https://sputnikarabic.ae/20230331/كييف-تقر-بنقص-الدبابات-لتنفيذ-الهجوم-المضاد-1075386599.html
كييف تقر بنقص الدبابات لتنفيذ الهجوم المضاد
كييف تقر بنقص الدبابات لتنفيذ الهجوم المضاد
صرح نائب وزير الخارجية الأوكراني أندريه ميلنيك، بأن كييف ليس لديها ما يكفي من الدبابات لتنفيذ هجوم المضاد. 31.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-31T19:01+0000
2023-03-31T19:01+0000
2023-03-31T19:01+0000
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وقال ميلنيك في مقابلة مع صحيفة "فرانكفورتر ألجماينه تسايتونغ" الألمانية: "لا نريد بدء هجوم مضاد غير جاهز. لدينا الآن حوالي 50-60 دبابة من الغرب، لكن الروس، كما هو الحال الآن وفي الماضي، قادرون على إنتاج أو رفع القدرة القتالية إلى عشر دبابات في اليوم. وهذا يعني أنه لا يزال أمامنا وقت طويل لن نكون قادرين على تحقيق ميزة حاسمة في ساحة المعركة".وأضاف ميلنيك أنه لا ينبغي أن يكون لدى أوروبا خطوط حمراء فيما يتعلق بتوريد الطائرات المقاتلة.وقال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف في منتصف الأسبوع الجاري، إن الهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية سوف يذهب في عدة اتجاهات وستشارك فيها دبابات ليوبارد الألمانية، مقترحا أن يبدأ الهجوم في أبريل ومايو.هذا وصرح الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، في وقت سابق، بأن كييف غير قادرة حاليًا على شن هجوم مضاد بسبب نقص الأسلحة.وقال زيلينسكي في مقابلة مع صحيفة "يوميوري شيمبون"، "لا يمكننا البدء بعد. لا يمكننا إرسال جنودنا الشجعان إلى خط المواجهة بدون دبابات ومدفعية وأنظمة هيمارس (أنظمة إطلاق صواريخ متعددة)".وأضاف أن أوكرانيا تنتظر حاليًا توريد الأسلحة من شركائها، وأن الوضع في شرق البلاد "غير موات".
https://sputnikarabic.ae/20230325/زيلينسكي-يعترف-بأن-أوكرانيا-لا-يمكنها-بدء-هجوم-مضاد-1075112708.html
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العالم, هجمات, أخبار أوكرانيا
العالم, هجمات, أخبار أوكرانيا
كييف تقر بنقص الدبابات لتنفيذ الهجوم المضاد
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صرح نائب وزير الخارجية الأوكراني أندريه ميلنيك، بأن كييف ليس لديها ما يكفي من الدبابات لتنفيذ هجوم المضاد.
وقال ميلنيك في مقابلة مع صحيفة "فرانكفورتر ألجماينه تسايتونغ" الألمانية: "لا نريد بدء هجوم مضاد غير جاهز. لدينا الآن حوالي 50-60 دبابة من الغرب، لكن الروس، كما هو الحال الآن وفي الماضي، قادرون على إنتاج أو رفع القدرة القتالية إلى عشر دبابات في اليوم. وهذا يعني أنه لا يزال أمامنا وقت طويل لن نكون قادرين على تحقيق ميزة حاسمة في ساحة المعركة".
وأضاف ميلنيك أنه لا ينبغي أن يكون لدى أوروبا خطوط حمراء فيما يتعلق بتوريد الطائرات المقاتلة.
وقال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف في منتصف الأسبوع الجاري، إن الهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية سوف يذهب في عدة اتجاهات وستشارك فيها دبابات ليوبارد الألمانية، مقترحا أن يبدأ الهجوم في أبريل ومايو.
هذا وصرح الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، في وقت سابق، بأن كييف غير قادرة حاليًا على شن هجوم مضاد بسبب نقص الأسلحة.
وقال زيلينسكي في مقابلة مع صحيفة "يوميوري شيمبون"، "لا يمكننا البدء بعد
. لا يمكننا إرسال جنودنا الشجعان إلى خط المواجهة بدون دبابات ومدفعية وأنظمة هيمارس (أنظمة إطلاق صواريخ متعددة)".
وأضاف أن أوكرانيا تنتظر حاليًا توريد الأسلحة من شركائها، وأن الوضع في شرق البلاد "غير موات"
.