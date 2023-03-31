عربي
Артиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230331/دونيتسك-القوات-الأوكرانية-تطلق-10-صواريخ-من-الراجمات-على-بلدة-ألكساندروفكا-1075359061.html
دونيتسك: القوات الأوكرانية تطلق 10 صواريخ من الراجمات على بلدة ألكساندروفكا
دونيتسك: القوات الأوكرانية تطلق 10 صواريخ من الراجمات على بلدة ألكساندروفكا
أفاد مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية، في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، اليوم الجمعة، بأن القوات الأوكرانية أطلقت... 31.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-31T08:29+0000
2023-03-31T08:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/14/1072513415_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_b56a897cb71e166465ffc8907d3a7367.jpg
وقال المكتب في بيان على منصة "تلغرام": "تم تسجيل حالة إطلاق نار من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية في تمام الساعة التاسعة على محور بلدة متكسيكيانوفكا وألكساندروفكا بعشرة صواريخ".وتواصل الولايات المتحدة تزويد نظام كييف بمدافع هاوتزر طويلة المدى، من طراز "إم 777"، عيار 155 مليمترا.وتستخدم القوات الأوكرانية هذه المدافع بشكل دوري، لقصف مدن وبلدات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.وزودت عدد من دول حلف الناتو، القوات الأوكرانية بمدافع تستخدم ذات العيار، من طراز "بي زي إيتش 2000" ألمانية الصنع، و"كراب" بولندية المنشأ؛ وكذلك مدافع "سيزار" الفرنسية.
https://sputnikarabic.ae/20230329/الجيش-الروسي-يقضي-على-أكثر-من-500-عسكري-أوكراني-في-محاور-مختلفة-1075286337.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/14/1072513415_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_6e83398d2eaecbc9d73335680c9a1c0c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم
العالم

دونيتسك: القوات الأوكرانية تطلق 10 صواريخ من الراجمات على بلدة ألكساندروفكا

08:29 GMT 31.03.2023
© Sputnik . Valery Melnikov / الانتقال إلى بنك الصورعمال الإنقاذ في موقع مركز التسوق الذي دمر نتيجة القصف من قبل القوات المسلحة لأوكرانيا في شارع إليتشا في منطقة كالينينسكي في دونيتسك.
عمال الإنقاذ في موقع مركز التسوق الذي دمر نتيجة القصف من قبل القوات المسلحة لأوكرانيا في شارع إليتشا في منطقة كالينينسكي في دونيتسك. - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2023
© Sputnik . Valery Melnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أفاد مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية، في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، اليوم الجمعة، بأن القوات الأوكرانية أطلقت 10 قذائف صاروخية من الراجمات، على بلدة ألكساندروفكا.
وقال المكتب في بيان على منصة "تلغرام": "تم تسجيل حالة إطلاق نار من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية في تمام الساعة التاسعة على محور بلدة متكسيكيانوفكا وألكساندروفكا بعشرة صواريخ".
وأشار المكتب إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت الساعة الثامنة و40 دقيقة، قذيفتي مدفعية عيار 155 مليمترا، على حي كويبيشيفسكي السكني بمدينة دونيتسك.
وتواصل الولايات المتحدة تزويد نظام كييف بمدافع هاوتزر طويلة المدى، من طراز "إم 777"، عيار 155 مليمترا.
نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يقضي على أكثر من 500 عسكري أوكراني في محاور مختلفة
29 مارس, 12:36 GMT
وتستخدم القوات الأوكرانية هذه المدافع بشكل دوري، لقصف مدن وبلدات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.

وزودت عدد من دول حلف الناتو، القوات الأوكرانية بمدافع تستخدم ذات العيار، من طراز "بي زي إيتش 2000" ألمانية الصنع، و"كراب" بولندية المنشأ؛ وكذلك مدافع "سيزار" الفرنسية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:17 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала