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وزير خارجية السودان: يمكن الاعتماد علينا لأجل استقرار ليبيا
وزير خارجية السودان: يمكن الاعتماد علينا لأجل استقرار ليبيا
التقى السفير على الصادق، المكلف بوزارة الخارجية في السودان، بالممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، عبد الله باثيلي. 31.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-31T21:05+0000
2023-03-31T21:05+0000
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وحسب وكالة الأنباء السودانية، أكد على الصادق، أنه يمكن الاعتماد على السودان في دعم خطوات الاستقرار في ليبيا.وتابع الصادق إن استقرار ليبيا هو استقرار للسودان والمنطقة كلها.وأكد وزير الخارجية على أهمية الحوار بين الأطراف في ليبيا للعمل على تجاوز الخلافات بهدف تحقيق الاستقرار للبلاد.وعرض مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا مبادرته لإعادة الاستقرار السياسي إلى ليبيا، والخطوات التي تتم لإخراج المرتزقة من ليبيا بالتعاون مع دول الجوار.
https://sputnikarabic.ae/20230327/بعثة-الأمم-المتحدة-في-ليبيا-تدعو-لاتخاذ-إجراءات-عاجلة-بشأن-حقوق-الإنسان-1075198858.html
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أخبار السودان اليوم, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار السودان اليوم, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار

وزير خارجية السودان: يمكن الاعتماد علينا لأجل استقرار ليبيا

21:05 GMT 31.03.2023
© AFP 2023 / ASHRAF SHAZLY / العلم السوداني
العلم السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2023
© AFP 2023 / ASHRAF SHAZLY /
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التقى السفير على الصادق، المكلف بوزارة الخارجية في السودان، بالممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، عبد الله باثيلي.
وحسب وكالة الأنباء السودانية، أكد على الصادق، أنه يمكن الاعتماد على السودان في دعم خطوات الاستقرار في ليبيا.
وتابع الصادق إن استقرار ليبيا هو استقرار للسودان والمنطقة كلها.
متظاهرون يحملون لافتات كتب عليها لا لانتهاك حقوق الإنسان ضد المهاجرين واللاجئين في ليبيا خلال مظاهرة ضد مذكرة التفاهم الإيطالية الليبية في روما، 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2023
بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تدعو لاتخاذ إجراءات عاجلة بشأن حقوق الإنسان
27 مارس, 13:43 GMT
وأكد وزير الخارجية على أهمية الحوار بين الأطراف في ليبيا للعمل على تجاوز الخلافات بهدف تحقيق الاستقرار للبلاد.
وعرض مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا مبادرته لإعادة الاستقرار السياسي إلى ليبيا، والخطوات التي تتم لإخراج المرتزقة من ليبيا بالتعاون مع دول الجوار.
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