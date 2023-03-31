https://sputnikarabic.ae/20230331/عسكري-أمريكي-يكشف-عن-وجهة-زيلينسكي-الأخيرة-بعد-الهرب-من-أوكرانيا-1075355308.html
عسكري أمريكي يكشف عن وجهة زيلينسكي الأخيرة بعد الهرب من أوكرانيا
عسكري أمريكي يكشف عن وجهة زيلينسكي الأخيرة بعد الهرب من أوكرانيا
كشف العسكري الأمريكي المتقاعد في مشاة البحرية الأمريكية، لوكاس غيغ، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي سيهرب إلى إسرائيل لتجنب إعدامه على يد الأوكرانيين. 31.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-31T06:41+0000
2023-03-31T06:41+0000
2023-03-31T06:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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ورجح غيغ بالقول إن "أوكرانيا ستضطر في النهاية إلى الاستسلام، وسيهرب زيلينسكي إلى إسرائيل حتى لا يقتل على يد الشعب الأوكراني، الذي سيستيقظ ويدرك أنه كان دمية يلعب بهم الرئيس الأوكراني".وفي وقت سابق ، توقع ضابط استخبارات مشاة البحرية الأمريكية المتقاعد سكوت ريتر استسلام القوات المسلحة الأوكرانية بحلول أكتوبر/ تشرين الأول من هذا العام.وفقًا لضابط المخابرات السابق، ستتوقف أوكرانيا عن تلقي المعدات الغربية بحلول منتصف الصيف وستهزم كييف في الخريف.
https://sputnikarabic.ae/20230329/زيلينسكي-يكشف-عن-عواقب-الهزيمة-المحتملة-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-في-أرتيوموفسك-1075267858.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
عسكري أمريكي يكشف عن وجهة زيلينسكي الأخيرة بعد الهرب من أوكرانيا
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كشف العسكري الأمريكي المتقاعد في مشاة البحرية الأمريكية، لوكاس غيغ، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي سيهرب إلى إسرائيل لتجنب إعدامه على يد الأوكرانيين.
ورجح غيغ بالقول إن "أوكرانيا ستضطر في النهاية إلى الاستسلام، وسيهرب زيلينسكي إلى إسرائيل حتى لا يقتل على يد الشعب الأوكراني، الذي سيستيقظ ويدرك أنه كان دمية يلعب بهم الرئيس الأوكراني".
وفي وقت سابق ، توقع ضابط استخبارات مشاة البحرية الأمريكية المتقاعد سكوت ريتر استسلام القوات المسلحة الأوكرانية بحلول أكتوبر/ تشرين الأول من هذا العام.
وفقًا لضابط المخابرات السابق، ستتوقف أوكرانيا عن تلقي المعدات الغربية بحلول منتصف الصيف وستهزم كييف في الخريف.