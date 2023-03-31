https://sputnikarabic.ae/20230331/-بأبكر-فترة-وأخف-وزن-عند-الولادة-3-توائم-بريطانيات-ضمن-موسوعة-غينيس-1075373955.html

بأبكر فترة وأخف وزن عند الولادة... 3 توائم بريطانيات ضمن موسوعة "غينيس"

بأبكر فترة وأخف وزن عند الولادة... 3 توائم بريطانيات ضمن موسوعة "غينيس"

حقق ثلاثة توائم من المملكة المتحدة رقمين قياسيين في موسوعة "غينيس" لولادة أبكر مرحلة وأخف وزن عند الولادة. 31.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-31T12:53+0000

2023-03-31T12:53+0000

2023-03-31T12:53+0000

العالم

توأم

ولادة

موسوعة غينيس

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ووفقا لموقع "إنديا تي في"، فقد ولدت التوائم الثلاث خلال 22 أسبوعا و5 أيام فقط بوزن إجمالي 1.284 كغم (2.83 رطلا).وُلدت الطفلة الأولى ووزنها رطلا واحدا وتم لفها على الفور بغلاف بوليثين الذي كان بمثابة رحم مؤقت، مما يقلل من خطر انخفاض درجة حرارة الجسم.وولدت الطفلة الثانية بوزن 0.89 رطلا، ثم الطفلة الثالثة بوزن 0.91 أونصة عن طريق الولادة القيصرية الطارئة.اكتشفت والدتهم، ميكايلا وايت، أنها حامل بثلاثة توائم في الأسبوع التاسع عشر، وهو ما فاجأها. بعد ثلاثة أسابيع، ولدت بدعم من شريكها، جيسون هوبكنز، والفريق الطبي المكون من 21 طبيبا وممرضة. على الرغم من أنها كانت تجربة مؤلمة، فقد طُلب من الأطفال الثلاثة التنفس بشكل مستقل لمدة عشر ثوانٍ قبل أن يتدخل الطاقم الطبي لتوفير الأكسجين. بقي التوائم الثلاثة في وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة لعدة أشهر. سُمح لروبي روز وبيتون جين بالمغادرة في يوليو، بينما بقيت بورشا ماي حتى أكتوبر.الآن يبلغ من العمر عامين، يعيش التوائم الثلاثة بدرجات متفاوتة من الشلل الدماغي، مع قدرة روبي روز على الأكل والزحف والمشي بشكل مستقل، بينما يعاني بورشا ماي وبيتون جين من صعوبات في الحركة ويتطلبان أنابيب تغذية.تمتلك العائلة قناة TikTok ،hopkinstribe، مع أكثر من 10000 متابع يرسمون رحلة التوائم الثلاث، ويسلط الضوء على تحدياتهم ويزيد من الوعي بالشلل الدماغي، واكتئاب ما بعد الولادة عند الذكور واضطراب ما بعد الصدمة.واجهت الأسرة العديد من التحديات على مدار العامين الماضيين، بما في ذلك فقدان وظائفهم بسبب Covid-19 وطردهم من منزلهم. ويعتقدون أن ضغوط تلك الأشهر ساهمت في المخاض المبكر لميكايلا، مما أدى إلى الولادة المبكرة لثلاثة توائم. على الرغم من هذه الصعوبات، احتفل التوائم الثلاثة بعيد ميلادهم الثاني مع والدتهم وأبيهم واثنين من أشقائهم الأكبر سنا. واجه كلا الوالدين تحديات، لكنهما عملا معا لدعم بعضهما البعض وأطفالهما.

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العالم, توأم, ولادة, موسوعة غينيس