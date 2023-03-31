https://sputnikarabic.ae/20230331/رئيس-مجلس-النواب-الأمريكي-اتهام-ترامب-استغلال-غير-المسبوق-للسلطة-1075351644.html

رئيس مجلس النواب الأمريكي: اتهام ترامب "استغلال غير المسبوق للسلطة"

رئيس مجلس النواب الأمريكي: اتهام ترامب "استغلال غير المسبوق للسلطة"

اتهم رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، مدعي عام مانهاتن، ألفين براغ، بـ "استغلاله غير المسبوق للسلطة" بعد توجيه الاتهام إلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد... 31.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-31T00:29+0000

2023-03-31T00:29+0000

2023-03-31T00:29+0000

دونالد ترامب

دعم ترامب

العالم

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واشنطن - سبوتنيك. وكتب مكارثي على تويتر "مجلس النواب سيحاسب ألفين براغ وانتهاكاته غير المسبوقة للسلطة. لقد أضر المدعي ألفين براغ ببلدنا بشكل لا يمكن إصلاحه.. فقد استخدم نظام العدالة المقدس لدينا كسلاح..".وأضاف مكارثي،: "لن يتسامح الشعب الأمريكي مع هذا الظلم، وسيحاسب مجلس النواب ألفين براغ واستغلاله غير المسبوق للسلطة".وقال حاكم فلوريدا رون دي سانتس إن ولاية فلوريدا لن تساعد في أي طلب لتسليم يتعلق بقضية ترامب بسبب الظروف الراهنة.وصوّتت هيئة محلّفين كبرى في نيويورك على توجيه الاتهام إلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشأن مدفوعات ماليّة جرى تسديدها لشراء صمت نجمة أفلام إباحيّة حول علاقة مزعومة معه قبل انتخابات عام 2016، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمربكيّة عدّة الخميس".وكان الرئيس السابق نفسه، توقع قبل أيام قليلة أنه سيتم توجيه الاتهام إليه واعتقاله، وقال ترامب على شبكة "Truth Social" الاجتماعية في 18 مارس، إن مكتب المدعي العام في نيويورك يستعد لاعتقاله في 21 مارس ودعا أنصاره إلى الاحتجاج.ووفقا لهيئة المحلفين الكبرى، دفع محامي ترامب، مايكل كوهين 130 ألف دولار للممثلة الإباحية السابقة ستورمي دانيلز خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2016 لسحب علاقتها المزعومة بترامب عام 2006.وفي عام 2018، أعلنت دانيلز مرة أخرى عن مزاعم تتعلق بصلتها بترامب، واتهمت كوهين أيضا بمحاولة ترهيبها من أجل التستر على هذه القصة، وحاولت بالفعل توجيه اتهامات ضد ترامب في المحكمة، ولكن في عام 2018، تم رفض الدعوى لمحاولة اتهام الرئيس السابق بالتشهير.وأفادت وسائل الإعلام، أنه من المتوقع أن تشمل التهم الموجهة إلى ترامب تزوير وثائق، حيث وصفت منظمة ترامب الأموال التي دفعتها للممثلة بأنها "مصاريف قانونية".وفي الوقت نفسه، بموجب قانون نيويورك، يمكن أن يعتبر تزوير المستندات جريمة جنائية، وفي أسوأ الأحوال، قد يواجه ترامب ما يصل إلى 4 سنوات في السجن.

https://sputnikarabic.ae/20230330/ترامب-يصف-الاتهام-الموجه-له-بـ-ملاحقة-سياسية-وتدخل-في-الانتخابات--1075350850.html

https://sputnikarabic.ae/20230330/هيئة-المحلفين-الكبرى-توجه-اتهامات-لدونالد-ترامب-بشأن-دفع-أموال-لممثلة-إباحية-1075350299.html

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