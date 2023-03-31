https://sputnikarabic.ae/20230331/متحدث-العملية-السياسية-في-السودان-لم-يتخذ-أي-طرف-بعد-قرارا-بالتوقيع-يوم-السبت-المقبل-1075355566.html
متحدث العملية السياسية في السودان: لم يتخذ أي طرف بعد قرارا بالتوقيع يوم السبت المقبل
متحدث العملية السياسية في السودان: لم يتخذ أي طرف بعد قرارا بالتوقيع يوم السبت المقبل
أكد المتحدث باسم العملية السياسية في السودان، خالد عمر، أن أيا من الاطراف المنخرطة في المشاورات لم يتخذ قرارا بشأن التوقيع يوم السبت المقبل. 31.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-31T06:59+0000
2023-03-31T06:59+0000
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ووفق تصريحات نقلتها وكالة الانباء السودانية "سونا"، قال عمر: "لم تقرر أي جهة بعد قراراً جديداً بشأن التوقيع يوم السبت القادم"، إلا أنه أوضح أن جميع أطراف العملية السياسية، المدنية والعسكرية تواصل مناقشاتها حول قضايا الاتفاق النهائي.وقال عمر: النقاشات ستتواصل خلال اليوم وغد، وإذا استجدت أي متغيرات فستجتمع القوى المدنية والعسكرية الموقعة على الاتفاق الإطاري للبت بشأنها، وإطلاع الرأي العام عبر قنوات التواصل الرسمية".يشار إلى أن عمر كان قد أكد في مؤتمر صحفي له، أنه "سيتم التوقيع على الاتفاق الإطاري النهائي يوم 1 أبريل/نيسان المقبل، وعلى الدستور الانتقالي يوم 6 من نفس الشهر".ويهدف الاتفاق الإطاري إلى حل أزمة اندلعت في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، عندما أعلن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة إجراءات استثنائية شملت حل مجلسي السيادة والوزراء وإعلان حالة الطوارئ.
https://sputnikarabic.ae/20230329/هل-بات-السودان-على-أبواب-الحكم-المدني-وما-التحديات-التي-تنتظر-التسوية-المقبلة؟-1075298254.html
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أخبار السودان اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار العالم الآن
أخبار السودان اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار العالم الآن
متحدث العملية السياسية في السودان: لم يتخذ أي طرف بعد قرارا بالتوقيع يوم السبت المقبل
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أكد المتحدث باسم العملية السياسية في السودان، خالد عمر، أن أيا من الاطراف المنخرطة في المشاورات لم يتخذ قرارا بشأن التوقيع يوم السبت المقبل.
ووفق تصريحات نقلتها وكالة الانباء السودانية "سونا"، قال عمر: "لم تقرر أي جهة بعد قراراً جديداً بشأن التوقيع يوم السبت القادم"، إلا أنه أوضح أن جميع أطراف العملية السياسية، المدنية والعسكرية تواصل مناقشاتها حول قضايا الاتفاق النهائي.
وقال عمر: النقاشات ستتواصل خلال اليوم وغد، وإذا استجدت أي متغيرات فستجتمع القوى المدنية والعسكرية الموقعة على الاتفاق الإطاري للبت بشأنها، وإطلاع الرأي العام عبر قنوات التواصل الرسمية".
يشار إلى أن عمر كان قد أكد في مؤتمر صحفي له، أنه "سيتم التوقيع على الاتفاق الإطاري النهائي يوم 1 أبريل/نيسان المقبل، وعلى الدستور الانتقالي يوم 6 من نفس الشهر".
وأوضح أنه "تم الاتفاق على لجنة الصياغة والتي تضم 9 من المكون المدني، وممثلا عن الجيش، وممثلا عن الدعم السريع"، مؤكدا "الاتفاق على لجنة صياغة الاتفاق النهائي والتي تضم 11 شخصا على أن يبدأ عملها من الغد".
ويهدف الاتفاق الإطاري إلى حل أزمة اندلعت في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، عندما أعلن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة إجراءات استثنائية شملت حل مجلسي السيادة والوزراء وإعلان حالة الطوارئ.