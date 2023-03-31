عربي
الحرس الثوري الإيراني يعلن مقتل ضابط له في الهجوم الإسرائيلي على دمشق ويتوعد بالرد
https://sputnikarabic.ae/20230331/شركة-أمريكية-لتصنيع-الصواريخ-تواجه-صعوبات-غير-متوقعة-1075370664.html
شركة أمريكية لتصنيع الصواريخ تواجه صعوبات غير متوقعة
شركة أمريكية لتصنيع الصواريخ تواجه صعوبات غير متوقعة
كشفت مجلة عسكرية أمريكية في تقرير صادر عنها عن صعوبات تعاني منها شركة "لوكهيد مارتين" لإنتاج صواريخ "هيمارس" التي ترسلها واشنطن لنظام كييف لضرب المدنيين في... 31.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-31T11:18+0000
2023-03-31T11:18+0000
العالم
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/15/1065381260_0:191:2200:1429_1920x0_80_0_0_3e5947bb479734c7b020790783445363.jpg
وذكرت مجلة "ديفينس وان" الأمريكية أن الشركة المصنعة لصواريخ "هيمارس" تواجه مشكلات في المعدات والعمالة واللوجستيات المرتبطة بسلاسل التوريد، والتي بدورها تعيق زيادة إنتاج الصواريخ.ووفقًا للمجلة، فإن أوكرانيا "ليست الدولة الوحيدة التي تريد امتلاك صواريخ "هيمارس" وصواريخ من طراز "GMLRS" في ترسانتها، حيث اصطدمت الشركة المصنعة "لوكهيد مارتين" بصعوبات غير متوقعة.وتهدف الشركة إلى إنتاج 14 ألف صاروخ بحلول عام 2024، لكن الأمر سيستغرق "عامين أو أكثر" لمضاعفة الإنتاج السنوي.
https://sputnikarabic.ae/20221215/ليتوانيا-تشتري-8-منظومات-هيمارس-الأمريكية-1071243701.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/15/1065381260_266:0:2171:1429_1920x0_80_0_0_6638a186e0223fc420e09de4080dc292.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, رصد عسكري
العالم, رصد عسكري

شركة أمريكية لتصنيع الصواريخ تواجه صعوبات غير متوقعة

11:18 GMT 31.03.2023
© Sputnik . Sergey Stepanov / الانتقال إلى بنك الصورمنظومة "هيمارس" الأمريكية
منظومة هيمارس الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2023
© Sputnik . Sergey Stepanov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
كشفت مجلة عسكرية أمريكية في تقرير صادر عنها عن صعوبات تعاني منها شركة "لوكهيد مارتين" لإنتاج صواريخ "هيمارس" التي ترسلها واشنطن لنظام كييف لضرب المدنيين في منطقة دونباس.
وذكرت مجلة "ديفينس وان" الأمريكية أن الشركة المصنعة لصواريخ "هيمارس" تواجه مشكلات في المعدات والعمالة واللوجستيات المرتبطة بسلاسل التوريد، والتي بدورها تعيق زيادة إنتاج الصواريخ.
راجمات الصواريخ الأمريكية هيمارس - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2022
ليتوانيا تشتري 8 منظومات "هيمارس" الأمريكية
15 ديسمبر 2022, 19:19 GMT
ووفقًا للمجلة، فإن أوكرانيا "ليست الدولة الوحيدة التي تريد امتلاك صواريخ "هيمارس" وصواريخ من طراز "GMLRS" في ترسانتها، حيث اصطدمت الشركة المصنعة "لوكهيد مارتين" بصعوبات غير متوقعة.

ولفتت الشركة إلى أنها تعمل في الوقت الراهن بكامل طاقتها وتنتج عشرة آلاف صاروخ "هيمارس" سنويًا.

وتهدف الشركة إلى إنتاج 14 ألف صاروخ بحلول عام 2024، لكن الأمر سيستغرق "عامين أو أكثر" لمضاعفة الإنتاج السنوي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:24 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала