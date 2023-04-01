عربي
https://sputnikarabic.ae/20230401/أنصار-الله-تتهم-التحالف-العربي-باستحداث-قاعدة-عسكرية-في-جزيرة-بسقطرى-1075390948.html
"أنصار الله" تتهم التحالف العربي باستحداث قاعدة عسكرية في جزيرة بسقطرى
"أنصار الله" تتهم التحالف العربي باستحداث قاعدة عسكرية في جزيرة بسقطرى
اتهمت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، اليوم السبت، التحالف العربي بقيادة السعودية، بتحويل إحدى جزر أرخبيل سقطرى اليمني على المحيط الهندي جنوب اليمن، إلى... 01.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-01T03:32+0000
2023-04-01T03:32+0000
جزيرة سقطرى
أنصار الله
قوات التحالف العربي
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/06/1053627730_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_ae6d6627e14fc8ca931aab0fc564c403.jpg
القاهرة - سبوتنيك. وقالت وزارة الثروة السمكية في حكومة "الإنقاذ الوطني" المشكلة من "أنصار الله"، حسب ما نقل تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم الجماعة، إنها "تدين الاستحداثات بجزيرة عبدالكوري في سقطرى وتحويلها إلى قاعدة عسكرية".وأضافت: "تحالف العدوان [في إشارة إلى التحالف العربي] يحتل بعض جزر اليمن وشواطئها ويدمر بيئتها ويهجر أبناءها".وذكرت أن "قوات إماراتية جديدة وصلت إلى مطار حديبو تمهيداً لنقلها إلى جزيرة عبدالكوري".ودعت وزارة الثروة السمكية في صنعاء، مجلس الأمن والأمم المتحدة والمنظمات إلى "تحمل مسؤولية الاعتداء على الجزر اليمنية واحتلالها وطرد أبنائها من قبل دول تحالف العدوان"، على حد قولها.وسقطرى، أرخبيل مكون من 6 جزر على المحيط الهندي قبالة سواحل القرن الإفريقي بالقرب من خليج عدن، وتبعد نحو 380 كيلومترا "240 ميلاً بحرياً" جنوب شبه الجزيرة العربية، وصنفته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في العام 2008م كأحد مواقع التراث العالمي.وكانت تقارير إعلامية تحدثت في آب/ أغسطس 2020م عن توفير الإمارات موطئ قدم لإسرائيل في جزيرة سقطرى جنوبي اليمن لإنشاء قواعد عسكرية لرصد التحركات البحرية الإيرانية، وتحليل الحركة البحرية والجوية في جنوب البحر الأحمر.
https://sputnikarabic.ae/20221113/مصدر-في-حكومة-صنعاء-طائراتنا-تحلق-فوق-سقطرى-للمرة-الأولى-منذ-بداية-الحرب-1070120403.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/06/1053627730_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_e4adb5a05e2f49d8327db0199f9fdbc0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
جزيرة سقطرى, أنصار الله, قوات التحالف العربي, العالم العربي
جزيرة سقطرى, أنصار الله, قوات التحالف العربي, العالم العربي

"أنصار الله" تتهم التحالف العربي باستحداث قاعدة عسكرية في جزيرة بسقطرى

03:32 GMT 01.04.2023
© Sputnik . Ahmed Abdel-Wahabسقطرى "الجزيرة المقدسة" في قلب المحيط الهندي
سقطرى الجزيرة المقدسة في قلب المحيط الهندي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2023
© Sputnik . Ahmed Abdel-Wahab
تابعنا عبرTelegram
اتهمت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، اليوم السبت، التحالف العربي بقيادة السعودية، بتحويل إحدى جزر أرخبيل سقطرى اليمني على المحيط الهندي جنوب اليمن، إلى قاعدة عسكرية.
القاهرة - سبوتنيك. وقالت وزارة الثروة السمكية في حكومة "الإنقاذ الوطني" المشكلة من "أنصار الله"، حسب ما نقل تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم الجماعة، إنها "تدين الاستحداثات بجزيرة عبدالكوري في سقطرى وتحويلها إلى قاعدة عسكرية".
طائرة مسيرة بدون طيار - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2022
مصدر في حكومة صنعاء: طائراتنا تحلق فوق سقطرى للمرة الأولى منذ بداية الحرب
13 نوفمبر 2022, 14:53 GMT
وأضافت: "تحالف العدوان [في إشارة إلى التحالف العربي] يحتل بعض جزر اليمن وشواطئها ويدمر بيئتها ويهجر أبناءها".
وذكرت أن "قوات إماراتية جديدة وصلت إلى مطار حديبو تمهيداً لنقلها إلى جزيرة عبدالكوري".
ودعت وزارة الثروة السمكية في صنعاء، مجلس الأمن والأمم المتحدة والمنظمات إلى "تحمل مسؤولية الاعتداء على الجزر اليمنية واحتلالها وطرد أبنائها من قبل دول تحالف العدوان"، على حد قولها.
وسقطرى، أرخبيل مكون من 6 جزر على المحيط الهندي قبالة سواحل القرن الإفريقي بالقرب من خليج عدن، وتبعد نحو 380 كيلومترا "240 ميلاً بحرياً" جنوب شبه الجزيرة العربية، وصنفته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في العام 2008م كأحد مواقع التراث العالمي.
وكانت تقارير إعلامية تحدثت في آب/ أغسطس 2020م عن توفير الإمارات موطئ قدم لإسرائيل في جزيرة سقطرى جنوبي اليمن لإنشاء قواعد عسكرية لرصد التحركات البحرية الإيرانية، وتحليل الحركة البحرية والجوية في جنوب البحر الأحمر.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 20:33 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала