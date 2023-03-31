https://sputnikarabic.ae/20230331/رئيس-برلمان-القرم-محاولة-اختراق-بحر-آزوف-ستتحول-إلى-كارثة-على-كييف-1075354701.html
رئيس برلمان القرم: محاولة اختراق بحر آزوف ستتحول إلى كارثة على كييف
رئيس برلمان القرم: محاولة اختراق بحر آزوف ستتحول إلى كارثة على كييف
أعلن رئيس برلمان جمهورية شبه جزيرة القرم الروسية، فلاديمير كونستانتينوف، أن محاولة القوات الأوكرانية لاقتحام بحر آزوف ستتحول إلى كارثة بالنسبة لهم. 31.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-31T05:41+0000
2023-03-31T05:41+0000
2023-03-31T05:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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قال فلاديمير كونستانتينوف، "إنهم يتحدثون عن ذلك كثيرًا في رأيي أكثر من اللازم إنهم يواجهون كارثة عسكرية بسبب العديد من الظروف وهذا يحدث أثناء هذا الهجوم المضاد في أرتيوموفسك".وتابع بالقول: "لا ينبغي أن تكون هناك هدنة رسمية مع سلطات كييف الحالية لأن الأمور لصالح القوات الروسية".
https://sputnikarabic.ae/20230330/خبير-روسيا-جاهزة-للتصدي-لمحاولات-اختراق-بحر-آزوف-من-قبل-الأوكرانيين-1075321008.html
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روسيا
رئيس برلمان القرم: محاولة اختراق بحر آزوف ستتحول إلى كارثة على كييف
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أعلن رئيس برلمان جمهورية شبه جزيرة القرم الروسية، فلاديمير كونستانتينوف، أن محاولة القوات الأوكرانية لاقتحام بحر آزوف ستتحول إلى كارثة بالنسبة لهم.
قال فلاديمير كونستانتينوف، "إنهم يتحدثون عن ذلك كثيرًا في رأيي أكثر من اللازم إنهم يواجهون كارثة عسكرية بسبب العديد من الظروف وهذا يحدث أثناء هذا الهجوم المضاد في أرتيوموفسك".
وتابع بالقول: "لا ينبغي أن تكون هناك هدنة رسمية مع سلطات كييف الحالية لأن الأمور لصالح القوات الروسية".