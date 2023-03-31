https://sputnikarabic.ae/20230331/وزير-خارجية-السودان-يمكن-الاعتماد-علينا-لأجل-استقرار-ليبيا-1075388954.html
وزير خارجية السودان: يمكن الاعتماد علينا لأجل استقرار ليبيا
وزير خارجية السودان: يمكن الاعتماد علينا لأجل استقرار ليبيا
التقى السفير على الصادق، المكلف بوزارة الخارجية في السودان، بالممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، عبد الله باثيلي. 31.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-31T21:05+0000
2023-03-31T21:05+0000
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وحسب وكالة الأنباء السودانية، أكد على الصادق، أنه يمكن الاعتماد على السودان في دعم خطوات الاستقرار في ليبيا.وتابع الصادق إن استقرار ليبيا هو استقرار للسودان والمنطقة كلها.وأكد وزير الخارجية على أهمية الحوار بين الأطراف في ليبيا للعمل على تجاوز الخلافات بهدف تحقيق الاستقرار للبلاد.وعرض مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا مبادرته لإعادة الاستقرار السياسي إلى ليبيا، والخطوات التي تتم لإخراج المرتزقة من ليبيا بالتعاون مع دول الجوار.
https://sputnikarabic.ae/20230327/بعثة-الأمم-المتحدة-في-ليبيا-تدعو-لاتخاذ-إجراءات-عاجلة-بشأن-حقوق-الإنسان-1075198858.html
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أخبار السودان اليوم, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار السودان اليوم, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
وزير خارجية السودان: يمكن الاعتماد علينا لأجل استقرار ليبيا
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التقى السفير على الصادق، المكلف بوزارة الخارجية في السودان، بالممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، عبد الله باثيلي.
وحسب وكالة
الأنباء السودانية، أكد على الصادق، أنه يمكن الاعتماد على السودان في دعم خطوات الاستقرار في ليبيا.
وتابع الصادق إن استقرار ليبيا هو استقرار للسودان والمنطقة كلها.
وأكد وزير الخارجية على أهمية الحوار بين الأطراف في ليبيا للعمل على تجاوز الخلافات بهدف تحقيق الاستقرار للبلاد.
وعرض مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا
مبادرته لإعادة الاستقرار السياسي إلى ليبيا، والخطوات التي تتم لإخراج المرتزقة من ليبيا بالتعاون مع دول الجوار.