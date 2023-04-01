https://sputnikarabic.ae/20230401/ألمانيا-تقليص-النشاط-الأمريكي-في-الناتو-سيكون-الخيار-الأسوأ-لأوروبا-1075407554.html

ألمانيا: تقليص النشاط الأمريكي في الناتو سيكون الخيار الأسوأ لأوروبا

ألمانيا: تقليص النشاط الأمريكي في الناتو سيكون الخيار الأسوأ لأوروبا

صرّح وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، اليوم السبت، أن الاتحاد الأوروبي سيواجه تحديات خطيرة إذا توقف الرئيس الأمريكي المقبل عن الاهتمام بالقضايا الأوروبية... 01.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-01T13:36+0000

2023-04-01T13:36+0000

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وقال بيستوريوس في مقابلة مع صحيفة "Welt am Sonntag": "إذا حدث السيناريو الأسوأ وجاء رئيس أمريكي إلى البيت الأبيض ونأى بنفسه عن أوروبا وحلف شمال الأطلسي، فسنواجه تحديات يصعب تخيلها الآن".وشدد بيستوريوس على أن هذا يعني أنه من الضروري "تعزيز المسؤولية الأوروبية عن الأمن والدفاع في أوروبا".ستجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية في أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.وفي وقت سابق، كان الجمهوري دونالد ترامب الذي ينتقد الناتو، قد أعلن بالفعل عن نيته الترشح للرئاسة عام 2024.

https://sputnikarabic.ae/20230401/وزير-الدفاع-الألماني-لا-يمكن-سد-فجوات-التسليح-بحلول-عام-2030-1075397347.html

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