عربي
بوتين يعفي سفيري روسيا لدى لاتفيا وإستونيا
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20230331/دراسة-جديدة-تحدد-حمية-تقلل-أمراض-القلب-والأوعية-الدموية-بنسبة-25-1075362436.html
دراسة جديدة تحدد حمية تقلل أمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 25%
دراسة جديدة تحدد حمية تقلل أمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 25%
وجد تحليل حديث شمل أكثر من دراسة، أن الالتزام بحمية البحر الأبيض المتوسط قد تقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والوفاة لدى النساء بنسبة 25 في... 31.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-31T08:46+0000
2023-03-31T08:46+0000
مجتمع
الصحة
منوعات
علوم
أمراض القلب والسكري والضغط
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/03/1d/1048503644_0:386:2952:2047_1920x0_80_0_0_8115d22ae08388a0041937dda46d9441.jpg
وحسب موقع "scitechdaily"، فإنه من إجمالي 190 دراسة ذات صلة، شمل الباحثون 16 دراسة نُشرت بين عامي 2003 و2021 في تحليل البيانات المجمعة. شملت الدراسات التي أجريت في الولايات المتحدة وأوروبا، أكثر من 700 ألف امرأة تتراوح أعمارهن بين 18 عاما وما فوق، حيث تمت مراقبة صحتهن القلبية لمدة 12.5 عاما في المتوسط.يشار إلى أن أمراض القلب السبب الأول لوفاة النساء والرجال في أنحاء العالم، وفقا لإحصاءات منظمة الصحة العالمية.وأكد الدراسة الجديدة أن حمية البحر الأبيض المتوسط المعروفة بفوائدها لصحة القلب والأوعية الدموية، أنها مفيدة للنساء بذات القدر المعروف لفائدتها للرجال".وأوضحت الدراسة أنه "مهما كان جنسك، فإن أسلوب الحياة الصحي الذي يتضمن نظاما غذائيا متوازنا يمكن أن يساعدك على تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب وعوامل الخطر المرتبطة بها، مثل مرض السكري من النوع الثاني والسمنة وارتفاع ضغط الدم، وارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم".
https://sputnikarabic.ae/20230311/دراسة-حمية-البحر-المتوسط-تكافح-مرض-الزهايمر-1074604801.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/03/1d/1048503644_223:0:2952:2047_1920x0_80_0_0_f6c139d30dbe1ace063adc0373ee98b7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الصحة, منوعات, علوم, أمراض القلب والسكري والضغط
الصحة, منوعات, علوم, أمراض القلب والسكري والضغط

دراسة جديدة تحدد حمية تقلل أمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 25%

08:46 GMT 31.03.2023
CC BY-SA 4.0 / G.steph.rocket / Mediterranean diet foods (cropped photo)المكونات النموذجية في حمية البحر الأبيض المتوسط كما هي موضحة في الصورة
المكونات النموذجية في حمية البحر الأبيض المتوسط كما هي موضحة في الصورة - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2023
CC BY-SA 4.0 / G.steph.rocket / Mediterranean diet foods (cropped photo)
تابعنا عبرTelegram
وجد تحليل حديث شمل أكثر من دراسة، أن الالتزام بحمية البحر الأبيض المتوسط قد تقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والوفاة لدى النساء بنسبة 25 في المئة تقريبا.
وحسب موقع "scitechdaily"، فإنه من إجمالي 190 دراسة ذات صلة، شمل الباحثون 16 دراسة نُشرت بين عامي 2003 و2021 في تحليل البيانات المجمعة.
شملت الدراسات التي أجريت في الولايات المتحدة وأوروبا، أكثر من 700 ألف امرأة تتراوح أعمارهن بين 18 عاما وما فوق، حيث تمت مراقبة صحتهن القلبية لمدة 12.5 عاما في المتوسط.
يشار إلى أن أمراض القلب السبب الأول لوفاة النساء والرجال في أنحاء العالم، وفقا لإحصاءات منظمة الصحة العالمية.
وأكد الدراسة الجديدة أن حمية البحر الأبيض المتوسط المعروفة بفوائدها لصحة القلب والأوعية الدموية، أنها مفيدة للنساء بذات القدر المعروف لفائدتها للرجال".
الصحة فقدان الوزن رياضة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2023
مجتمع
دراسة: حمية البحر المتوسط تكافح مرض الزهايمر
11 مارس, 12:48 GMT
ووجدت أن النساء اللائي اتبعن هذه الحمية كان لديهن خطر أقل بنسبة 24% للإصابة بأمراض القلب، و23% أقل من خطر الموت المبكر مقارنة بالنساء اللائي لم يتبعن ذات النظام الغذائي.
وأوضحت الدراسة أنه "مهما كان جنسك، فإن أسلوب الحياة الصحي الذي يتضمن نظاما غذائيا متوازنا يمكن أن يساعدك على تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب وعوامل الخطر المرتبطة بها، مثل مرض السكري من النوع الثاني والسمنة وارتفاع ضغط الدم، وارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم".
كما لفتت إلى أن اتباع تلك الحمية أمر سهل، فهي تعتمد "على تناول الكثير من الفاكهة والخضروات والفاصولياء والعدس والحبوب الكاملة والأسماك والمكسرات والبذور، إلى جانب بعض منتجات الألبان قليلة الدسم بالإضافة إلى الاعتماد على الدهون من مصادر غير مشبعة مثل زيت الزيتون وتناول كميات أقل من اللحوم المصنعة والملح والحلويات".
© Sputnikملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2023
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
© Sputnik
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:17 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала