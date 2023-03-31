https://sputnikarabic.ae/20230331/متحدث-العملية-السياسية-في-السودان-لم-يتخذ-أي-طرف-بعد-قرارا-بالتوقيع-يوم-السبت-المقبل-1075355566.html

متحدث العملية السياسية في السودان: لم يتخذ أي طرف بعد قرارا بالتوقيع يوم السبت المقبل

متحدث العملية السياسية في السودان: لم يتخذ أي طرف بعد قرارا بالتوقيع يوم السبت المقبل

أكد المتحدث باسم العملية السياسية في السودان، خالد عمر، أن أيا من الاطراف المنخرطة في المشاورات لم يتخذ قرارا بشأن التوقيع يوم السبت المقبل. 31.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-31T06:59+0000

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ووفق تصريحات نقلتها وكالة الانباء السودانية "سونا"، قال عمر: "لم تقرر أي جهة بعد قراراً جديداً بشأن التوقيع يوم السبت القادم"، إلا أنه أوضح أن جميع أطراف العملية السياسية، المدنية والعسكرية تواصل مناقشاتها حول قضايا الاتفاق النهائي.وقال عمر: النقاشات ستتواصل خلال اليوم وغد، وإذا استجدت أي متغيرات فستجتمع القوى المدنية والعسكرية الموقعة على الاتفاق الإطاري للبت بشأنها، وإطلاع الرأي العام عبر قنوات التواصل الرسمية".يشار إلى أن عمر كان قد أكد في مؤتمر صحفي له، أنه "سيتم التوقيع على الاتفاق الإطاري النهائي يوم 1 أبريل/نيسان المقبل، وعلى الدستور الانتقالي يوم 6 من نفس الشهر".ويهدف الاتفاق الإطاري إلى حل أزمة اندلعت في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، عندما أعلن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة إجراءات استثنائية شملت حل مجلسي السيادة والوزراء وإعلان حالة الطوارئ.

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