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Артиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230331/عسكري-أمريكي-يكشف-عن-وجهة-زيلينسكي-الأخيرة-بعد-الهرب-من-أوكرانيا-1075355308.html
عسكري أمريكي يكشف عن وجهة زيلينسكي الأخيرة بعد الهرب من أوكرانيا
عسكري أمريكي يكشف عن وجهة زيلينسكي الأخيرة بعد الهرب من أوكرانيا
كشف العسكري الأمريكي المتقاعد في مشاة البحرية الأمريكية، لوكاس غيغ، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي سيهرب إلى إسرائيل لتجنب إعدامه على يد الأوكرانيين. 31.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-31T06:41+0000
2023-03-31T06:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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ورجح غيغ بالقول إن "أوكرانيا ستضطر في النهاية إلى الاستسلام، وسيهرب زيلينسكي إلى إسرائيل حتى لا يقتل على يد الشعب الأوكراني، الذي سيستيقظ ويدرك أنه كان دمية يلعب بهم الرئيس الأوكراني".وفي وقت سابق ، توقع ضابط استخبارات مشاة البحرية الأمريكية المتقاعد سكوت ريتر استسلام القوات المسلحة الأوكرانية بحلول أكتوبر/ تشرين الأول من هذا العام.وفقًا لضابط المخابرات السابق، ستتوقف أوكرانيا عن تلقي المعدات الغربية بحلول منتصف الصيف وستهزم كييف في الخريف.
https://sputnikarabic.ae/20230329/زيلينسكي-يكشف-عن-عواقب-الهزيمة-المحتملة-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-في-أرتيوموفسك-1075267858.html
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العالم

عسكري أمريكي يكشف عن وجهة زيلينسكي الأخيرة بعد الهرب من أوكرانيا

06:41 GMT 31.03.2023
© AP Photo / Leo Correaالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2023
© AP Photo / Leo Correa
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كشف العسكري الأمريكي المتقاعد في مشاة البحرية الأمريكية، لوكاس غيغ، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي سيهرب إلى إسرائيل لتجنب إعدامه على يد الأوكرانيين.
ورجح غيغ بالقول إن "أوكرانيا ستضطر في النهاية إلى الاستسلام، وسيهرب زيلينسكي إلى إسرائيل حتى لا يقتل على يد الشعب الأوكراني، الذي سيستيقظ ويدرك أنه كان دمية يلعب بهم الرئيس الأوكراني".
فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
زيلينسكي يكشف عن عواقب الهزيمة المحتملة للقوات المسلحة الأوكرانية في أرتيوموفسك
29 مارس, 07:34 GMT
وفي وقت سابق ، توقع ضابط استخبارات مشاة البحرية الأمريكية المتقاعد سكوت ريتر استسلام القوات المسلحة الأوكرانية بحلول أكتوبر/ تشرين الأول من هذا العام.
وفقًا لضابط المخابرات السابق، ستتوقف أوكرانيا عن تلقي المعدات الغربية بحلول منتصف الصيف وستهزم كييف في الخريف.
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