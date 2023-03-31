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Артиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230331/كييف-تقر-بنقص-الدبابات-لتنفيذ-الهجوم-المضاد-1075386599.html
كييف تقر بنقص الدبابات لتنفيذ الهجوم المضاد
كييف تقر بنقص الدبابات لتنفيذ الهجوم المضاد
صرح نائب وزير الخارجية الأوكراني أندريه ميلنيك، بأن كييف ليس لديها ما يكفي من الدبابات لتنفيذ هجوم المضاد. 31.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-31T19:01+0000
2023-03-31T19:01+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال ميلنيك في مقابلة مع صحيفة "فرانكفورتر ألجماينه تسايتونغ" الألمانية: "لا نريد بدء هجوم مضاد غير جاهز. لدينا الآن حوالي 50-60 دبابة من الغرب، لكن الروس، كما هو الحال الآن وفي الماضي، قادرون على إنتاج أو رفع القدرة القتالية إلى عشر دبابات في اليوم. وهذا يعني أنه لا يزال أمامنا وقت طويل لن نكون قادرين على تحقيق ميزة حاسمة في ساحة المعركة".وأضاف ميلنيك أنه لا ينبغي أن يكون لدى أوروبا خطوط حمراء فيما يتعلق بتوريد الطائرات المقاتلة.وقال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف في منتصف الأسبوع الجاري، إن الهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية سوف يذهب في عدة اتجاهات وستشارك فيها دبابات ليوبارد الألمانية، مقترحا أن يبدأ الهجوم في أبريل ومايو.هذا وصرح الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، في وقت سابق، بأن كييف غير قادرة حاليًا على شن هجوم مضاد بسبب نقص الأسلحة.وقال زيلينسكي في مقابلة مع صحيفة "يوميوري شيمبون"، "لا يمكننا البدء بعد. لا يمكننا إرسال جنودنا الشجعان إلى خط المواجهة بدون دبابات ومدفعية وأنظمة هيمارس (أنظمة إطلاق صواريخ متعددة)".وأضاف أن أوكرانيا تنتظر حاليًا توريد الأسلحة من شركائها، وأن الوضع في شرق البلاد "غير موات".
https://sputnikarabic.ae/20230325/زيلينسكي-يعترف-بأن-أوكرانيا-لا-يمكنها-بدء-هجوم-مضاد-1075112708.html
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العالم, هجمات, أخبار أوكرانيا
العالم, هجمات, أخبار أوكرانيا

كييف تقر بنقص الدبابات لتنفيذ الهجوم المضاد

19:01 GMT 31.03.2023
© AP Photo / Vadim Ghirdaجنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023.
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
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صرح نائب وزير الخارجية الأوكراني أندريه ميلنيك، بأن كييف ليس لديها ما يكفي من الدبابات لتنفيذ هجوم المضاد.
وقال ميلنيك في مقابلة مع صحيفة "فرانكفورتر ألجماينه تسايتونغ" الألمانية: "لا نريد بدء هجوم مضاد غير جاهز. لدينا الآن حوالي 50-60 دبابة من الغرب، لكن الروس، كما هو الحال الآن وفي الماضي، قادرون على إنتاج أو رفع القدرة القتالية إلى عشر دبابات في اليوم. وهذا يعني أنه لا يزال أمامنا وقت طويل لن نكون قادرين على تحقيق ميزة حاسمة في ساحة المعركة".
وأضاف ميلنيك أنه لا ينبغي أن يكون لدى أوروبا خطوط حمراء فيما يتعلق بتوريد الطائرات المقاتلة.
وقال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف في منتصف الأسبوع الجاري، إن الهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية سوف يذهب في عدة اتجاهات وستشارك فيها دبابات ليوبارد الألمانية، مقترحا أن يبدأ الهجوم في أبريل ومايو.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2023
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هذا وصرح الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، في وقت سابق، بأن كييف غير قادرة حاليًا على شن هجوم مضاد بسبب نقص الأسلحة.
وقال زيلينسكي في مقابلة مع صحيفة "يوميوري شيمبون"، "لا يمكننا البدء بعد. لا يمكننا إرسال جنودنا الشجعان إلى خط المواجهة بدون دبابات ومدفعية وأنظمة هيمارس (أنظمة إطلاق صواريخ متعددة)".
وأضاف أن أوكرانيا تنتظر حاليًا توريد الأسلحة من شركائها، وأن الوضع في شرق البلاد "غير موات".
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Военнослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:18 GMT
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