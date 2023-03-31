https://sputnikarabic.ae/20230331/مصدر-إطلاق-روبوت-ماركر-مزود-بنظام-كورنيت-لتلبية-احتياجات-العملية-الخاصة--1075382095.html
مصدر: إطلاق روبوت "ماركر" مزود بنظام "كورنيت" لتلبية احتياجات العملية الخاصة
مصدر: إطلاق روبوت "ماركر" مزود بنظام "كورنيت" لتلبية احتياجات العملية الخاصة
زُود الروبوت القتالي الروسي "ماركر" بمنظومة قوية مضادة للدبابات "كورنيت" كسلاح، يمكن لصاروخه الموجه اختراق أكثر من متر واحد من الدروع. 31.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-31T15:49+0000
2023-03-31T15:49+0000
2023-03-31T15:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
روبوت
ماركر
عمليات عسكرية
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0a/16/1050499958_40:0:1162:631_1920x0_80_0_0_5a98dd397c02f9615d2916631ca0a41d.jpg
وقال مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك"، إنه مع مثل هذه الأسلحة، من المخطط إطلاق الروبوت بسرعة في سلسلة لاستخدامها لاحقًا في العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.وتابع المصدر: "بالنظر إلى أن كورنيت قادرة على اختراق أكثر من متر واحد من الدروع المتجانسة، فإن الروبوت المجهز بمثل هذا المجمع سيكون مفيدا للغاية في مكافحة المركبات المدرعة للعدو والأشياء الأخرى".يذكر أن روبوتات "ماركر" الروسية تمتلك وحدة قتالية دوارة قادرة على الدوران حول 540 درجة في ثانية واحدة، مصحوبة بتحديد الأهداف، ويمكن تجهيز الوحدة بمختلف أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات وقاذفات القنابل والمدافع الرشاشة الثقيلة وغيرها من الأسلحة.وروبوتات "ماركر" هي روبوتات قتالية طورت بالتعاون ما بين مؤسسة "الأبحاث المتقدمة" الروسية وشركة "أندرويدنايا تيخنكا".ويمتلك الروبوت الذي يزن نحو 3 أطنان أكثر مهارات الحركة المستقلة تقدما في روسيا مع التعرف على الأشياء استنادا إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي.ويتم ضمان استقلالية النظام الأساسي من خلال نظام رؤية معياري متعدد الأطياف، حيث تتم معالجة البيانات بواسطة خوارزميات الشبكة العصبية.
https://sputnikarabic.ae/20230126/روغوزين-روبوت-ماركر-سيتمكن-من-ضرب-دبابات-أبرامز-وليوبارد-تلقائيا-1072719872.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0a/16/1050499958_180:0:1021:631_1920x0_80_0_0_f4b4b29829badfbfa1a559b8b171f610.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, روبوت, ماركر, عمليات عسكرية, أخبار أوكرانيا
روسيا, روبوت, ماركر, عمليات عسكرية, أخبار أوكرانيا
مصدر: إطلاق روبوت "ماركر" مزود بنظام "كورنيت" لتلبية احتياجات العملية الخاصة
تابعنا عبر
زُود الروبوت القتالي الروسي "ماركر" بمنظومة قوية مضادة للدبابات "كورنيت" كسلاح، يمكن لصاروخه الموجه اختراق أكثر من متر واحد من الدروع.
وقال مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك"، إنه مع مثل هذه الأسلحة، من المخطط إطلاق الروبوت بسرعة في سلسلة لاستخدامها لاحقًا في العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
كما أضاف المصدر أن "مجمع ماركر الروبوتي، المجهز بوحدة قتالية جديدة بمنظومة كورنيت، بعد تعديل عدد من النقائص، من المخطط إدخاله على الفور في الإنتاج الضخم لتلبية احتياجات الجيش في العملية الخاصة".
وتابع المصدر: "بالنظر إلى أن كورنيت قادرة على اختراق أكثر من متر واحد من الدروع المتجانسة، فإن الروبوت المجهز بمثل هذا المجمع سيكون مفيدا للغاية في مكافحة المركبات المدرعة للعدو والأشياء الأخرى".
يذكر أن روبوتات "ماركر" الروسية تمتلك وحدة قتالية دوارة قادرة على الدوران حول 540 درجة في ثانية واحدة، مصحوبة بتحديد الأهداف، ويمكن تجهيز الوحدة بمختلف أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات وقاذفات القنابل والمدافع الرشاشة الثقيلة وغيرها من الأسلحة.
وروبوتات "ماركر" هي روبوتات قتالية
طورت بالتعاون ما بين مؤسسة "الأبحاث المتقدمة" الروسية وشركة "أندرويدنايا تيخنكا".
ويمتلك الروبوت الذي يزن نحو 3 أطنان أكثر مهارات الحركة المستقلة تقدما في روسيا مع التعرف على الأشياء استنادا إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي.
ويتم ضمان استقلالية النظام الأساسي من خلال نظام رؤية معياري متعدد الأطياف، حيث تتم معالجة البيانات بواسطة خوارزميات الشبكة العصبية.