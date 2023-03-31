https://sputnikarabic.ae/20230331/قد-يصل-حده-الأقصى-إلى-141-عاما-دراسة-علمية-تتوقع-ارتفاع-معدل-عمر-البشر-1075367703.html

دراسة علمية تتوقع ارتفاع معدل عمر البشر

دراسة علمية تتوقع ارتفاع معدل عمر البشر

توقعت دراسة علمية حديثة أن يصل عمر الرجال الذين ولدوا في 1970 إلى 141 عاما، لتصل الإناث لعمر أقصاه 131 عاما. 31.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-31T09:45+0000

2023-03-31T09:45+0000

2023-03-31T09:48+0000

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نشرت صحيفة "ذا تلغراف" البريطانية مقالا تحدثت فيه عن دراسة توقعت أن يعود متوسط عمر الانسان للارتفاع بعد نكسة أصابته به خلال أزمة جائحة كورونا.وأضاف التقرير بالاستناد لدراسة نشرت في دورية "Plos One" العلمية، أن شخصاً ممن ولدوا في بريطانيا خلال أربعينيات القرن الماضي سيعيش حتى يتجاوز عمره 122 عاماً، ليصبح بذلك أكبر معمر معروف لنا حالياً على الإطلاق.ونقلت الصحيفة عن الدكتور ديفيد مكارثي، الأكاديمي في جامعة جورجيا الأمريكية، والذي ابتكر نموذجاً يعرض أقصى عمر متوقع للإنسان في المستقبل، قائلا: "تُظهر بياناتنا أنه من بين الإناث المولودات في بريطانيا خلال عام 1940، قد تعيش أطولهن عمراً إلى ما بين 120 و128 عاماً، وهو الأمر نفسه تقريباً لأطول الرجال عمراً. وأن عمر 115 عاماً هو العمر الذي ستنتصف فيه احتمالات بقاء الشخص على قيد الحياة عاماً آخر إلى احتمالين متساويين".وأشار مكارثي إلى أن بيانات الفئات الحديثة ليست موثوقة بما يكفي، للجزم بحدٍّ أقصى متوقع لعمر الإنسان، في المرحلة التالية للحرب العالمية الثانية، فالأعمار قد تستمر في النمو، لكنها قد تتوقف أيضاً.

https://sputnikarabic.ae/20230225/دراسة-تكشف-عن-خمس-عادات-نوم-محددة-قد-تطيل-من-العمر-5-سنوات-1073996585.html

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