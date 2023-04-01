https://sputnikarabic.ae/20230401/أوكرانيا-تطلب-100-ناقلة-جند-مدرعة-من-طراز-روسوماك-من-بولندا-1075399279.html
أوكرانيا تطلب 100 ناقلة جند مدرعة من طراز "روسوماك" من بولندا
أوكرانيا تطلب 100 ناقلة جند مدرعة من طراز "روسوماك" من بولندا
صرّح رئيس الوزراء البولندي ماتيوز مورافيتسكي، أن أوكرانيا طلبت 100 ناقلة جند مدرعة من طراز "روسوماك" من بولندا. 01.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-01T10:07+0000
2023-04-01T10:07+0000
2023-04-01T10:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
بولندا
أخبار أوكرانيا
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وقال مورافيتسكي للصحفيين: "أمس تلقيت طلبًا لشراء 100 ناقلة جند مدرعة "روسوماك" من رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال".وأضاف مورافيتسكي: "سيتم الدفع مقابل "روسوماك" من الأموال الأوروبية التي نتلقاها، وكذلك من الأموال الأمريكية التي تتلقاها أوكرانيا".حاملة الجنود المدرعة البولندية "روسوماك" هي حاملة أفراد مدرعة بعجلات تم تصنيعها على أساس نسخة أساسية مرخصة من آلة "AMV XC-360p" التي صممتها شركة "باتريا" الفنلندية. في الإصدار الأساسي، يتم تسليحها بمدفع عيار 30 ملم.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.من جهتها أكدت موسكو، في أكثر من مناسبة، أن العملية العسكرية في دونباس لن تتوقف؛ إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.وأرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة.
https://sputnikarabic.ae/20230401/نجل-المستشار-الألماني-السابق-يقترح-مبادرة-سلام-بشأن-أوكرانيا-1075398146.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, بولندا, أخبار أوكرانيا
روسيا, بولندا, أخبار أوكرانيا
أوكرانيا تطلب 100 ناقلة جند مدرعة من طراز "روسوماك" من بولندا
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صرّح رئيس الوزراء البولندي ماتيوز مورافيتسكي، أن أوكرانيا طلبت 100 ناقلة جند مدرعة من طراز "روسوماك" من بولندا.
وقال مورافيتسكي للصحفيين: "أمس تلقيت طلبًا لشراء 100 ناقلة جند مدرعة "روسوماك" من رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال".
وأضاف مورافيتسكي: "سيتم الدفع مقابل "روسوماك" من الأموال الأوروبية التي نتلقاها، وكذلك من الأموال الأمريكية التي تتلقاها أوكرانيا".
حاملة الجنود المدرعة البولندية "روسوماك" هي حاملة أفراد مدرعة بعجلات تم تصنيعها على أساس نسخة أساسية مرخصة من آلة "AMV XC-360p" التي صممتها شركة "باتريا" الفنلندية. في الإصدار الأساسي، يتم تسليحها بمدفع عيار 30 ملم.
وتواصل القوات المسلحة الروسية
، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
.
من جهتها أكدت موسكو، في أكثر من مناسبة، أن العملية العسكرية في دونباس لن تتوقف؛ إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
وأرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة.