https://sputnikarabic.ae/20230331/مندوب-بيلاروسيا-احتمال-نشر-أسلحة-نووية-تكتيكية-يتماشى-ومعاهدة-عدم-انتشار-الأسلحة-النووية--1075384011.html
مندوب بيلاروسيا: احتمال نشر أسلحة نووية تكتيكية يتماشى ومعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية
مندوب بيلاروسيا: احتمال نشر أسلحة نووية تكتيكية يتماشى ومعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية
أكد مندوب بيلاروسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فالينتين ريباكوف، أن فكرة نشر الأسلحة النووية التكتيكية، هي استجابة للمخاطر التي تواجه مينسك، وهذا الإجراء يتماشى... 31.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-31T17:37+0000
2023-03-31T17:37+0000
2023-03-31T17:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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أخبار بيلاروسيا اليوم
اسلحة نووية
روسيا
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موسكو- سبوتنيك. وقال ريباكوف في جلسة لمجلس الأمن الدولي: "يجري التعاون بين بيلاروسيا وروسيا في مجال تعزيز القدرات الدفاعية والأمن القومي بما يتفق بدقة مع القانون الدولي. والتدريب الذي يقوم به الجانب الروسي للطيارين البيلاروس القادرين على قيادة طائرات تحمل ذخائر محددة، وما يقابل ذلك من تحديث لهذه الطائرات، إضافة إلى ما هو ممكن - أؤكد أن النشر المحتمل لرؤوس حربية نووية تكتيكية على أراضي بيلاروسيا - هي أيضًا استجابة استثنائية وقسرية للتحديات والمخاطر التي تواجهها جمهورية بيلاروسيا".هذا وأعلنت وزارة الخارجية البيلاروسية، في وقت سابق، أن التعاون العسكري مع روسيا يتم بما يتفق بدقة مع القانون الدولي، مؤكدةً أن نشر الرؤوس الحربية النووية على أراضي البلاد، دون نقل السيطرة عليها إلى مينسك، لا يتعارض مع أحكام مواد معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. وقال بيان الخارجية البيلاروسية: "يتم التعاون العسكري بين بيلاروسيا وروسيا، بما يتفق بدقة مع القانون الدولي".وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، السبت الماضي، أن روسيا وبيلاروسيا توصلتا إلى اتفاق بشأن نشر أسلحة نووية تكتيكية على أراضي بيلاروسيا، دون الإخلال بالالتزامات المتعلقة بمنع انتشار الأسلحة النووية.
https://sputnikarabic.ae/20230328/مينسك-نقل-رؤوس-نووية-إلى-بيلاروس-لا-يتعارض-مع-معاهدة-عدم-الانتشار-1075223309.html
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العالم, أخبار بيلاروسيا اليوم, اسلحة نووية, روسيا
العالم, أخبار بيلاروسيا اليوم, اسلحة نووية, روسيا
مندوب بيلاروسيا: احتمال نشر أسلحة نووية تكتيكية يتماشى ومعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية
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أكد مندوب بيلاروسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فالينتين ريباكوف، أن فكرة نشر الأسلحة النووية التكتيكية، هي استجابة للمخاطر التي تواجه مينسك، وهذا الإجراء يتماشى مع معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
موسكو- سبوتنيك. وقال ريباكوف في جلسة لمجلس الأمن الدولي: "يجري التعاون بين بيلاروسيا وروسيا في مجال تعزيز القدرات الدفاعية والأمن القومي بما يتفق بدقة مع القانون الدولي. والتدريب الذي يقوم به الجانب الروسي للطيارين البيلاروس القادرين على قيادة طائرات تحمل ذخائر محددة، وما يقابل ذلك من تحديث لهذه الطائرات، إضافة إلى ما هو ممكن - أؤكد أن النشر المحتمل لرؤوس حربية نووية تكتيكية على أراضي بيلاروسيا - هي أيضًا استجابة استثنائية وقسرية للتحديات والمخاطر التي تواجهها جمهورية بيلاروسيا".
هذا وأعلنت وزارة الخارجية البيلاروسية، في وقت سابق، أن التعاون العسكري مع روسيا يتم بما يتفق بدقة مع القانون الدولي، مؤكدةً أن نشر الرؤوس الحربية النووية على أراضي البلاد، دون نقل السيطرة عليها إلى مينسك، لا يتعارض مع أحكام مواد معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
وقال بيان الخارجية البيلاروسية: "يتم التعاون العسكري بين بيلاروسيا وروسيا، بما يتفق بدقة مع القانون الدولي".
"إن تدريب الطيارين البيلاروس القادرين على قيادة الطائرات بذخائر محددة، وتحديث هذه الطائرات، وكذلك نشر الرؤوس الحربية النووية على أراضي بيلاروسيا، دون نقل السيطرة عليها إلى مينسك، وكذلك الوصول إلى التقنيات ذات الصلة، في أي وقت، لا يتعارض مع أحكام المادتين الأولى والثانية من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية".
وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، السبت الماضي، أن روسيا وبيلاروسيا توصلتا إلى اتفاق بشأن نشر أسلحة نووية تكتيكية على أراضي بيلاروسيا، دون الإخلال بالالتزامات المتعلقة بمنع انتشار الأسلحة النووية.