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"روح أمتنا"... هجوم حاد على بايدن بعد حديثه عن المتحولين جنسيا
"روح أمتنا"... هجوم حاد على بايدن بعد حديثه عن المتحولين جنسيا
تعرض الرئيس الأمريكي جو بايدن لهجوم حاد بعد وصفه المتحولين جنسيا بـ"روح الأمة" الأمريكية، في خطاب له. 31.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-31T07:56+0000
2023-03-31T07:56+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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ووصف بايدن في خطاب بمناسبة "يوم المتحولين جنسيا" هذه الفئة من الأشخاص بأنهم يمثلون "روح الأمة الأمريكية" حيث يخدمون في الجيش بفخر ويتولون مناصب ويديرون أعمال مزدهرة ويقاتلون من أجل العدالة.وعلق صاحبة حساب حملت اسم "ResistItAllTX"، "يشكل المتحولون جنسياً 1.6% من البالغين في الولايات المتحدة. إنهم لا يعرفون بلدنا".فيما تساءل مواطن عن إمكانية تواجد بايدن في ناشفيل التي شهدت قبل أيام حادث إطلاق نار في مدرسة.ووقع حادث إطلاق النار في مدرسة بناشفيل، وراح ضحيته 6 أشخاص منهم ثلاثة أطفال و3 عاملين في المدرسة، وماتت المشتبه بها أودري هيل في تبادل لإطلاق النار، وقالت الشرطة في بيانها إن المرأة كانت متحولة جنسيا وخططت منذ وقت سابق لتنفيذ عمليتها.
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

"روح أمتنا"... هجوم حاد على بايدن بعد حديثه عن المتحولين جنسيا

07:56 GMT 31.03.2023
© AFP 2023 / MANDEL NGANالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2023
© AFP 2023 / MANDEL NGAN
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تعرض الرئيس الأمريكي جو بايدن لهجوم حاد بعد وصفه المتحولين جنسيا بـ"روح الأمة" الأمريكية، في خطاب له.
ووصف بايدن في خطاب بمناسبة "يوم المتحولين جنسيا" هذه الفئة من الأشخاص بأنهم يمثلون "روح الأمة الأمريكية" حيث يخدمون في الجيش بفخر ويتولون مناصب ويديرون أعمال مزدهرة ويقاتلون من أجل العدالة.

ليتعرض لهجوم كبير على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" بعد هذه التصريحات، حتى وصفه أحد الأمريكيين بـ"المريض عقليا".

وعلق صاحبة حساب حملت اسم "ResistItAllTX"، "يشكل المتحولون جنسياً 1.6% من البالغين في الولايات المتحدة. إنهم لا يعرفون بلدنا".
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فيما علق صاحب حساب حمل اسم "fwolfe65"، قائلا: "اللعنة. يتحدث باستمرار عن روح الأمة. تركت روح الأمة الجسد عندما تولى منصبه".

فيما تساءل مواطن عن إمكانية تواجد بايدن في ناشفيل التي شهدت قبل أيام حادث إطلاق نار في مدرسة.
ووقع حادث إطلاق النار في مدرسة بناشفيل، وراح ضحيته 6 أشخاص منهم ثلاثة أطفال و3 عاملين في المدرسة، وماتت المشتبه بها أودري هيل في تبادل لإطلاق النار، وقالت الشرطة في بيانها إن المرأة كانت متحولة جنسيا وخططت منذ وقت سابق لتنفيذ عمليتها.
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