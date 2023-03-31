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https://sputnikarabic.ae/20230331/فرقاطة-روسية-تتجهز-لمناورات-بحرية-لاختبار-فعاليتها-القتالية-1075373075.html
فرقاطة روسية تتجهز لمناورات بحرية لاختبار فعاليتها القتالية
فرقاطة روسية تتجهز لمناورات بحرية لاختبار فعاليتها القتالية
وصلت فرقاطة روسية من مشروع رقم 22350 "أدميرال غولوفكو" إلى القاعدة الرئيسية للأسطول الشمالي، وذلك بهدف القيام بمناورات عسكرية خاصة في نطاق التدريب القتالي... 31.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-31T12:12+0000
2023-03-31T12:16+0000
روسيا
رصد عسكري
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وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيانها: "اليوم وصلت الفرقاطة الجديدة الأدميرال غولوفكو إلى القاعدة الرئيسية للأسطول الشمالي، حيث ستقوم السفينة بمناورات بحرية تختبر من خلالها جهوزيتها العسكرية في بحر بارنتس، بما في ذلك اختبار الأسلحة".وتم إنشاء فرقاطة الأدميرال غولوفكو في سانت بطرسبورغ وهي ثالث سفينة في المشروع رقم 22350.ويتم تسليح هذه السفن بنظام صاروخي من طراز كروز "كاليبر" و"أونيكس"، ومن المخطط أن تتلقى الفرقاطات أيضًا صواريخ فرط صاروخية من طراز "تسيركون".
https://sputnikarabic.ae/20221128/-الفرقاطة-الحديثة-الأدميرال-غولوفكو-تدخل-التجارب-البحرية-في-بحر-البلطيق-1070625104.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

فرقاطة روسية تتجهز لمناورات بحرية لاختبار فعاليتها القتالية

12:12 GMT 31.03.2023 (تم التحديث: 12:16 GMT 31.03.2023)
© Sputnik . Pavel Lvov / الانتقال إلى بنك الصورالفرقاطة "أدميرال أسطول الاتحاد السوفيتي غورشكوف" قبل دخولها الخدمة القتالية، 4 يناير 2023
الفرقاطة أدميرال أسطول الاتحاد السوفيتي غورشكوف قبل دخولها الخدمة القتالية، 4 يناير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2023
© Sputnik . Pavel Lvov
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وصلت فرقاطة روسية من مشروع رقم 22350 "أدميرال غولوفكو" إلى القاعدة الرئيسية للأسطول الشمالي، وذلك بهدف القيام بمناورات عسكرية خاصة في نطاق التدريب القتالي للأسطول في بحر بارنتس.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيانها: "اليوم وصلت الفرقاطة الجديدة الأدميرال غولوفكو إلى القاعدة الرئيسية للأسطول الشمالي، حيث ستقوم السفينة بمناورات بحرية تختبر من خلالها جهوزيتها العسكرية في بحر بارنتس، بما في ذلك اختبار الأسلحة".
مناورات الغرب-2017 بين روسيا وبيلاروسيا - زورق كبير للصواريخ التابع لسفن أسطول بحر البلطيق - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2022
الفرقاطة الحديثة "الأدميرال غولوفكو" تدخل ​​التجارب البحرية في بحر البلطيق
28 نوفمبر 2022, 12:01 GMT
وتم إنشاء فرقاطة الأدميرال غولوفكو في سانت بطرسبورغ وهي ثالث سفينة في المشروع رقم 22350.
ويتم تسليح هذه السفن بنظام صاروخي من طراز كروز "كاليبر" و"أونيكس"، ومن المخطط أن تتلقى الفرقاطات أيضًا صواريخ فرط صاروخية من طراز "تسيركون".
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