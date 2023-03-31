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https://sputnikarabic.ae/20230331/وسط-إغراءات-مالية-مستوطنون-يدعون-لذبح-القرابين-في-المسجد-الأقصى-1075358926.html
وسط إغراءات مالية.. مستوطنون يدعون لذبح "القرابين" في المسجد الأقصى
وسط إغراءات مالية.. مستوطنون يدعون لذبح "القرابين" في المسجد الأقصى
نشرت حركات استيطانية إسرائيلية، اليوم الجمعة، دعوات لذبح القرابين في المسجد الأقصى المبارك، يوم الأربعاء المقبل. 31.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-31T08:28+0000
2023-03-31T08:28+0000
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وذكرت القناة السابعة العبرية، صباح اليوم الجمعة، أن حركة "العودة إلى الجبل" الاستيطانية الإسرائيلية المتطرفة قد نشرت إعلانا بإغراءات مالية كبيرة لمن يحمل قربانا أو يذبح قربانا في المسجد الأقصى.وأفادت القناة العبرية بأن حركة "العودة إلى الجبل" أو "العائدون إلى الجبل" قد أعلنت تقديمها 500 شيكل (الدولار الأمريكي يساوي 3.62 شيكل إسرائيلي) سيتم منحها لمن سيحمل "قربانا" في المسجد الأقصى يوم الأربعاء، والذي يوافق عشية عيد الفصح اليهودي.وأعلنت الحركة الإسرائيلية المتطرفة عن تقديمها 1200 شيكل لم يذبح "قربانا" في المسجد الأقصى، وذلك ضمن حزمة مالية ضخمة تقدر بحوالي 20 ألف شيكل إسرائيلي، تحريضا على تقديم الذبائح في قلب المسجد الأقصى المبارك.وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن الحركة المتطرفة ستقدم مساعدات لعناصرها وللنشطاء المؤيدين لأفكارها في حال أوقفتهم الشرطة وهم في طريقهم لتقديم "الذبائح أو "القرابين" عشية "عيد الفصح" في الحرم القدسي الشريف.وأشارت إلى أن هذه هي السنة الثانية التي تقدم فيها حركة "العودة إلى الجبل" مكافأة مالية للنشطاء والمؤيدين الذين يتوقفون من قبل الشرطة الإسرائيلية في طريقهم لتقديم ذبيحة عيد الفصح.ولفتت إلى أن الشرطة الإسرائيلية خلال العام الماضي، قد ألقت القبض على أكثر من 20 شخصا بالقرب من المسجد الأقصى وحول مدينة القدس، كانوا في طريقهم لتقديم ذبيحة "عيد الفصح"، حيث وصل بعضهم، بالفعل، إلى أحد بوابات المسجد مع "ماعز" واعتقلتهم شرطة القدس المنتشرة هناك قبل الموعد المحدد.
https://sputnikarabic.ae/20220415/رغم-اقتحام-الشرطة-لباحاته-اعتقال-متطرفين-يهوديين-حاولا-اقتحام-المسجد-الأقصى-وبحوزتهما-قرابين-1061226346.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, القدس, المسجد الأقصى
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, القدس, المسجد الأقصى

وسط إغراءات مالية.. مستوطنون يدعون لذبح "القرابين" في المسجد الأقصى

08:28 GMT 31.03.2023
© AFP 2023 / Hazem Bader قوات الشرطة الإسرائيلية تمنع الفلسطييين من دخول المسجد الأقصى بالقدس الشرقية المحتلة، 15 أبريل 2022
قوات الشرطة الإسرائيلية تمنع الفلسطييين من دخول المسجد الأقصى بالقدس الشرقية المحتلة، 15 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2023
© AFP 2023 / Hazem Bader
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نشرت حركات استيطانية إسرائيلية، اليوم الجمعة، دعوات لذبح القرابين في المسجد الأقصى المبارك، يوم الأربعاء المقبل.
وذكرت القناة السابعة العبرية، صباح اليوم الجمعة، أن حركة "العودة إلى الجبل" الاستيطانية الإسرائيلية المتطرفة قد نشرت إعلانا بإغراءات مالية كبيرة لمن يحمل قربانا أو يذبح قربانا في المسجد الأقصى.
وأفادت القناة العبرية بأن حركة "العودة إلى الجبل" أو "العائدون إلى الجبل" قد أعلنت تقديمها 500 شيكل (الدولار الأمريكي يساوي 3.62 شيكل إسرائيلي) سيتم منحها لمن سيحمل "قربانا" في المسجد الأقصى يوم الأربعاء، والذي يوافق عشية عيد الفصح اليهودي.
وأعلنت الحركة الإسرائيلية المتطرفة عن تقديمها 1200 شيكل لم يذبح "قربانا" في المسجد الأقصى، وذلك ضمن حزمة مالية ضخمة تقدر بحوالي 20 ألف شيكل إسرائيلي، تحريضا على تقديم الذبائح في قلب المسجد الأقصى المبارك.
قوت الأمن الإسرائيلي تنتشر في باحة مسجد الأقصى، القدس، 15 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2022
رغم اقتحام الشرطة لباحاته.. اعتقال متطرفين يهوديين حاولا اقتحام المسجد الأقصى وبحوزتهما قرابين
15 أبريل 2022, 12:02 GMT
وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن الحركة المتطرفة ستقدم مساعدات لعناصرها وللنشطاء المؤيدين لأفكارها في حال أوقفتهم الشرطة وهم في طريقهم لتقديم "الذبائح أو "القرابين" عشية "عيد الفصح" في الحرم القدسي الشريف.
وأشارت إلى أن هذه هي السنة الثانية التي تقدم فيها حركة "العودة إلى الجبل" مكافأة مالية للنشطاء والمؤيدين الذين يتوقفون من قبل الشرطة الإسرائيلية في طريقهم لتقديم ذبيحة عيد الفصح.
ولفتت إلى أن الشرطة الإسرائيلية خلال العام الماضي، قد ألقت القبض على أكثر من 20 شخصا بالقرب من المسجد الأقصى وحول مدينة القدس، كانوا في طريقهم لتقديم ذبيحة "عيد الفصح"، حيث وصل بعضهم، بالفعل، إلى أحد بوابات المسجد مع "ماعز" واعتقلتهم شرطة القدس المنتشرة هناك قبل الموعد المحدد.
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