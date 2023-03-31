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وزير الخارجية الياباني يعلن حضور الاجتماع الوزاري لحلف الناتو
وزير الخارجية الياباني يعلن حضور الاجتماع الوزاري لحلف الناتو
أعلن وزير الخارجية الياباني، يوشيماسا هاياشي، حضور الاجتماع الوزاري لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في بروكسل الأسبوع المقبل. 31.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-31T09:15+0000
2023-03-31T09:15+0000
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طوكيو - سبوتنيك. ووفق تصريحات له أعلن هاياشي، اليوم الجمعة، أنه سيزور بروكسل في الفترة من 3 إلى 6 أبريل/ نيسان المقبل، لحضور مؤتمر وزراء خارجية "الناتو" هناك.وقال: "سألتقي بالنائب التنفيذي للرئيس فالديس دومبروفسكيس من المفوضية الأوروبية وأستضيف الاجتماع الرابع للجنة المشتركة، التي تم إنشاؤها بموجب اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين اليابان والاتحاد الأوروبي".وأوضح الوزير الياباني أن وزراء خارجية أعضاء الناتو والدول الشريكة سيناقشون الوضع في أوكرانيا، بالإضافة إلى تعاون الناتو، بما في ذلك التعاون مع اليابان من أجل "تعزيز النظام الدولي الحر والمفتوح على أساس قواعد القانون، بما في ذلك تحقيق منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة.كما سيشارك هاياشي في الاجتماع الأول لوزراء التجارة لمجموعة السبع من بروكسل عبر الإنترنت، مع وزير الاقتصاد الياباني ياسوتوشي نيشيمورا، إضافة لحضوره عدة اجتماعات ثنائية مع زملائه الأجانب خلال إقامته في بلجيكا.طالع أيضا: زعماء الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان يجتمعون على هامش قمة "الناتو"
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أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار, أخبار اليابان, الناتو
أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار, أخبار اليابان, الناتو

وزير الخارجية الياباني يعلن حضور الاجتماع الوزاري لحلف الناتو

09:15 GMT 31.03.2023
© archello.comمقر الناتو الجديد
مقر الناتو الجديد - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2023
© archello.com
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أعلن وزير الخارجية الياباني، يوشيماسا هاياشي، حضور الاجتماع الوزاري لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في بروكسل الأسبوع المقبل.
طوكيو - سبوتنيك. ووفق تصريحات له أعلن هاياشي، اليوم الجمعة، أنه سيزور بروكسل في الفترة من 3 إلى 6 أبريل/ نيسان المقبل، لحضور مؤتمر وزراء خارجية "الناتو" هناك.
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وقال: "سألتقي بالنائب التنفيذي للرئيس فالديس دومبروفسكيس من المفوضية الأوروبية وأستضيف الاجتماع الرابع للجنة المشتركة، التي تم إنشاؤها بموجب اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين اليابان والاتحاد الأوروبي".

وأضاف "سنناقش كيفية ضمان التشغيل الملائم والفعال لاتفاقية حماية البيئة بين اليابان والاتحاد الأوروبى".

وأوضح الوزير الياباني أن وزراء خارجية أعضاء الناتو والدول الشريكة سيناقشون الوضع في أوكرانيا، بالإضافة إلى تعاون الناتو، بما في ذلك التعاون مع اليابان من أجل "تعزيز النظام الدولي الحر والمفتوح على أساس قواعد القانون، بما في ذلك تحقيق منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة.
كما سيشارك هاياشي في الاجتماع الأول لوزراء التجارة لمجموعة السبع من بروكسل عبر الإنترنت، مع وزير الاقتصاد الياباني ياسوتوشي نيشيمورا، إضافة لحضوره عدة اجتماعات ثنائية مع زملائه الأجانب خلال إقامته في بلجيكا.
طالع أيضا: زعماء الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان يجتمعون على هامش قمة "الناتو"
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