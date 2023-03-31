https://sputnikarabic.ae/20230331/دونيتسك-القوات-الأوكرانية-تطلق-10-صواريخ-من-الراجمات-على-بلدة-ألكساندروفكا-1075359061.html
دونيتسك: القوات الأوكرانية تطلق 10 صواريخ من الراجمات على بلدة ألكساندروفكا
دونيتسك: القوات الأوكرانية تطلق 10 صواريخ من الراجمات على بلدة ألكساندروفكا
أفاد مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية، في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، اليوم الجمعة، بأن القوات الأوكرانية أطلقت... 31.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-31T08:29+0000
2023-03-31T08:29+0000
2023-03-31T08:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وقال المكتب في بيان على منصة "تلغرام": "تم تسجيل حالة إطلاق نار من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية في تمام الساعة التاسعة على محور بلدة متكسيكيانوفكا وألكساندروفكا بعشرة صواريخ".وتواصل الولايات المتحدة تزويد نظام كييف بمدافع هاوتزر طويلة المدى، من طراز "إم 777"، عيار 155 مليمترا.وتستخدم القوات الأوكرانية هذه المدافع بشكل دوري، لقصف مدن وبلدات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.وزودت عدد من دول حلف الناتو، القوات الأوكرانية بمدافع تستخدم ذات العيار، من طراز "بي زي إيتش 2000" ألمانية الصنع، و"كراب" بولندية المنشأ؛ وكذلك مدافع "سيزار" الفرنسية.
https://sputnikarabic.ae/20230329/الجيش-الروسي-يقضي-على-أكثر-من-500-عسكري-أوكراني-في-محاور-مختلفة-1075286337.html
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العالم
دونيتسك: القوات الأوكرانية تطلق 10 صواريخ من الراجمات على بلدة ألكساندروفكا
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أفاد مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية، في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، اليوم الجمعة، بأن القوات الأوكرانية أطلقت 10 قذائف صاروخية من الراجمات، على بلدة ألكساندروفكا.
وقال المكتب في بيان على منصة "تلغرام": "تم تسجيل حالة إطلاق نار من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية في تمام الساعة التاسعة على محور بلدة متكسيكيانوفكا وألكساندروفكا بعشرة صواريخ".
وأشار المكتب إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت الساعة الثامنة و40 دقيقة، قذيفتي مدفعية عيار 155 مليمترا، على حي كويبيشيفسكي السكني بمدينة دونيتسك.
وتواصل الولايات المتحدة تزويد نظام كييف بمدافع هاوتزر طويلة المدى، من طراز "إم 777"، عيار 155 مليمترا.
وتستخدم القوات الأوكرانية هذه المدافع بشكل دوري، لقصف مدن وبلدات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.
وزودت عدد من دول حلف الناتو، القوات الأوكرانية بمدافع تستخدم ذات العيار، من طراز "بي زي إيتش 2000" ألمانية الصنع، و"كراب" بولندية المنشأ؛ وكذلك مدافع "سيزار" الفرنسية.