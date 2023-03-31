https://sputnikarabic.ae/20230331/نواب-لبنانيون-لـسبوتنيك-المعطل-هو-من-يرفض-الحوار-وطبخة-الملف-الرئاسي-لم-تنضج-بعد-1075382652.html

نواب لبنانيون لـ"سبوتنيك": المعطل هو من يرفض الحوار.. وطبخة الملف الرئاسي لم تنضج بعد

نواب لبنانيون لـ"سبوتنيك": المعطل هو من يرفض الحوار.. وطبخة الملف الرئاسي لم تنضج بعد

رأى نواب في البرلمان اللبناني، أن "من يتحمل مسؤولية التعطيل هو من يرفض الحوار ومبدأه، لأن تركيبة النظام المعقد في لبنان يفرض أن يكون الحوار دائماً بين مكوناته... 31.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-31T16:12+0000

2023-03-31T16:12+0000

2023-03-31T16:12+0000

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بيروت – سبوتنيك. وأضافوا "أن الأجواء السياسية إيجابية ولكنها لم ترق بعد إلى تحديد موعد لجلسة انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية".وقال النائب قاسم هاشم عضو كتلة التنمية والتحرير (التكتل النيابي الذي يرأسه رئيس مجلس النواب نبيه بري) في حديث لـ"سبوتنيك": " موازين القوى داخل المجلس النيابي والقانون الانتخابي المسخ (القانون الانتخابي النسبي المعتمد منذ العام 2018)، أفسح المجال لإمكانية التعطيل في ملف الاستحقاق الرئاسي".وأوضح النائب هاشم "أن مَن يتحمل مسؤولية التعطيل هو من يرفض الحوار ومبدأه، لأن تركيبة النظام في لبنان وترتيبه المعقد يفرض أن يكون الحوار دائماً بين مكوناته لضمان الاستمرارية والديمومة والاستقرار في العمل، لذلك من يرفض الحوار فهو يرفض التوافق وإيجاد حل، وبالتالي يساهم بإطالة مدة الشغور في موقع رئاسة الجمهورية، لأن التوافق هو أسرع الطرق لإنهاء حالة الفراغ ".وأشار عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم "أن موقع لبنان الحساس يجعله شديد التأثر بالمحيط، فهو لا يعيش في جزيرة منعزلة، ولكن مهما كانت محاولات الخارج للتدخل في الشأن اللبناني الداخلي، يبقى الاستحقاق الرئاسي هو موضوع سيادي بامتياز، والقوى السياسية والكتل النيابية هي من تتحمل المسؤولية.وأضاف أنه يجب على لبنان تلقف أي إيجابية من المحيط العربي والإقليمي، ولكن عدم انتظار الخارج لأن الشعارات في لبنان ترفع ليلاً نهاراً حول السيادة، فكيف يكون هناك تماهي بين هذه الشعارات وانتظار الإشارات من الخارج، على الخارج أن يقتنع بما صدر عن الإرادة الوطنية أو أن لا يتدخل في شؤوننا ".ولفت هاشم "إلى أن التوافق على رئيس للجمهورية هو بداية الحل لإنهاء الأزمات المتعددة التي يعيشها لبنان، اقتصادية ومالية واجتماعية وحياتية يومية، والتوافق هو الأساس لأن سياسة الفرض تشكل تحدٍ بين الكتل السياسية قد يؤدي إلى تصعيد ".وأضاف" أنه وبعد 11 جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية، وصفت الجلسات بالمسرحية، فلن يدعو رئيس البرلمان نبيه بري إلى جلسة، حتى تثمر الاتصالات التي يقوم بها مع الأطراف المعنية بالتفاهم الإيجابي ليبني على الشيء مقتضاه، حتى لا تصبح الجلسة مثل سابقاتها".ونوه النائب هاشم إلى أن "رئيس تيار المردة سليمان فرنجية (وهو مرشح مدعوم من حزب الله وحركة أمل) هو متقدم حاليا على كل الأسماء المطروحة، لقدرته على أن يكون نقطة التواصل والتحاور مع الداخل والحوار والنقاش مع الخارج عربيا ودولياً، لذلك نرى أنه الشخصية التي تستطيع أن تحقق إيجابية في هذه المرحلة تحديدا، وهذا هو الأساس الذي انطلقنا منه في دعمنا لترشيحه ".من جهته أكد النائب غسان عطالله عضو تكتل لبنان القوي (التكتل النيابي المسيحي الذي يترأسه رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل) في حديث لـ"سبوتنيك" أن " طبخة الملف الرئاسي اللبناني لم تنضج بعد، وأن المساعي الجدية لوجود إيجابية بالتعاطي مع الملف الرئاسي موجودة وازدادت عن السابق، ولكن تبقى التفاصيل هي التي تأخر النضوج".ولفت النائب عطالله إلى "أن التوافق الداخلي يتم نسجه، وبعض الأطراف تتواصل مع الخارج بكل التفاصيل لذلك يبدو الدور الخارجي واضح".وأضاف "نتمنى أن يكون الاتفاق الإيراني – السعودي له تأثير إيجابي على الملف الرئاسي اللبناني من ناحية التسهيل، والزيارات التي تتم إلى الخارج يمكن أن نأخذها كنوع من الجو الإيجابي بتسريع ملف الرئاسة، لاسيما بعد الركود السابق الذي شهدناه، حاليا هناك نوع من الإيجابية ونوع من خرق للجدار والتباحث في الأمور الأساسية الواجبة قبل إنتاج رئيس للجمهورية".وأوضح "أن الأجواء إيجابية ولكنها لم ترق بعد إلى تحديد موعد لجلسة انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية وفي حال تمت سوف تكون كسابقاتها ولن تحقق أي نتيجة إيجابية".ويذكر أن لبنان دخل في الفراغ الرئاسي بعد انتهاء ولاية الرئيس اللبناني السابق ميشال عون، بتاريخ 31 تشرين الأول/أكتوبر من العام 2022 ، والتي استمرّت ولايته لمدة ست سنواتٍ من دون أن يسلّمَ إدارة البلاد لرئيس جديد بعد فشل البرلمان في انتخاب رئيس جديد للبلاد، في ظل غياب التوافق السياسي".ويزور رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، العاصمة الفرنسية باريس، حيث التقى في قصر الاليزيه مستشار الرئيس الفرنسي المسؤول عن الملف اللبناني باتريك دوريل، وتتحدث وسائل الإعلام اللبنانية عن أن سبب الزيارة هو لتحريك الملف الرئاسي اللبناني.

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