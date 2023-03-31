https://sputnikarabic.ae/20230331/مجهولون-يطلقون-النار-على-مكتب-حزب-معارض-في-إسطنبول-1075374103.html
مجهولون يطلقون النار على مكتب حزب معارض في إسطنبول
مجهولون يطلقون النار على مكتب حزب معارض في إسطنبول
قال مكتب رئيس بلدية مدينة إسطنبول التركية إن مسلحين مجهولين فتحا النار، اليوم الجمعة، على فرع حزب "الجيد" المحافظ المعارض في المدينة. 31.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-31T12:55+0000
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سبوتنيك. وأوضح المكتب في بيان حصلت سبوتنيك على نسخة منه أنه "في الساعة 11 صباحا [8:00 بتوقيت غرينتش]، ورد أن مقر حزب "الجيد" في منطقة زيتين بورنو تعرض لإطلاق نار"، فيما عثرت الشرطة على ثقوب بفعل الطلقات النارية في المبنى ومجمع المكاتب المجاور، وقد تولت السلطات المختصة فتح تحقيق.ألقت زعيمة حزب "الجيد"، ميرال أكسينر، باللوم على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وطلبت منه على وسائل التواصل الاجتماعي صد "الرصاص الذي يصيبنا"، على حد تعبيرها.ويخوض أردوغان وأكسينر حربا كلامية منذ فترة طويلة، حيث اتهمت النائبة المعارض أنصار حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان بمضايقتها.ووصف المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية، عمر جيليك، تصريحات أكسنر بشأن الحادث بأنها "غير مسؤولة واستفزازية" وقال إن الحزب الحاكم يدين الهجوم المسلح الذي يأتي قبل أقل من شهرين من الانتخابات العامة في البلاد.ومن المقرر إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في تركيا في 14 مايو/ أيار المقبل، ويعتبر المنافس الرئيسي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان هو كمال كيليجدار أوغلو الذي يدعمه تحالف الأحزاب الستة.
https://sputnikarabic.ae/20230325/زعيم-حزب-البلد-التركي-يحقق-نصاب-الأصوات-اللازم-لخوض-الانتخابات-الرئاسية-1075131313.html
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, الأخبار
مجهولون يطلقون النار على مكتب حزب معارض في إسطنبول
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قال مكتب رئيس بلدية مدينة إسطنبول التركية إن مسلحين مجهولين فتحا النار، اليوم الجمعة، على فرع حزب "الجيد" المحافظ المعارض في المدينة.
سبوتنيك. وأوضح المكتب في بيان حصلت سبوتنيك على نسخة منه أنه "في الساعة 11 صباحا [8:00 بتوقيت غرينتش]، ورد أن مقر حزب "الجيد" في منطقة زيتين بورنو تعرض لإطلاق نار"، فيما عثرت الشرطة على ثقوب بفعل الطلقات النارية في المبنى ومجمع المكاتب المجاور، وقد تولت السلطات المختصة فتح تحقيق.
ألقت زعيمة حزب "الجيد"، ميرال أكسينر، باللوم على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
، وطلبت منه على وسائل التواصل الاجتماعي صد "الرصاص الذي يصيبنا"، على حد تعبيرها.
ويخوض أردوغان وأكسينر حربا كلامية منذ فترة طويلة، حيث اتهمت النائبة المعارض أنصار حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان بمضايقتها.
ووصف المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية، عمر جيليك، تصريحات أكسنر بشأن الحادث بأنها "غير مسؤولة واستفزازية" وقال إن الحزب الحاكم يدين الهجوم المسلح الذي يأتي قبل أقل من شهرين من الانتخابات العامة في البلاد.
ومن المقرر إجراء انتخابات رئاسية
وبرلمانية في تركيا في 14 مايو/ أيار المقبل، ويعتبر المنافس الرئيسي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان هو كمال كيليجدار أوغلو الذي يدعمه تحالف الأحزاب الستة.