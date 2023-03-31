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نزول أنصار ترامب إلى الشارع بولاية فلوريدا للاحتجاج على لائحة الاتهام... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20230331/-نزول-أنصار-ترامب-إلى-الشارع-في-ولاية-فلوريدا-للاحتجاج-على-لائحة-الاتهام-1075351842.html
نزول أنصار ترامب إلى الشارع بولاية فلوريدا للاحتجاج على لائحة الاتهام... فيديو
نزول أنصار ترامب إلى الشارع بولاية فلوريدا للاحتجاج على لائحة الاتهام... فيديو
تجمع أنصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الجمعة، بالقرب من منتجع مار-أ-لاجو في بالم بيتش، بولاية فلوريدا، للاحتجاج على لائحة الاتهام الموجه... 31.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-31T00:31+0000
2023-03-31T00:56+0000
ترامب
دونالد ترامب
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وقام المحتجون برفع الأعلام واللافتات، فيما قاد آخرون سياراتهم مطلقين أبواقها احتجاجا على لائحة اتهام ترامب، بحسب قناة WPEC التلفزيونية.يأتي هذا بعد أن صوّتت هيئة محلّفين كبرى في نيويورك على توجيه الاتهام إلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشأن مدفوعات ماليّة جرى تسديدها لشراء صمت نجمة أفلام إباحيّة حول علاقة مزعومة معه قبل انتخابات عام 2016, ووصف ترامب، الذي يعتزم الترشح في الانتخابات الرئاسية عام 2024، الاتهامات بأنها "مطاردة ساحرة".من جانبه، وصف حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس، الذي قد يتحدى ترامب في الانتخابات الرئاسية القادمة، الاتهامات بأنها "غير أمريكية"، وأن النظام القانوني يتم "تسليحه" لتحقيق أجندة سياسية.ووفقا لهيئة المحلفين الكبرى، دفع محامي ترامب، مايكل كوهين 130 ألف دولار للممثلة الإباحية السابقة ستورمي دانيلز خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2016 لسحب علاقتها المزعومة بترامب عام 2006.وفي عام 2018، أعلنت دانيلز مرة أخرى عن مزاعم تتعلق بصلتها بترامب، واتهمت كوهين أيضا بمحاولة ترهيبها من أجل التستر على هذه القصة، وحاولت بالفعل توجيه اتهامات ضد ترامب في المحكمة، ولكن في عام 2018، تم رفض الدعوى لمحاولة اتهام الرئيس السابق بالتشهير.وأفادت وسائل الإعلام، أنه من المتوقع أن تشمل التهم الموجهة إلى ترامب تزوير وثائق، حيث وصفت منظمة ترامب الأموال التي دفعتها للممثلة بأنها "مصاريف قانونية".وفي الوقت نفسه، بموجب قانون نيويورك، يمكن أن يعتبر تزوير المستندات جريمة جنائية، وفي أسوأ الأحوال، قد يواجه ترامب ما يصل إلى 4 سنوات في السجن.
https://sputnikarabic.ae/20230331/رئيس-مجلس-النواب-الأمريكي-اتهام-ترامب-استغلال-غير-المسبوق-للسلطة-1075351644.html
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ترامب, دونالد ترامب
ترامب, دونالد ترامب

نزول أنصار ترامب إلى الشارع بولاية فلوريدا للاحتجاج على لائحة الاتهام... فيديو

00:31 GMT 31.03.2023 (تم التحديث: 00:56 GMT 31.03.2023)
© AFP 2023 / Angela Weissأنصار الرئيس السابق دونالد ترامب، حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية، الولايات المتحدة 7 نوفمبر 2022
أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب، حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية، الولايات المتحدة 7 نوفمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2023
© AFP 2023 / Angela Weiss
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تجمع أنصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الجمعة، بالقرب من منتجع مار-أ-لاجو في بالم بيتش، بولاية فلوريدا، للاحتجاج على لائحة الاتهام الموجه لترامب.
وقام المحتجون برفع الأعلام واللافتات، فيما قاد آخرون سياراتهم مطلقين أبواقها احتجاجا على لائحة اتهام ترامب، بحسب قناة WPEC التلفزيونية.
يأتي هذا بعد أن صوّتت هيئة محلّفين كبرى في نيويورك على توجيه الاتهام إلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشأن مدفوعات ماليّة جرى تسديدها لشراء صمت نجمة أفلام إباحيّة حول علاقة مزعومة معه قبل انتخابات عام 2016,
ووصف ترامب، الذي يعتزم الترشح في الانتخابات الرئاسية عام 2024، الاتهامات بأنها "مطاردة ساحرة".
من جانبه، وصف حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس، الذي قد يتحدى ترامب في الانتخابات الرئاسية القادمة، الاتهامات بأنها "غير أمريكية"، وأن النظام القانوني يتم "تسليحه" لتحقيق أجندة سياسية.
ووفقا لهيئة المحلفين الكبرى، دفع محامي ترامب، مايكل كوهين 130 ألف دولار للممثلة الإباحية السابقة ستورمي دانيلز خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2016 لسحب علاقتها المزعومة بترامب عام 2006.
وفي عام 2018، أعلنت دانيلز مرة أخرى عن مزاعم تتعلق بصلتها بترامب، واتهمت كوهين أيضا بمحاولة ترهيبها من أجل التستر على هذه القصة، وحاولت بالفعل توجيه اتهامات ضد ترامب في المحكمة، ولكن في عام 2018، تم رفض الدعوى لمحاولة اتهام الرئيس السابق بالتشهير.
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00:29 GMT
وأفادت وسائل الإعلام، أنه من المتوقع أن تشمل التهم الموجهة إلى ترامب تزوير وثائق، حيث وصفت منظمة ترامب الأموال التي دفعتها للممثلة بأنها "مصاريف قانونية".
وفي الوقت نفسه، بموجب قانون نيويورك، يمكن أن يعتبر تزوير المستندات جريمة جنائية، وفي أسوأ الأحوال، قد يواجه ترامب ما يصل إلى 4 سنوات في السجن.
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