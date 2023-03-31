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Артиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230331/عمدة-خاركوف-يعلن-استهداف-المدينة-بـ6-صواريخ-1075354480.html
عمدة خاركوف يعلن استهداف المدينة بـ6 صواريخ
عمدة خاركوف يعلن استهداف المدينة بـ6 صواريخ
أعلن عمدة مدينة خاركوف، إيغور تيريخوف، عن استهداف المدينة بستة "مقذوفات"، ويجري تحديد المعلومات حول الدمار، وتم تفعيل إنذار الغارة الجوية في المنطقة. 31.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-31T05:15+0000
2023-03-31T05:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
خاركوف
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موسكو - سبوتنيك. وكتب تيريخوف في قناته على "تلغرام": "في الوقت الحالي، تم تسجيل ستة مقذوفات وصلت إلى خاركوف، ويجري تحديد المعلومات حول الضحايا والمصابين".وفي وقت سابق، تم الإعلان عن حالة تأهب جوي في شمال أوكرانيا، في مقاطعات كييف وتشرنيغيف وسومي، وتم لاحقا إضافة مقاطعتي خاركوف وبولتافا.وأطلقت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن هدف العملية هو "حماية السكان الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات".
https://sputnikarabic.ae/20230331/إسقاط-مروحية-أوكرانية-مي-24-وتدمير-مركبة-مصفحة-والقضاء-على-نحو-10-عسكريين-أوكرانيين-في-زابوروجيه-1075352914.html
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خاركوف, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم
خاركوف, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم

عمدة خاركوف يعلن استهداف المدينة بـ6 صواريخ

05:15 GMT 31.03.2023
© Sputnik . Sergey Odincov / الانتقال إلى بنك الصورتحطم طائرة "آن 26" قرب مدينة خاركوف الأوكرانية، أوكرانيا 25 سبتمبر 2020
تحطم طائرة آن 26 قرب مدينة خاركوف الأوكرانية، أوكرانيا 25 سبتمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2023
© Sputnik . Sergey Odincov
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أعلن عمدة مدينة خاركوف، إيغور تيريخوف، عن استهداف المدينة بستة "مقذوفات"، ويجري تحديد المعلومات حول الدمار، وتم تفعيل إنذار الغارة الجوية في المنطقة.
موسكو - سبوتنيك. وكتب تيريخوف في قناته على "تلغرام": "في الوقت الحالي، تم تسجيل ستة مقذوفات وصلت إلى خاركوف، ويجري تحديد المعلومات حول الضحايا والمصابين".
مروحيات هجومية من طراز مي-24 تابعة للقوات الجوية الروسية تحلق في سماء أرمينيا 25 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: إسقاط مروحية "مي-24" أوكرانية والقضاء على نحو 10 عسكريين أوكرانيين في زابوروجيه
02:14 GMT
وفي وقت سابق، تم الإعلان عن حالة تأهب جوي في شمال أوكرانيا، في مقاطعات كييف وتشرنيغيف وسومي، وتم لاحقا إضافة مقاطعتي خاركوف وبولتافا.
وأطلقت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن هدف العملية هو "حماية السكان الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات".
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Артиллеристы вооруженных сил РФ подготавливают снаряды для гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 18:16 GMT
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