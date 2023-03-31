https://sputnikarabic.ae/20230331/موسكو-زيادة-كبيرة-في-عدد-الراغبين-في-الانضمام-إلى-الخدمة-العسكرية-التعاقدية-1075352633.html
موسكو: زيادة كبيرة في عدد الراغبين في الانضمام إلى الخدمة العسكرية التعاقدية
موسكو: زيادة كبيرة في عدد الراغبين في الانضمام إلى الخدمة العسكرية التعاقدية
قال المتحدث باسم المديرية الرئيسية للتنظيم والتحشيد التابعة للأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فلاديمير تسيمليانسكي، اليوم الجمعة، إن عدد الراغبين في... 31.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-31T03:37+0000
2023-03-31T03:37+0000
2023-03-31T03:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
موسكو
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الجيش الروسي
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال تسيمليانسكي: "حالياً، زاد عدد المواطنين الذين قرروا التطوع للانضمام إلى الخدمة العسكرية تحت عقد بشكل كبير أيضاً".وأضاف: "ولتسجيلهم في الوقت المناسب، قامت وزارة الدفاع بتوسيع شبكة نقاط الاختيار في الخدمة العسكرية تحت العقد وزيادة عدد المدربين للعمل مع المرشحين".وأمس الخميس، وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مرسومًا حول التجنيد الإجباري في الربيع، والذي بموجبه سيتم استدعاء 147 ألف شخص، إلى القوات المسلحة الروسية في الفترة من 1 نيسان/أبريل إلى 15 تموز/يوليو .وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن من بين الثلاثمائة شخص الذين تمت تعبئتهم، 150 ألفا يتواجدون في منطقة العملية العسكرية الخاصة، من بينهم 77 ألفا في الوحدات القتالية، والباقون في الجيوش الإقليمية.وأضاف بوتين:يذكر أنه في 28 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أبلغ وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، الرئيس بوتين، عن استكمال التعبئة الجزئية في روسيا، التي بدأت في 21 سبتمبر، وبحسب شويغو ، تم استدعاء 300 ألف شخص. وأنه لا خطط لأية مهام إضافية كجزء من التعبئة الجزئية.وأطلقت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن هدف العملية هو "حماية السكان الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات".
https://sputnikarabic.ae/20230331/الأركان-العامة-للقوات-المسلحة-الروسية-لا-يوجد-خطط-لموجة-ثانية-من-التعبئة-1075352806.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
موسكو, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا
موسكو, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا
موسكو: زيادة كبيرة في عدد الراغبين في الانضمام إلى الخدمة العسكرية التعاقدية
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قال المتحدث باسم المديرية الرئيسية للتنظيم والتحشيد التابعة للأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فلاديمير تسيمليانسكي، اليوم الجمعة، إن عدد الراغبين في الانضمام إلى الخدمة العسكرية عن طريق التعاقد زاد بشكل كبير.
موسكو - سبوتنيك
. وقال تسيمليانسكي: "حالياً، زاد عدد المواطنين الذين قرروا التطوع للانضمام إلى الخدمة العسكرية تحت عقد بشكل كبير أيضاً".
وأضاف: "ولتسجيلهم في الوقت المناسب، قامت وزارة الدفاع بتوسيع شبكة نقاط الاختيار في الخدمة العسكرية تحت العقد وزيادة عدد المدربين للعمل مع المرشحين".
وأمس الخميس، وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مرسومًا حول التجنيد الإجباري في الربيع، والذي بموجبه سيتم استدعاء 147 ألف شخص، إلى القوات المسلحة الروسية في الفترة من 1 نيسان/أبريل إلى 15 تموز/يوليو .
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن من بين الثلاثمائة شخص الذين تمت تعبئتهم، 150 ألفا يتواجدون في منطقة العملية العسكرية الخاصة، من بينهم 77 ألفا في الوحدات القتالية، والباقون في الجيوش الإقليمية.
"الحديث عن أي تعبئة إضافية هو أمر لا معنى له، ولا توجد حاجة لذلك في الوقت الحالي لا بالنسبة للبلاد أو وزارة الدفاع".
يذكر أنه في 28 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أبلغ وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، الرئيس بوتين
، عن استكمال التعبئة الجزئية في روسيا، التي بدأت في 21 سبتمبر، وبحسب شويغو ، تم استدعاء 300 ألف شخص. وأنه لا خطط لأية مهام إضافية كجزء من التعبئة الجزئية.
وأطلقت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا
في 24 فبراير/شباط الماضي، وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن هدف العملية هو "حماية السكان الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات".