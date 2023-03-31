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Артиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230331/رئيس-برلمان-القرم-محاولة-اختراق-بحر-آزوف-ستتحول-إلى-كارثة-على-كييف-1075354701.html
رئيس برلمان القرم: محاولة اختراق بحر آزوف ستتحول إلى كارثة على كييف
رئيس برلمان القرم: محاولة اختراق بحر آزوف ستتحول إلى كارثة على كييف
أعلن رئيس برلمان جمهورية شبه جزيرة القرم الروسية، فلاديمير كونستانتينوف، أن محاولة القوات الأوكرانية لاقتحام بحر آزوف ستتحول إلى كارثة بالنسبة لهم. 31.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-31T05:41+0000
2023-03-31T05:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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قال فلاديمير كونستانتينوف، "إنهم يتحدثون عن ذلك كثيرًا في رأيي أكثر من اللازم إنهم يواجهون كارثة عسكرية بسبب العديد من الظروف وهذا يحدث أثناء هذا الهجوم المضاد في أرتيوموفسك".وتابع بالقول: "لا ينبغي أن تكون هناك هدنة رسمية مع سلطات كييف الحالية لأن الأمور لصالح القوات الروسية".
https://sputnikarabic.ae/20230330/خبير-روسيا-جاهزة-للتصدي-لمحاولات-اختراق-بحر-آزوف-من-قبل-الأوكرانيين-1075321008.html
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روسيا

رئيس برلمان القرم: محاولة اختراق بحر آزوف ستتحول إلى كارثة على كييف

05:41 GMT 31.03.2023
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevsky / الانتقال إلى بنك الصورالوضع على الحدود بين روسيا و أوكرانيا - قوات الجيش الروسي على الحدود بين شبه جزيرة القرم و أوكرانيا، في أرميانسك 24 فبراير 2022
الوضع على الحدود بين روسيا و أوكرانيا - قوات الجيش الروسي على الحدود بين شبه جزيرة القرم و أوكرانيا، في أرميانسك 24 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2023
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevsky
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أعلن رئيس برلمان جمهورية شبه جزيرة القرم الروسية، فلاديمير كونستانتينوف، أن محاولة القوات الأوكرانية لاقتحام بحر آزوف ستتحول إلى كارثة بالنسبة لهم.
قال فلاديمير كونستانتينوف، "إنهم يتحدثون عن ذلك كثيرًا في رأيي أكثر من اللازم إنهم يواجهون كارثة عسكرية بسبب العديد من الظروف وهذا يحدث أثناء هذا الهجوم المضاد في أرتيوموفسك".
بحر آزوف - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
خبير: روسيا جاهزة للتصدي لمحاولات اختراق بحر آزوف من قبل الأوكرانيين
أمس, 10:37 GMT
وتابع بالقول: "لا ينبغي أن تكون هناك هدنة رسمية مع سلطات كييف الحالية لأن الأمور لصالح القوات الروسية".
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