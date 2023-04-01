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https://sputnikarabic.ae/20230401/ألمانيا-تقليص-النشاط-الأمريكي-في-الناتو-سيكون-الخيار-الأسوأ-لأوروبا-1075407554.html
ألمانيا: تقليص النشاط الأمريكي في الناتو سيكون الخيار الأسوأ لأوروبا
ألمانيا: تقليص النشاط الأمريكي في الناتو سيكون الخيار الأسوأ لأوروبا
صرّح وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، اليوم السبت، أن الاتحاد الأوروبي سيواجه تحديات خطيرة إذا توقف الرئيس الأمريكي المقبل عن الاهتمام بالقضايا الأوروبية... 01.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-01T13:36+0000
2023-04-01T13:36+0000
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وقال بيستوريوس في مقابلة مع صحيفة "Welt am Sonntag": "إذا حدث السيناريو الأسوأ وجاء رئيس أمريكي إلى البيت الأبيض ونأى بنفسه عن أوروبا وحلف شمال الأطلسي، فسنواجه تحديات يصعب تخيلها الآن".وشدد بيستوريوس على أن هذا يعني أنه من الضروري "تعزيز المسؤولية الأوروبية عن الأمن والدفاع في أوروبا".ستجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية في أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.وفي وقت سابق، كان الجمهوري دونالد ترامب الذي ينتقد الناتو، قد أعلن بالفعل عن نيته الترشح للرئاسة عام 2024.
https://sputnikarabic.ae/20230401/وزير-الدفاع-الألماني-لا-يمكن-سد-فجوات-التسليح-بحلول-عام-2030-1075397347.html
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أخبار ألمانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار ألمانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن

ألمانيا: تقليص النشاط الأمريكي في الناتو سيكون الخيار الأسوأ لأوروبا

13:36 GMT 01.04.2023
© AFP 2023 / BRITTA PEDERSENبوريس بيستوريوس وزير الدفاع الألماني في مؤتمر صحفي (قبل تسلمه الحقيبة الوزارية) في برلين بتاريخ 11 ديسمبر 2020
بوريس بيستوريوس وزير الدفاع الألماني في مؤتمر صحفي (قبل تسلمه الحقيبة الوزارية) في برلين بتاريخ 11 ديسمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2023
© AFP 2023 / BRITTA PEDERSEN
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صرّح وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، اليوم السبت، أن الاتحاد الأوروبي سيواجه تحديات خطيرة إذا توقف الرئيس الأمريكي المقبل عن الاهتمام بالقضايا الأوروبية وحلف شمال الأطلسي.
وقال بيستوريوس في مقابلة مع صحيفة "Welt am Sonntag": "إذا حدث السيناريو الأسوأ وجاء رئيس أمريكي إلى البيت الأبيض ونأى بنفسه عن أوروبا وحلف شمال الأطلسي، فسنواجه تحديات يصعب تخيلها الآن".

وأضاف بيستوريوس: "سيتعين على الرئيس الأمريكي المقبل أن يولي مزيدًا من الاهتمام لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ".

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09:04 GMT
وشدد بيستوريوس على أن هذا يعني أنه من الضروري "تعزيز المسؤولية الأوروبية عن الأمن والدفاع في أوروبا".
ستجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية في أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.
وفي وقت سابق، كان الجمهوري دونالد ترامب الذي ينتقد الناتو، قد أعلن بالفعل عن نيته الترشح للرئاسة عام 2024.
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