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بوتين يعفي سفيري روسيا لدى لاتفيا وإستونيا
Артиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230331/-روسيا-تطرد-موظفا-من-البعثة-الدبلوماسية-الإستونية-لديها-1075368334.html
روسيا تطرد موظفا من البعثة الدبلوماسية الإستونية لديها
روسيا تطرد موظفا من البعثة الدبلوماسية الإستونية لديها
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن موظفًا بالسفارة الإستونية في موسكو، بات شخصًا غير مرغوب فيه. 31.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-31T09:51+0000
2023-03-31T09:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان الخارجية الروسية: "تم استدعاء القائمة بأعمال إستونيا في روسيا، جان فانامولدر، في 31 آذار/ مارس، إلى الخارجية الروسية، حيث تم تقديم مذكرة احتجاج من قبل روسيا على طرد إستونيا لموظف في السفارة الروسية لدى تالين، في 24 آذار/مارس، دون إبداء أي أسباب".وأضاف البيان: "استنادًا إلى مبدأ المعاملة بالمثل، تم إعلان أحد دبلوماسيي سفارة إستونيا "شخصًا غير مرغوب فيه"، ويجب عليه مغادرة الأراضي الروسية في نفس الوقت الذي حدده الجانب الإستوني لمغادرة زميلنا".كما تم الإعراب عن أن موسكو ستضطر إلى رد آخر على الأنشطة الاستفزازية للسلطات الإستونية ضد روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230331/بوتين-يقيل-سفيري-روسيا-لدى-لاتفيا-وإستونيا---1075368016.html
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روسيا

روسيا تطرد موظفا من البعثة الدبلوماسية الإستونية لديها

09:51 GMT 31.03.2023
© Sputnik . Владимир Песня / الانتقال إلى بنك الصورمبنى وزارة الخارجية الروسية
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2023
© Sputnik . Владимир Песня
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن موظفًا بالسفارة الإستونية في موسكو، بات شخصًا غير مرغوب فيه.
وجاء في بيان الخارجية الروسية: "تم استدعاء القائمة بأعمال إستونيا في روسيا، جان فانامولدر، في 31 آذار/ مارس، إلى الخارجية الروسية، حيث تم تقديم مذكرة احتجاج من قبل روسيا على طرد إستونيا لموظف في السفارة الروسية لدى تالين، في 24 آذار/مارس، دون إبداء أي أسباب".
فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوتين يعفي سفيري روسيا لدى لاتفيا وإستونيا
09:32 GMT
وأضاف البيان: "استنادًا إلى مبدأ المعاملة بالمثل، تم إعلان أحد دبلوماسيي سفارة إستونيا "شخصًا غير مرغوب فيه"، ويجب عليه مغادرة الأراضي الروسية في نفس الوقت الذي حدده الجانب الإستوني لمغادرة زميلنا".
كما تم الإعراب عن أن موسكو ستضطر إلى رد آخر على الأنشطة الاستفزازية للسلطات الإستونية ضد روسيا.
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Военнослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:17 GMT
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