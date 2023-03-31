خروج صواريخ "يارس" النووية العابرة للقارات من مقرات تخزينها... فيديو
© Sputnik . Vadim Savitsky/
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لخروج أنظمة الصواريخ الروسية العابرة للقارات "يارس"، من مقرات تخزينها في مدينة نوفوسيبيرسك بهدف المشاركة في تدريبات دورية.
ويظهر في الفيديو الذي نشرته الدفاع الروسية، خروج منظومات صواريخ "ياريس" من مقرات تخزينها وسيرها باتجاه الأماكن المحددة.
ونوهت الدفاع الروسية إلى أن منظومات صواريخ "يارس" الاستراتيجية العابرة للقارات تنفذ أثناء الخدمة القتالية في المواقع الميدانية العديد من المهام التمهيدية، بما في ذلك المهام الفنية.
© Photoالصاروخ النووي الاستراتيجي يارس
الصاروخ النووي الاستراتيجي يارس
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وتعمل القوات على تنفيذ خطط لتغيير المواقع الميدانية (أماكن التموضع) وتنفيذ خطط انتشار، وتطوير آليات لتنفيذ دوريات قتالية جديدة.
تشارك حوالي 300 وحدة من هذه الآليات الضخمة الحجم في المناورات.
© Sputnik / منظومة الصواريخ الاستراتيجية "إر إس-24 يارس"
منظومة الصواريخ الاستراتيجية "إر إس-24 يارس"
© Sputnik /
يذكر أن صاروخ "يارس" النووي يحمل 3 رؤوس نووية تتراوح قدرة كل منها بين 150 إلى 200 كيلوطن.
© Sputnik . Sergei Pyatakov / منظومة صاروخية استراتيجية من نوع "يارس"
منظومة صاروخية استراتيجية من نوع "يارس"
© Sputnik . Sergei Pyatakov /
وتستطيع تلك الصواريخ ضرب أي موقع في العالم، بسبب مداها الهائل حيث تصنف على أنها عابرة للقارات.
© Sputnikالمنظومة الصاروخية البرية المتحركة RS- 24 "يارس"
المنظومة الصاروخية البرية المتحركة RS- 24 "يارس"
© Sputnik
تمتلك روسيا صواريخ عابرة للقارات تمثل قوة ردع استراتيجية لأعدائها حول العالم، وأهم ما يميزها أنها جاهزة للإطلاق في أية لحظة ويمكنها ضرب أي هدف حتى تلك الأهداف التي قد تكون في أي مكان على أراضي الولايات المتحدة الأمريكية.