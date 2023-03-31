https://sputnikarabic.ae/20230331/-روسيا-تطرد-موظفا-من-البعثة-الدبلوماسية-الإستونية-لديها-1075368334.html
روسيا تطرد موظفا من البعثة الدبلوماسية الإستونية لديها
روسيا تطرد موظفا من البعثة الدبلوماسية الإستونية لديها
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن موظفًا بالسفارة الإستونية في موسكو، بات شخصًا غير مرغوب فيه. 31.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-31T09:51+0000
2023-03-31T09:51+0000
2023-03-31T09:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان الخارجية الروسية: "تم استدعاء القائمة بأعمال إستونيا في روسيا، جان فانامولدر، في 31 آذار/ مارس، إلى الخارجية الروسية، حيث تم تقديم مذكرة احتجاج من قبل روسيا على طرد إستونيا لموظف في السفارة الروسية لدى تالين، في 24 آذار/مارس، دون إبداء أي أسباب".وأضاف البيان: "استنادًا إلى مبدأ المعاملة بالمثل، تم إعلان أحد دبلوماسيي سفارة إستونيا "شخصًا غير مرغوب فيه"، ويجب عليه مغادرة الأراضي الروسية في نفس الوقت الذي حدده الجانب الإستوني لمغادرة زميلنا".كما تم الإعراب عن أن موسكو ستضطر إلى رد آخر على الأنشطة الاستفزازية للسلطات الإستونية ضد روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230331/بوتين-يقيل-سفيري-روسيا-لدى-لاتفيا-وإستونيا---1075368016.html
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روسيا
روسيا تطرد موظفا من البعثة الدبلوماسية الإستونية لديها
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن موظفًا بالسفارة الإستونية في موسكو، بات شخصًا غير مرغوب فيه.
وجاء في بيان الخارجية الروسية: "تم استدعاء القائمة بأعمال إستونيا في روسيا، جان فانامولدر، في 31 آذار/ مارس، إلى الخارجية الروسية، حيث تم تقديم مذكرة احتجاج من قبل روسيا على طرد إستونيا لموظف في السفارة الروسية لدى تالين، في 24 آذار/مارس، دون إبداء أي أسباب".
وأضاف البيان: "استنادًا إلى مبدأ المعاملة بالمثل، تم إعلان أحد دبلوماسيي سفارة إستونيا "شخصًا غير مرغوب فيه"، ويجب عليه مغادرة الأراضي الروسية في نفس الوقت الذي حدده الجانب الإستوني لمغادرة زميلنا".
كما تم الإعراب عن أن موسكو ستضطر إلى رد آخر على الأنشطة الاستفزازية للسلطات الإستونية ضد روسيا.