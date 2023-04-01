https://sputnikarabic.ae/20230401/أمريكا-تطلب-من-تركيا-والعراق-استئناف-تصدير-نفط-إقليم-كردستان-1075400797.html
أمريكا تطلب من تركيا والعراق استئناف تصدير نفط إقليم كردستان
أمريكا تطلب من تركيا والعراق استئناف تصدير نفط إقليم كردستان
أعلن مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، أن بلاده طلبت من تركيا والعراق استئناف تصدير نفط إقليم كردستان عبر خط الأنابيب الرابط بين الإقليم وتركيا. 01.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-01T10:57+0000
2023-04-01T10:57+0000
2023-04-01T10:57+0000
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ونقلت شبكة "رووداو" الكردية، عن المسؤول، الذي لم تذكر اسمه، قوله إن "قطع إمداد العالم بالطاقة لا يخدم مصالح أي جهة".وأضاف المسؤول أن الولايات المتحدة تواصل مطالبة المسؤولين في الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان "بحل مشكلات الموازنة والهيدروكربون (النفط والغاز) بما يخدم مصالح المواطنين في العراق ووفقا لما يمليه الدستور العراقي".وقضت محكمة تحكيم دولية، في نهاية مارس/آذار الماضي، "بفوز العراق في القضية طويلة الأمد ضد تركيا بشأن صادرات النفط الخام من إقليم كردستان".وذكرت وكالة "بلومبرغ"، أن "محكمة التحكيم الدولية، التابعة لغرفة التجارة الدولية، في باريس حكمت لصالح العراق"، مشيرة إلى أن بغداد اتهمت أنقرة بانتهاك اتفاق عبور خط أنابيب النفط، الموقع عام 1973، بالسماح لها بصادرات النفط الخام من حكومة إقليم كردستان، الخاضع لحكم شبه ذاتي، دون موافقته.وأكد الوكالة أن "تركيا لن تسمح لشحنات النفط الخام من إقليم كردستان العراق بمغادرة ميناء جيهان الساحلي بدون موافقة من الحكومة الاتحادية في بغداد".من جانبه، أعلن العراق أن "قرار هيئة التحكيم لا يشكل عائقا أمام تطوير وتوسيع العلاقات الثنائية بما يحقق المصالح المشتركة مع احتفاظ العراق بسلطاته الدستورية وسيادته على جميع ثرواته".وقالت وزارة النفط العراقية إنها "ستقوم ببحث آليات تصدير النفط العراقي عبر ميناء جيهان التركي مع الجهات المعنية في الإقليم ومع السلطات التركية، وفقاً للمعطيات الجديدة، وبما يضمن إدامة الصادرات النفطية، بكامل الكميات المخصصة من جميع الحقول النفطية بما فيها الإقليم".
https://sputnikarabic.ae/20230325/العراق-يعلن-كسب-دعوى-تحكيم-في-قضية-تصدير-نفط-عبر-تركيا-1075129592.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار تركيا اليوم, أخبار كردستان, اقتصاد, الأخبار, العالم, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار تركيا اليوم, أخبار كردستان, اقتصاد, الأخبار, العالم, العالم العربي
أمريكا تطلب من تركيا والعراق استئناف تصدير نفط إقليم كردستان
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أعلن مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، أن بلاده طلبت من تركيا والعراق استئناف تصدير نفط إقليم كردستان عبر خط الأنابيب الرابط بين الإقليم وتركيا.
ونقلت
شبكة "رووداو" الكردية، عن المسؤول، الذي لم تذكر اسمه، قوله إن "قطع إمداد العالم بالطاقة لا يخدم مصالح أي جهة".
وأضاف المسؤول أن الولايات المتحدة تواصل مطالبة المسؤولين في الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان "بحل مشكلات الموازنة والهيدروكربون (النفط والغاز) بما يخدم مصالح المواطنين في العراق ووفقا لما يمليه الدستور العراقي".
وقضت محكمة تحكيم دولية، في نهاية مارس/آذار الماضي، "بفوز العراق في القضية طويلة الأمد ضد تركيا بشأن صادرات النفط الخام من إقليم كردستان".
وذكرت وكالة
"بلومبرغ"، أن "محكمة التحكيم الدولية، التابعة لغرفة التجارة الدولية، في باريس حكمت لصالح العراق"، مشيرة إلى أن بغداد اتهمت أنقرة بانتهاك اتفاق عبور خط أنابيب النفط، الموقع عام 1973، بالسماح لها بصادرات النفط الخام من حكومة إقليم كردستان، الخاضع لحكم شبه ذاتي، دون موافقته.
وأكد الوكالة أن "تركيا لن تسمح لشحنات النفط الخام من إقليم كردستان العراق بمغادرة ميناء جيهان الساحلي بدون موافقة من الحكومة الاتحادية في بغداد".
من جانبه، أعلن العراق أن "قرار هيئة التحكيم لا يشكل عائقا أمام تطوير وتوسيع العلاقات الثنائية
بما يحقق المصالح المشتركة مع احتفاظ العراق بسلطاته الدستورية وسيادته على جميع ثرواته".
وقالت وزارة النفط العراقية إنها "ستقوم ببحث آليات تصدير النفط العراقي عبر ميناء جيهان التركي مع الجهات المعنية في الإقليم ومع السلطات التركية، وفقاً للمعطيات الجديدة، وبما يضمن إدامة الصادرات النفطية
، بكامل الكميات المخصصة من جميع الحقول النفطية بما فيها الإقليم".