https://sputnikarabic.ae/20230331/لوكاشينكو-هناك-حرب-عالمية-ثالثة-وحرائق-نووية-تلوح-في-الأفق-والمفاوضات-ضرورية-دون-شروط-مسبقة-1075362738.html
لوكاشينكو: هناك حرب عالمية ثالثة وحرائق "نووية" تلوح في الأفق والمفاوضات ضرورية
لوكاشينكو: هناك حرب عالمية ثالثة وحرائق "نووية" تلوح في الأفق والمفاوضات ضرورية
أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، صباح اليوم الجمعة، أن هناك حربًا عالمية ثالثة وحرائق "نووية" تلوح في الأفق وأن المفاوضات ضرورية دون شروط مسبقة. 31.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-31T08:48+0000
2023-03-31T08:48+0000
2023-03-31T09:56+0000
العالم
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وجاءت تصريحات الرئيس لوكاشينكو خلال خطاب أمام الشعب والبرلمان وقال خلاله: "يجب التوقف الآن قبل أن يبدأ التصعيد. سأحاول المخاطرة باقتراح وقف الأعمال العدائية ومحاولة إعلان هدنة دون الحق في نقل وإعادة تجميع القوات من كلا الجانبين، دون الحق في نقل الأسلحة، الذخيرة والمعدات العسكرية".وأشار لوكاشينكو في خطابه إلى أنه كثف المفاوضات مع الرئيس بوتين بشأن نشر الأسلحة النووية في بيلاروسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230327/الخارجية-الروسية-نشر-أسلحة-نووية-تكتيكية-في-بيلاروس-يعد-إجراء-أمنيا-في-إطار-الدولة-المتحدة-1075217543.html
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العالم
لوكاشينكو: هناك حرب عالمية ثالثة وحرائق "نووية" تلوح في الأفق والمفاوضات ضرورية
08:48 GMT 31.03.2023 (تم التحديث: 09:56 GMT 31.03.2023) تابعنا عبر
أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، صباح اليوم الجمعة، أن هناك حربًا عالمية ثالثة وحرائق "نووية" تلوح في الأفق وأن المفاوضات ضرورية دون شروط مسبقة.
وجاءت تصريحات الرئيس لوكاشينكو خلال خطاب أمام الشعب والبرلمان وقال خلاله: "يجب التوقف الآن قبل أن يبدأ التصعيد. سأحاول المخاطرة باقتراح وقف الأعمال العدائية ومحاولة إعلان هدنة دون الحق في نقل وإعادة تجميع القوات من كلا الجانبين، دون الحق في نقل الأسلحة، الذخيرة والمعدات العسكرية".
وأضاف لوكاشينكو :"اليوم لحظة خاصة فريدة لن تحدث ولن تتكرر لا في تاريخ روسيا و بيلاروسيا وأوكرانيا، ولا في تاريخ العالم ، وخاصة في أوروبا".
وتابع لوكاشينكو بالقول هناك سؤال واحد فقط - ما العمل أنتم جميعًا تدركون وتعرفون، هناك طريق واحد فقط المفاوضات دون شروط مسبقة ".
وأشار لوكاشينكو في خطابه إلى أنه كثف المفاوضات مع الرئيس بوتين بشأن نشر الأسلحة النووية في بيلاروسيا.