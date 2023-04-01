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Артиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230401/أوكرانيا-تطلب-100-ناقلة-جند-مدرعة-من-طراز-روسوماك-من-بولندا-1075399279.html
أوكرانيا تطلب 100 ناقلة جند مدرعة من طراز "روسوماك" من بولندا
أوكرانيا تطلب 100 ناقلة جند مدرعة من طراز "روسوماك" من بولندا
صرّح رئيس الوزراء البولندي ماتيوز مورافيتسكي، أن أوكرانيا طلبت 100 ناقلة جند مدرعة من طراز "روسوماك" من بولندا. 01.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-01T10:07+0000
2023-04-01T10:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
بولندا
أخبار أوكرانيا
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وقال مورافيتسكي للصحفيين: "أمس تلقيت طلبًا لشراء 100 ناقلة جند مدرعة "روسوماك" من رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال".وأضاف مورافيتسكي: "سيتم الدفع مقابل "روسوماك" من الأموال الأوروبية التي نتلقاها، وكذلك من الأموال الأمريكية التي تتلقاها أوكرانيا".حاملة الجنود المدرعة البولندية "روسوماك" هي حاملة أفراد مدرعة بعجلات تم تصنيعها على أساس نسخة أساسية مرخصة من آلة "AMV XC-360p" التي صممتها شركة "باتريا" الفنلندية. في الإصدار الأساسي، يتم تسليحها بمدفع عيار 30 ملم.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.من جهتها أكدت موسكو، في أكثر من مناسبة، أن العملية العسكرية في دونباس لن تتوقف؛ إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.وأرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة.
https://sputnikarabic.ae/20230401/نجل-المستشار-الألماني-السابق-يقترح-مبادرة-سلام-بشأن-أوكرانيا-1075398146.html
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روسيا, بولندا, أخبار أوكرانيا
روسيا, بولندا, أخبار أوكرانيا

أوكرانيا تطلب 100 ناقلة جند مدرعة من طراز "روسوماك" من بولندا

10:07 GMT 01.04.2023
© Sputnik . Valeriy Melnikovناقلة جند تعرضت لقصف الجيش أوكراني، في بلدة شياستيا، جمهورية لوغانسك الشعبية، 2 مارس 2022
ناقلة جند تعرضت لقصف الجيش أوكراني، في بلدة شياستيا، جمهورية لوغانسك الشعبية، 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2023
© Sputnik . Valeriy Melnikov
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صرّح رئيس الوزراء البولندي ماتيوز مورافيتسكي، أن أوكرانيا طلبت 100 ناقلة جند مدرعة من طراز "روسوماك" من بولندا.
وقال مورافيتسكي للصحفيين: "أمس تلقيت طلبًا لشراء 100 ناقلة جند مدرعة "روسوماك" من رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال".
وأضاف مورافيتسكي: "سيتم الدفع مقابل "روسوماك" من الأموال الأوروبية التي نتلقاها، وكذلك من الأموال الأمريكية التي تتلقاها أوكرانيا".
حاملة الجنود المدرعة البولندية "روسوماك" هي حاملة أفراد مدرعة بعجلات تم تصنيعها على أساس نسخة أساسية مرخصة من آلة "AMV XC-360p" التي صممتها شركة "باتريا" الفنلندية. في الإصدار الأساسي، يتم تسليحها بمدفع عيار 30 ملم.
أحد عناصر قوات حفظ السلام (ضمن منظمة معاهدة الأمن الجماعي) في مطار ألماتي، كازاخستان 11 يناير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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09:46 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
من جهتها أكدت موسكو، في أكثر من مناسبة، أن العملية العسكرية في دونباس لن تتوقف؛ إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
وأرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة.
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Артиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:23 GMT
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