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مصر... اعتماد إضافي بموازنة 22-23 قدره 5.4 مليار دولار
مصر... اعتماد إضافي بموازنة 22-23 قدره 5.4 مليار دولار
وقع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قرارا بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023. 31.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-31T21:30+0000
2023-03-31T21:28+0000
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ونشرت صحيفة الأهرام المصرية، أن الجريدة الرسمية نشرت القرار الخاصة بفتح الاعتماد.وتم فتح الاعتماد الإضافي بقيمة 165 مليار جنيه أي ما يعادل 5.4 مليار دولار، وسيتم توزيع الأموال على بنود مثل الأجور والمزايا الاجتماعية وتعويضات العاملين والفوائد.وقد وافق البرلمان على مشروع قانون لفتح الاعتماد الإضافي بالموازنة وذلك بداية الشهر الجاري.قرر البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، رفع سعر الفائدة بقيمة 200 نقطة أساس (2%) لعمليات الإيداع والإقراض.جاء الإعلان عن القرار في بيان صادر عن لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري، بحسب موقع "بوابة الأهرام".وقال البيان إن اللجنة خلال اجتماعها قررت رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25 %،19.25 % و18.75 % على الترتيب.كما قررت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.
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الأخبار, العالم العربي, أخبار العالم الآن, مصر, أخبار مصر الآن, سعر الدولار اليوم
الأخبار, العالم العربي, أخبار العالم الآن, مصر, أخبار مصر الآن, سعر الدولار اليوم

مصر... اعتماد إضافي بموازنة 22-23 قدره 5.4 مليار دولار

21:30 GMT 31.03.2023
© AP Photo / Amr Nabilالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2023
© AP Photo / Amr Nabil
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وقع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قرارا بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023.
ونشرت صحيفة الأهرام المصرية، أن الجريدة الرسمية نشرت القرار الخاصة بفتح الاعتماد.
وتم فتح الاعتماد الإضافي بقيمة 165 مليار جنيه أي ما يعادل 5.4 مليار دولار، وسيتم توزيع الأموال على بنود مثل الأجور والمزايا الاجتماعية وتعويضات العاملين والفوائد.
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وقد وافق البرلمان على مشروع قانون لفتح الاعتماد الإضافي بالموازنة وذلك بداية الشهر الجاري.
قرر البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، رفع سعر الفائدة بقيمة 200 نقطة أساس (2%) لعمليات الإيداع والإقراض.
جاء الإعلان عن القرار في بيان صادر عن لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري، بحسب موقع "بوابة الأهرام".
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وقال البيان إن اللجنة خلال اجتماعها قررت رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25 %،19.25 % و18.75 % على الترتيب.
كما قررت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.
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