https://sputnikarabic.ae/20230331/زيلينسكي-يناقش-مع-رئيس-شركة-تصنيع-الأسلحة-الألمانية-راينميتال-تعميق-التعاون-1075351495.html
زيلينسكي يناقش مع رئيس شركة تصنيع الأسلحة الألمانية "راينميتال" تعميق التعاون
زيلينسكي يناقش مع رئيس شركة تصنيع الأسلحة الألمانية "راينميتال" تعميق التعاون
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الخميس إنه التقى برئيس شركة تصنيع الأسلحة الألمانية "راينميتال"، آرمين بابرجر، وناقش الحاجة إلى تعميق التعاون بين... 31.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-31T00:22+0000
2023-03-31T00:22+0000
2023-03-31T00:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
زيلينسكي
أخبار أوكرانيا
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
العالم
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موسكو - سبوتنيك. وأضاف زيلينسكي أنه من الضروري تعزيز الشراكة من أجل تلبية الاحتياجات الحالية للقوات المسلحة الأوكرانية وتعزيز قدرات الدفاع عن أوكرانيا في المستقبل.وعلى مدار الأشهر الأخيرة، كانت "راينميتال" مشاركة نشطة في مشاريع تهدف إلى توفير الدعم العسكري لأوكرانيا، حيث تزوّد الشركة الألمانية بالذخيرة لمدافع الدفاع الجوي ذاتية الحركة من طراز "جيبارد" المصنعة في ألمانيا، وتزود كييف بالشاحنات ذات القابلية العالية للتحرك وأنظمة الاستطلاع الآلية وغيرها من العناصر.بالإضافة إلى ذلك، فإن "راينميتال" مشاركة في توريد الدبابات "ليوبارد 2" إلى كييف. ويهدف التعاون المستقبلي بين الطرفين إلى تطوير هذه العلاقة وتوسيع نطاقها لتلبية الاحتياجات الأمنية لأوكرانيا.وتواصل الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، تقديم مساعدات مالية وعسكرية ضخمة إلى أوكرانيا؛ وذلك منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة، في 24 شباط/فبراير الماضي، لحماية إقليم دونباس من بطش نظام كييف.وأرسلت روسيا، بوقت سابق، مذكرة احتجاج إلى دول حلف شمال الأطلسي "ناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة؛ فيما أكد وزير الخارجية الروسي، أن أي شحنة أسلحة متوجهة إلى أوكرانيا ستعتبرها موسكو هدفا مشروعا.
https://sputnikarabic.ae/20230329/زيلينسكي-يكشف-عن-عواقب-الهزيمة-المحتملة-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-في-أرتيوموفسك-1075267858.html
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زيلينسكي, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم
زيلينسكي, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم
زيلينسكي يناقش مع رئيس شركة تصنيع الأسلحة الألمانية "راينميتال" تعميق التعاون
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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الخميس إنه التقى برئيس شركة تصنيع الأسلحة الألمانية "راينميتال"، آرمين بابرجر، وناقش الحاجة إلى تعميق التعاون بين الجانبين.
موسكو - سبوتنيك
. وأضاف زيلينسكي أنه من الضروري تعزيز الشراكة من أجل تلبية الاحتياجات الحالية للقوات المسلحة الأوكرانية وتعزيز قدرات الدفاع عن أوكرانيا في المستقبل.
وعلى مدار الأشهر الأخيرة، كانت "راينميتال" مشاركة نشطة في مشاريع تهدف إلى توفير الدعم العسكري لأوكرانيا، حيث تزوّد الشركة الألمانية بالذخيرة لمدافع الدفاع الجوي ذاتية الحركة من طراز "جيبارد" المصنعة في ألمانيا، وتزود كييف بالشاحنات ذات القابلية العالية للتحرك وأنظمة الاستطلاع الآلية وغيرها من العناصر.
بالإضافة إلى ذلك، فإن "راينميتال" مشاركة في توريد الدبابات "ليوبارد 2" إلى كييف. ويهدف التعاون المستقبلي بين الطرفين إلى تطوير هذه العلاقة وتوسيع نطاقها لتلبية الاحتياجات الأمنية لأوكرانيا.
وتواصل الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، تقديم مساعدات مالية وعسكرية ضخمة إلى أوكرانيا
؛ وذلك منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة، في 24 شباط/فبراير الماضي، لحماية إقليم دونباس من بطش نظام كييف.
وأرسلت روسيا، بوقت سابق، مذكرة احتجاج إلى دول حلف شمال الأطلسي "ناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة؛ فيما أكد وزير الخارجية الروسي، أن أي شحنة أسلحة متوجهة إلى أوكرانيا ستعتبرها موسكو هدفا مشروعا.