https://sputnikarabic.ae/20230401/أغويرو-يثير-الذعر-على-الهواء-إثر-إصابته-بأزمة-قلبية-فيديو-1075406933.html

أغويرو يثير الذعر على الهواء إثر إصابته بأزمة قلبية... فيديو

أغويرو يثير الذعر على الهواء إثر إصابته بأزمة قلبية... فيديو

تعرض الأرجنتيني سيرخيو أغويرو أسطورة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي إلى أزمة قلبية أثناء ظهوره في بث مباشر عبر تطبيق "تويتش". 01.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-01T13:07+0000

2023-04-01T13:07+0000

2023-04-01T13:07+0000

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وحسب صحيفة "ماركا"، أغويرو كان ضيفا في البث المباشر الخاص بالمؤثر الإسباني الشهير إيباي للانوس.وأثناء البث المباشر، عادت أشباح المرض الذي أجبر أغويرو على الاعتزال، حيث توقف اللاعب عن الحديث فجأة، ووضع يده على صدره ناحية القلب.إيباي تدخل سريعا للاطمئنان على أغويرو، وسأله: "ماذا يحدث هنا؟"، ليجيب الأرجنتيني: "أعتقد أنني كنت أعاني من عدم انتظام ضربات القلب".وبعد ذلك، سأله إيباي مجددًا عما إذا كان من الضروري الاتصال بطبيب، لكن أغويرو طمأنه موضحًا ما حدث.وقال أغويرو: "لقد كانت الشريحة التي تتحكم في ضربات القلب وترسل الإشارات".جهاز تنظيم ضربات القلب الذي اضطر الأرجنتيني لزرعه نبه أغويرو إلى حدوث أزمة قلبية بسيطة، وتم ضبطها عن طريق الجهاز بصورة آلية دون تدخل.ولعب أغويرو لمانشستر سيتي من 2013 إلى 2021 وانتقل إلى برشلونة في صيف 2021.وظهر النجم الأرجنتيني للمرة الأخيرة مع برشلونة يوم 30 أكتوبر/تشرين الأول 2021، في مواجهة ديبورتيفو ألافيس، ضمن الجولة الـ 12 من الدوري الإسباني، حيث سقط على الأرض في الدقيقة الـ43، بعدما شعر بآلام في الصدر لم يتمكن على أثرها من إكمال المواجهة.ونقل برشلونة لاعبه إلى المستشفى، لتكشف الفحوصات الطبية، عن معاناة أغويرو من مشاكل في القلب، احتاج على أثرها للراحة لمدة 3 أشهر.لكن الأمور لم تسر على ما يرام، حيث أجبرت نتائج الفحوص الطبية الأخيرة أغويرو على إنهاء مسيرته الكروية.

https://sputnikarabic.ae/20211215/أغويرو-يعتزل-ممارسة-كرة-القدم-رسميا-1053962393.html

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