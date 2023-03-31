https://sputnikarabic.ae/20230331/دونيتسك-القوات-الأوكرانية-تطلق-10-صواريخ-من-الراجمات-على-بلدة-ألكساندروفكا-1075359061.html

دونيتسك: القوات الأوكرانية تطلق 10 صواريخ من الراجمات على بلدة ألكساندروفكا

دونيتسك: القوات الأوكرانية تطلق 10 صواريخ من الراجمات على بلدة ألكساندروفكا

أفاد مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية، في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، اليوم الجمعة، بأن القوات الأوكرانية أطلقت... 31.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-31T08:29+0000

2023-03-31T08:29+0000

2023-03-31T08:29+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

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وقال المكتب في بيان على منصة "تلغرام": "تم تسجيل حالة إطلاق نار من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية في تمام الساعة التاسعة على محور بلدة متكسيكيانوفكا وألكساندروفكا بعشرة صواريخ".وتواصل الولايات المتحدة تزويد نظام كييف بمدافع هاوتزر طويلة المدى، من طراز "إم 777"، عيار 155 مليمترا.وتستخدم القوات الأوكرانية هذه المدافع بشكل دوري، لقصف مدن وبلدات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.وزودت عدد من دول حلف الناتو، القوات الأوكرانية بمدافع تستخدم ذات العيار، من طراز "بي زي إيتش 2000" ألمانية الصنع، و"كراب" بولندية المنشأ؛ وكذلك مدافع "سيزار" الفرنسية.

https://sputnikarabic.ae/20230329/الجيش-الروسي-يقضي-على-أكثر-من-500-عسكري-أوكراني-في-محاور-مختلفة-1075286337.html

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