https://sputnikarabic.ae/20230331/عميد-لبناني-الوضع-المادي-للجنود-والعسكريين-في-حال-يرثى-له--1075387982.html

عميد لبناني: الوضع المادي للجنود والعسكريين في حال يرثى له

عميد لبناني: الوضع المادي للجنود والعسكريين في حال يرثى له

صرح الرئيس السابق للوفد العسكري المفاوض في ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل العميد المتقاعد بسام ياسين، بأن الوضع المادي للجنود والعسكريين سواء في الخدمة... 31.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-31T20:24+0000

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2023-03-31T20:24+0000

تقارير سبوتنيك

احتجاجات طرابلس اللبنانية

عسكريون

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وقال بسام ياسين في تصريح لـ"سبوتنيك": إن "موضوع سعر صيرفة والرواتب مع ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية أثر على القوة الشرائية لرواتب العسكريين وتناقصت هذه القيمة إلى أكثر من 93% وهي لا تتعدى ال 8% من أساس ما كان يتقاضاه العسكري بمختلف الرتب وصولًا إلى رتبة العماد قائد الجيش"، لافتًا إلى أنه "إزاء هذا التناقص عمدت القيادة إلى طلب مساعدات من الولايات المتحدة الأمريكية وقطر، تدفع شهريًا لعسكريي الخدمة الفعلية بقيمة 100 دولار أمريكي لكن هذا غير كاف".وأكد ياسين أن "المتقاعدين يعانون أكثر من الخدمة الفعلية كون أنه حتى المساعدة بقيمة 100 دولار لا تصلهم، الأزمة الاقتصادية والاجتماعية خانقة ولم يكن أمام العسكريين المتقاعدين إلا أن ينتفضوا بتحركات واعتصامات بدأت في 22 هذا الشهر ونطالب فيها بتصحيح موضوع الرواتب والأجور كحل مبدأي للأزمة المالية".ولفت ياسين إلى أن رواتب العسكريين على سعر صيرفة 60 ألف ليرة لبنانية لا يحل المشكلة بالنتيجة الخسارة تناهز النصف عن الشهر الماضي والعسكري لم يعد باستطاعته التحمل أكثر.وذكر ياسين أن "المشكلة هي أن السلطة السياسية رغم أنه كان لديها كل الوقت لمحاولة إنقاذ الوضع إلا أنها تقاعست ولا نعلم إذا مقصود لغاية تدمير البلد بالكامل لنعمره من جديد، هذا خطأ استراتيجي ولم تتصرف بالوقت الذي كان متاحًا لها لتدارك مفاعيل هذه الأزمة ولترد من بعض الأموال المهربة أو المسروقة لإصلاح الوضع، وأساءت التصرف في أموال الاحتياط التي كانت موجودة في مصرف لبنان، نحن أمام سلطة عاجزة بالمطلق وبحاجة إلى سلطة جديدة تمسك الوضع بيد من حديد".

https://sputnikarabic.ae/20230330/عسكريون-متقاعدون-يعتصمون-أمام-مصرف-لبنان-المركزي-احتجاجا-على-تردي-الأوضاع-المعيشية-1075330622.html

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تقارير سبوتنيك, احتجاجات طرابلس اللبنانية, عسكريون