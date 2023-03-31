https://sputnikarabic.ae/20230331/عمدة-خاركوف-يعلن-استهداف-المدينة-بـ6-صواريخ-1075354480.html
عمدة خاركوف يعلن استهداف المدينة بـ6 صواريخ
عمدة خاركوف يعلن استهداف المدينة بـ6 صواريخ
أعلن عمدة مدينة خاركوف، إيغور تيريخوف، عن استهداف المدينة بستة "مقذوفات"، ويجري تحديد المعلومات حول الدمار، وتم تفعيل إنذار الغارة الجوية في المنطقة. 31.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-31T05:15+0000
2023-03-31T05:15+0000
2023-03-31T05:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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موسكو - سبوتنيك. وكتب تيريخوف في قناته على "تلغرام": "في الوقت الحالي، تم تسجيل ستة مقذوفات وصلت إلى خاركوف، ويجري تحديد المعلومات حول الضحايا والمصابين".وفي وقت سابق، تم الإعلان عن حالة تأهب جوي في شمال أوكرانيا، في مقاطعات كييف وتشرنيغيف وسومي، وتم لاحقا إضافة مقاطعتي خاركوف وبولتافا.وأطلقت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن هدف العملية هو "حماية السكان الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات".
https://sputnikarabic.ae/20230331/إسقاط-مروحية-أوكرانية-مي-24-وتدمير-مركبة-مصفحة-والقضاء-على-نحو-10-عسكريين-أوكرانيين-في-زابوروجيه-1075352914.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
خاركوف, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم
خاركوف, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم
عمدة خاركوف يعلن استهداف المدينة بـ6 صواريخ
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أعلن عمدة مدينة خاركوف، إيغور تيريخوف، عن استهداف المدينة بستة "مقذوفات"، ويجري تحديد المعلومات حول الدمار، وتم تفعيل إنذار الغارة الجوية في المنطقة.
موسكو - سبوتنيك
. وكتب تيريخوف في قناته على "تلغرام": "في الوقت الحالي، تم تسجيل ستة مقذوفات وصلت إلى خاركوف، ويجري تحديد المعلومات حول الضحايا والمصابين".
وفي وقت سابق، تم الإعلان عن حالة تأهب جوي في شمال أوكرانيا، في مقاطعات كييف وتشرنيغيف وسومي، وتم لاحقا إضافة مقاطعتي خاركوف وبولتافا.
وأطلقت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا
في 24 فبراير/شباط الماضي، وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن هدف العملية هو "حماية السكان الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات".