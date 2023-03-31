https://sputnikarabic.ae/20230331/ستولتنبرغ-يتوقع-انضمام-فنلندا-إلى-الناتو-في-غضون-أيام-قليلة-1075369871.html
ستولتنبرغ يتوقع انضمام فنلندا إلى الناتو في غضون أيام قليلة
ستولتنبرغ يتوقع انضمام فنلندا إلى الناتو في غضون أيام قليلة
صرح الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، اليوم الجمعة، بأنه يتوقع انضمام فنلندا إلى الحلف في غضون الأيام القليلة المقبلة. 31.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-31T10:47+0000
2023-03-31T10:47+0000
2023-03-31T10:47+0000
العالم
الناتو
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موسكو - سبوتنيك. وكتب ستولتنبرغ، في تغريدة على موقع "تويتر": "لقد هنأت الرئيس [الفنلندي، سولي نينيستو] على الانتهاء من التصديق التاريخي على انضمام فنلندا. وأتطلع إلى رفع علم فنلندا أمام مقر الناتو في الأيام المقبلة".وأضاف ستولتنبرغ: "معًا نحن أقوى وأكثر أمانًا".وكانت فنلندا والسويد قدمتا، في أيار/ مايو من العام الماضي، على خلفية التطورات في أوكرانيا، طلباً إلى الأمين العام لحلف الناتو للانضمام إلى الحلف.وفي البداية، منعت تركيا عملية النظر في هذا الطلب، ولكن في 29 حزيران/ يونيو، وقعت مع السويد وفنلندا مذكرة أمنية تأخذ في الاعتبار جميع مخاوف أنقرة.
https://sputnikarabic.ae/20230330/الجمعية-العامة-للبرلمان-التركي-تصادق-على-بروتوكول-انضمام-فنلندا-لحلف-الناتو-1075350737.html
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العالم, الناتو
ستولتنبرغ يتوقع انضمام فنلندا إلى الناتو في غضون أيام قليلة
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صرح الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، اليوم الجمعة، بأنه يتوقع انضمام فنلندا إلى الحلف في غضون الأيام القليلة المقبلة.
موسكو - سبوتنيك. وكتب ستولتنبرغ، في تغريدة على موقع "تويتر": "لقد هنأت الرئيس [الفنلندي، سولي نينيستو] على الانتهاء من التصديق التاريخي على انضمام فنلندا. وأتطلع إلى رفع علم فنلندا أمام مقر الناتو في الأيام المقبلة".
وأضاف ستولتنبرغ: "معًا نحن أقوى وأكثر أمانًا".
ووافق برلمانا تركيا وهنغاريا، في وقت سابق، على انضمام فنلندا إلى الناتو، ويكتمل بتصديق هذين البلدين تصديق كل الدول الأعضاء في الحلف على انضمام فنلندا إليه.
وكانت فنلندا والسويد قدمتا، في أيار/ مايو من العام الماضي، على خلفية التطورات في أوكرانيا، طلباً إلى الأمين العام لحلف الناتو للانضمام إلى الحلف.
وفي البداية، منعت تركيا عملية النظر في هذا الطلب، ولكن في 29 حزيران/ يونيو، وقعت مع السويد وفنلندا مذكرة أمنية تأخذ في الاعتبار جميع مخاوف أنقرة.