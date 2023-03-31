https://sputnikarabic.ae/20230331/وسط-إغراءات-مالية-مستوطنون-يدعون-لذبح-القرابين-في-المسجد-الأقصى-1075358926.html

وسط إغراءات مالية.. مستوطنون يدعون لذبح "القرابين" في المسجد الأقصى

وسط إغراءات مالية.. مستوطنون يدعون لذبح "القرابين" في المسجد الأقصى

نشرت حركات استيطانية إسرائيلية، اليوم الجمعة، دعوات لذبح القرابين في المسجد الأقصى المبارك، يوم الأربعاء المقبل. 31.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-31T08:28+0000

2023-03-31T08:28+0000

2023-03-31T08:28+0000

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وذكرت القناة السابعة العبرية، صباح اليوم الجمعة، أن حركة "العودة إلى الجبل" الاستيطانية الإسرائيلية المتطرفة قد نشرت إعلانا بإغراءات مالية كبيرة لمن يحمل قربانا أو يذبح قربانا في المسجد الأقصى.وأفادت القناة العبرية بأن حركة "العودة إلى الجبل" أو "العائدون إلى الجبل" قد أعلنت تقديمها 500 شيكل (الدولار الأمريكي يساوي 3.62 شيكل إسرائيلي) سيتم منحها لمن سيحمل "قربانا" في المسجد الأقصى يوم الأربعاء، والذي يوافق عشية عيد الفصح اليهودي.وأعلنت الحركة الإسرائيلية المتطرفة عن تقديمها 1200 شيكل لم يذبح "قربانا" في المسجد الأقصى، وذلك ضمن حزمة مالية ضخمة تقدر بحوالي 20 ألف شيكل إسرائيلي، تحريضا على تقديم الذبائح في قلب المسجد الأقصى المبارك.وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن الحركة المتطرفة ستقدم مساعدات لعناصرها وللنشطاء المؤيدين لأفكارها في حال أوقفتهم الشرطة وهم في طريقهم لتقديم "الذبائح أو "القرابين" عشية "عيد الفصح" في الحرم القدسي الشريف.وأشارت إلى أن هذه هي السنة الثانية التي تقدم فيها حركة "العودة إلى الجبل" مكافأة مالية للنشطاء والمؤيدين الذين يتوقفون من قبل الشرطة الإسرائيلية في طريقهم لتقديم ذبيحة عيد الفصح.ولفتت إلى أن الشرطة الإسرائيلية خلال العام الماضي، قد ألقت القبض على أكثر من 20 شخصا بالقرب من المسجد الأقصى وحول مدينة القدس، كانوا في طريقهم لتقديم ذبيحة "عيد الفصح"، حيث وصل بعضهم، بالفعل، إلى أحد بوابات المسجد مع "ماعز" واعتقلتهم شرطة القدس المنتشرة هناك قبل الموعد المحدد.

https://sputnikarabic.ae/20220415/رغم-اقتحام-الشرطة-لباحاته-اعتقال-متطرفين-يهوديين-حاولا-اقتحام-المسجد-الأقصى-وبحوزتهما-قرابين-1061226346.html

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