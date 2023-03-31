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مشهد مخيف لطفلة تلقي بصبي عمره 4 سنوات في بئر عميق... فيديو
مشهد مخيف لطفلة تلقي بصبي عمره 4 سنوات في بئر عميق... فيديو
رصدت كاميرا مراقبة في مقاطعة يونان الصينية، عملية تخلص طفلة من صبي عمره 4 سنوات بإلقائه في بئر عمقه 5 متر أثناء لعبهما معا. 31.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-31T13:33+0000
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وفي الفيديو الذي نشره موقع "ساوث تشاينا مورنينغ بوست"، تظهر الطفلة التي لا تتجاوز من العمر 7 سنوات وهي تلهو مع صبي عمره 4 سنوات.وفجأة حملت الطفلة الصبي وألقت به في بئر عميق، وبينما حاول الطفل التشبث بالحياة ممسكا بطرف البئر، أرغمته الفتاة على السقوط 5 أمتار إلى العمق.وذكر الموقع أن الطفل الصغير نجا بعدما أنقذه أهالي الحي رغم أن فرص النجاة كانت معدومة نظرا لصغر سن الطفل وعمق البئر.ووفقا للموقع، قام أهل الطفلة بتقديم المال لأهل الصبي حتى لا يقدموا شكوى للشرطة.وتداول رواد مواقع التواصل مقطع الفيديو الذي أظهر الحادثة، واصفينه بـ"الصادم"، كما ألقوا باللوم على عائلتي الطفلين الذين تركوهما وحيدين للعب دون معرفة خطورة ما يجري حولهما.
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منوعات, الصين, نادي الفيديو, أخبار العالم الآن, الأخبار
منوعات, الصين, نادي الفيديو, أخبار العالم الآن, الأخبار

مشهد مخيف لطفلة تلقي بصبي عمره 4 سنوات في بئر عميق... فيديو

13:33 GMT 31.03.2023 (تم التحديث: 13:49 GMT 31.03.2023)
© AFP 2023 / -صورة أرشيفية لبئر برهوت وهو حفرة تعرف باسم بئر الجحيم في صحراء محافظة المهرة اليمنية
صورة أرشيفية لبئر برهوت وهو حفرة تعرف باسم بئر الجحيم في صحراء محافظة المهرة اليمنية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2023
© AFP 2023 / -
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رصدت كاميرا مراقبة في مقاطعة يونان الصينية، عملية تخلص طفلة من صبي عمره 4 سنوات بإلقائه في بئر عمقه 5 متر أثناء لعبهما معا.
وفي الفيديو الذي نشره موقع "ساوث تشاينا مورنينغ بوست"، تظهر الطفلة التي لا تتجاوز من العمر 7 سنوات وهي تلهو مع صبي عمره 4 سنوات.
وفجأة حملت الطفلة الصبي وألقت به في بئر عميق، وبينما حاول الطفل التشبث بالحياة ممسكا بطرف البئر، أرغمته الفتاة على السقوط 5 أمتار إلى العمق.
وذكر الموقع أن الطفل الصغير نجا بعدما أنقذه أهالي الحي رغم أن فرص النجاة كانت معدومة نظرا لصغر سن الطفل وعمق البئر.

وعن السبب الذي دفع الطفلة لفعل ذلك، أجابت أنها كانت تقلد مشهدا رأته في برنامج تليفزيوني.

ووفقا للموقع، قام أهل الطفلة بتقديم المال لأهل الصبي حتى لا يقدموا شكوى للشرطة.
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وتداول رواد مواقع التواصل مقطع الفيديو الذي أظهر الحادثة، واصفينه بـ"الصادم"، كما ألقوا باللوم على عائلتي الطفلين الذين تركوهما وحيدين للعب دون معرفة خطورة ما يجري حولهما.
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