الصواريخ ضرب أي موقع في العالم، بسبب مداها الهائل حيث تصنف على أنها عابرة للقارات.
© Sputnikالمنظومة الصاروخية البرية المتحركة RS- 24 "يارس"
المنظومة الصاروخية البرية المتحركة RS- 24 يارس - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2023
المنظومة الصاروخية البرية المتحركة RS- 24 "يارس"
© Sputnik
تمتلك روسيا صواريخ عابرة للقارات تمثل قوة ردع استراتيجية لأعدائها حول العالم، وأهم ما يميزها أنها جاهزة للإطلاق في أية لحظة ويمكنها ضرب أي هدف حتى تلك الأهداف التي قد تكون في أي مكان على أراضي الولايات المتحدة الأمريكية.
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Военнослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:18 GMT
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