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Артиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230331/مصدر-إطلاق-روبوت-ماركر-مزود-بنظام-كورنيت-لتلبية-احتياجات-العملية-الخاصة--1075382095.html
مصدر: إطلاق روبوت "ماركر" مزود بنظام "كورنيت" لتلبية احتياجات العملية الخاصة
مصدر: إطلاق روبوت "ماركر" مزود بنظام "كورنيت" لتلبية احتياجات العملية الخاصة
زُود الروبوت القتالي الروسي "ماركر" بمنظومة قوية مضادة للدبابات "كورنيت" كسلاح، يمكن لصاروخه الموجه اختراق أكثر من متر واحد من الدروع. 31.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-31T15:49+0000
2023-03-31T15:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
روبوت
ماركر
عمليات عسكرية
أخبار أوكرانيا
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وقال مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك"، إنه مع مثل هذه الأسلحة، من المخطط إطلاق الروبوت بسرعة في سلسلة لاستخدامها لاحقًا في العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.وتابع المصدر: "بالنظر إلى أن كورنيت قادرة على اختراق أكثر من متر واحد من الدروع المتجانسة، فإن الروبوت المجهز بمثل هذا المجمع سيكون مفيدا للغاية في مكافحة المركبات المدرعة للعدو والأشياء الأخرى".يذكر أن روبوتات "ماركر" الروسية تمتلك وحدة قتالية دوارة قادرة على الدوران حول 540 درجة في ثانية واحدة، مصحوبة بتحديد الأهداف، ويمكن تجهيز الوحدة بمختلف أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات وقاذفات القنابل والمدافع الرشاشة الثقيلة وغيرها من الأسلحة.وروبوتات "ماركر" هي روبوتات قتالية طورت بالتعاون ما بين مؤسسة "الأبحاث المتقدمة" الروسية وشركة "أندرويدنايا تيخنكا".ويمتلك الروبوت الذي يزن نحو 3 أطنان أكثر مهارات الحركة المستقلة تقدما في روسيا مع التعرف على الأشياء استنادا إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي.ويتم ضمان استقلالية النظام الأساسي من خلال نظام رؤية معياري متعدد الأطياف، حيث تتم معالجة البيانات بواسطة خوارزميات الشبكة العصبية.
https://sputnikarabic.ae/20230126/روغوزين-روبوت-ماركر-سيتمكن-من-ضرب-دبابات-أبرامز-وليوبارد-تلقائيا-1072719872.html
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روسيا, روبوت, ماركر, عمليات عسكرية, أخبار أوكرانيا
روسيا, روبوت, ماركر, عمليات عسكرية, أخبار أوكرانيا

مصدر: إطلاق روبوت "ماركر" مزود بنظام "كورنيت" لتلبية احتياجات العملية الخاصة

15:49 GMT 31.03.2023
© © Screenshot: YouTube / Russian Foundation for Advanced Research Projectsماركر
ماركر - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2023
© © Screenshot: YouTube / Russian Foundation for Advanced Research Projects
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زُود الروبوت القتالي الروسي "ماركر" بمنظومة قوية مضادة للدبابات "كورنيت" كسلاح، يمكن لصاروخه الموجه اختراق أكثر من متر واحد من الدروع.
وقال مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك"، إنه مع مثل هذه الأسلحة، من المخطط إطلاق الروبوت بسرعة في سلسلة لاستخدامها لاحقًا في العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
كما أضاف المصدر أن "مجمع ماركر الروبوتي، المجهز بوحدة قتالية جديدة بمنظومة كورنيت، بعد تعديل عدد من النقائص، من المخطط إدخاله على الفور في الإنتاج الضخم لتلبية احتياجات الجيش في العملية الخاصة".
وتابع المصدر: "بالنظر إلى أن كورنيت قادرة على اختراق أكثر من متر واحد من الدروع المتجانسة، فإن الروبوت المجهز بمثل هذا المجمع سيكون مفيدا للغاية في مكافحة المركبات المدرعة للعدو والأشياء الأخرى".
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يذكر أن روبوتات "ماركر" الروسية تمتلك وحدة قتالية دوارة قادرة على الدوران حول 540 درجة في ثانية واحدة، مصحوبة بتحديد الأهداف، ويمكن تجهيز الوحدة بمختلف أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات وقاذفات القنابل والمدافع الرشاشة الثقيلة وغيرها من الأسلحة.
وروبوتات "ماركر" هي روبوتات قتالية طورت بالتعاون ما بين مؤسسة "الأبحاث المتقدمة" الروسية وشركة "أندرويدنايا تيخنكا".
ويمتلك الروبوت الذي يزن نحو 3 أطنان أكثر مهارات الحركة المستقلة تقدما في روسيا مع التعرف على الأشياء استنادا إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي.
ويتم ضمان استقلالية النظام الأساسي من خلال نظام رؤية معياري متعدد الأطياف، حيث تتم معالجة البيانات بواسطة خوارزميات الشبكة العصبية.
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Военнослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:18 GMT
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